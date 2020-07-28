新冠肺炎│寶血醫院為1155名船員檢測　深水埗區議員轟危及社區

《香港01》今午（28日）報道，深水埗寶血醫院無視政府要求船員抵港後自行隔離的規定，接待船員至該院作新冠病毒檢測，更設加急服務，4小時即出結果，每人收費3,500元。 寶血醫院回應指，自5月中至今共為1,155名船員作檢測，當中10人確診。院方稱，船公司有安排專車接送船員，院方亦在院內劃出隔離區，「相信對附近社區的影響極微」。 按寶血目前的收費計算，該院為船員檢測所獲的收入或逾400萬元。此外，院方首次公布10名船員經該院檢測確診，較公開資料所顯示多出7人。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，容許未檢疫人士上岸接受非緊急醫療服務，做法不可接受。深水埗區議員李文浩批評，寶血醫院做法對居民及病人構成風險，政府不應容許。

寶血醫院於報道刊出後回覆指，院方5月中至今，共為1,155名船員進行檢測，當中10人確診。（李穎霖攝）

寶血醫院首透露 5月至今為逾千船員檢測

《香港01》記者周一（27日）以船務代理身份，致電寶血醫院為船員預約檢測新冠病毒，院方一名女職員確認，船員可到醫院由護士採集樣本，意味船員可藉此走入社區。這與政府一直強調，獲豁免強制檢疫船員入境後，須自行隔離及不可到公共地方的說法有矛盾。

寶血醫院於報道刊出後回覆承認，院方由5月中至今，已為1,155名船員作病毒檢測，其中10人確診。院方稱，船公司聲稱船員可點到點到院，而每次均有安排專車接送船員，院方亦於醫院內劃出隔離區域，為船員檢測等候區及取樣區，故「相信對附近社區的影響極微」。

院方又表示，只會為獲允許到醫院的人士作病毒檢測。不過院方並未說明求診者需獲誰人允許，以及如何判斷求診者是否已獲允許。

寶血醫院本月9日於官網發通告，指接獲衞生防護中心通知，兩名同月5日於該院進行檢測的船員確診。加上衞生署早前公布的第1524號男船員，至今已公布曾到該醫院的確診船員只有3名。（寶血醫院網站）

共10船員在寶血檢測後確診 公眾只知當中3人

寶血醫院7月9日曾於官網發通告，指收到衞生防護中心通知，院方7月5日為一組船員作病毒檢測，其中兩人確診；加上衛生署早前所公布，病發日曾到該醫院的第1524號男船員，至今已公布曾到該醫院的確診船員只有三人。

不過寶血醫院回覆時透露，原來共有10名於該院做檢測的船員確診，即較公眾所知的多出七人。這七名船員的確診編號、寶血醫院何時為他們作測試等資料，衛生署未有公布。《香港01》向寶血追問，七人是否親身到該院檢測，正待回覆。

料收益最高逾400萬

此外，寶血醫院目前為船員作檢測，10小時取結果的收費為每人2,500元，而「加急」即4小時取結果，則每人收費3,500元。按此計算，單計為船員檢測病毒，該院過去3個月的收益至少288萬元；若全部船員均光顧「加急」服務，收益更高達逾400萬元。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午於疫情記者會上承認，知道時有船務代理帶獲豁免強制檢疫的船員，到私人醫療機構進行病毒檢測，惟稱「理論上應該唔會接觸其他人」。（高仲明攝）

到私院檢測違豁免條件？ 張竹君：理論上不會接觸其他人

港府一直解釋，船員獲豁免強制檢疫入境後，須遵守的豁免條件包括，船員需直接往返機場及船隻，即使需要在港過夜，船務代理「須為船員安排自我隔離的住宿，並確保他們不會去公共場所」。

《香港01》記者於周二（28日）的疫情記者會上追問，船員抵港後到私家醫院及私家診所作病毒檢測，是否已違反港府所定的豁免條件。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應時承認，知道有船務代理帶船員，到私人醫療機構做病毒檢測，她稱代理會一直陪伴船員，完成檢測後即返回酒店，「理論上應該唔會接觸其他人」，而如果有違規，衞生署職員或會採取法律行動。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，政府容許未檢疫人士上岸，並在港接受非緊急醫療服務的做法不可接受。（資料圖片／譚威權攝）

梁子超批不可接受 區議員李文浩轟對居民病人不利

然而，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超並不認同，更直指政府容許未檢疫人士上岸、在社區遊走，並在港接受非緊急醫療服務的做法，是不可接受和不負責任，讓社區付出沉重代價。

他批評，如容許此類人士到私家醫院，而有醫護人員不幸受感染而導致群組爆發，可能會造成另一浪疫情，認為政府應禁止船員親身到私營醫療機構做檢測。

寶血醫院位於深水埗核心地帶，附近有大型屋邨及私人屋苑。當區深水埗區議員李文浩批評，由外地來港的船員屬於高危人士，可能會在社區播毒，而有船員亦被拍攝到等候檢測結果期間，離開醫院到附近購物，會對社區造成危機。

李文浩又指，寶血醫院有婦科部，亦有接收孕婦，若有任何病人因為接觸到船員而受感染，是最令人擔心的狀況，認為政府不應容許船員自行安排到私家醫院做檢測。