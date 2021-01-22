撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-01-22 07:05

「鑽石公主號」上的新冠病毒疫情一發不可收拾，造成712人感染，13人死亡，包括兩名香港人。日本政府被指應對不足，飽受批評。近年銳意發展郵輪旅遊的香港，又能否應付類似事件？ 香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅接受《香港01》專訪，他認為香港有對抗沙士經驗，應對會更果斷及全面，例如及早讓全船撤離至陸上隔離，同時快速檢測以截斷傳播鏈。他又認為，「鑽石公主號」疫情將為日後郵輪檢疫帶來不少改變。 【抗疫一周年系列之三】

鑽石公主號一周年回顧系列報道：

抗疫一年・鑽石公主號｜重組關鍵五日 揭船公司遲應變致疫情失控（附影片）

抗疫一年・鑽石公主號｜揭海上隔離失效 船員續工作 食堂成溫床（附影片）

抗疫一年・鑽石公主號｜疫船致兩港人亡 孔繁毅：應及早上岸隔離

▼重組鑽石公主號變疫船首五日經過圖輯▼

香港若發生郵輪大型感染 孔繁毅：首要上岸隔離

「我相信我們會用駿洋邨作隔離，即使不用博覽館，也會讓乘客下船」，被問及如果「鑽石公主號」事件在香港發生，孔繁毅這樣回答。日本政府2020年2月初要求郵輪在橫濱海上隔離14日的決定，一直被指是導致疫症擴大的原因，官員因此飽受批評；孔繁毅認為香港能做得更好。

他引述傳染病專家指，讓乘客大型運動場館、有蓋球場或博覽館隔離效果最好，「因為環境較空曠，空氣流通會較好，（較）在船上發生交叉感染的機會相對較低」。不過，他認為全船上岸隔離之外，必須同時配合快速全員檢測，才足以遏止疫情。

（01製圖）

▼受訪乘客提供船上及當時乘客網上圖片▼

+ 20 + 20 + 20

應對世界夢號事件 香港僅5日完成檢疫

事實上，當「鑽石公主號」在日本海上檢疫時，另一艘郵輪「世界夢號」亦在香港啟德郵輪碼頭停泊，由於曾接載新冠肺炎確診者，該郵輪上3,000多名乘客及船員被下令不得上岸，滯留船上。

不過港府反應遠較日本迅速，當局將船上有病徵人士送院，並為船上1,800多名船員檢測，所有樣本都呈陰性，乘客2月9日已可登岸離開，整個過程僅花五天。

回顧當日，孔繁毅認為應對表現不俗，「因為當時香港已經有個案，我們的設備以至實驗室的準備都較充足。」有此差別，他歸因於香港有2003年非典型肺炎的抗疫經驗，「這很重要，所以我們在早期已經全民戴口罩，更有了診斷和治療的方案。」

被問及如果「鑽石公主號」事件在香港發生，孔繁毅回答，「我相信我們會用駿洋邨作隔離，即使不用博覽館，也會讓乘客下船」，同時配合快速全員檢測，才足以遏止疫情。（洪業銘攝）

+ 14 + 14 + 14

追蹤回港乘客 港大團隊識別9潛在確診者

「鑽石公主號」疫情，值得全球借鑑，香港的醫學團隊其實亦有主動出擊。孔繁毅是港大微生物學系講座教授袁國勇的團隊成員，他們在215名香港乘客坐政府包機回港後，持續跟進並定期檢測，成功找出九名潛在確診者。

2020年6月，袁國勇團隊於英國醫學期刊《刺針》發表文章，他們研究發現採咽喉拭子檢測的敏感度，原來較鼻咽拭子低。由於日本厚生省當日在「鑽石公主號」上，正是透過採咽喉拭子為乘客及船員檢測，因此檢測結果或有機會不夠準確。

不過，孔繁毅同時解釋，直至2020年4月才有研究指出咽喉拭子檢測敏感度低，故不宜將檢測結果不夠準確的情況，歸究日本政府。

「鑽石公主號」2月3日晚到達橫濱後，日本時任厚生勞動相加藤勝信翌日於國會會議上回應質詢時指，指要待首批乘客PCR檢查有結果後，再決定如何應對。至5日，10名乘客於翌日被驗出確診，日本政府隨即宣布船上乘客及船員須在橫濱海面隔離14日。（日本國會會議直播截圖）

孔繁毅：郵輪上應配備快速測試用具

孔繁毅亦預測，經「鑽石公主號」事件後，郵輪旅遊將會有不少改變，「船公司同衞生防護中心港口衞生科須更謹慎，而日後郵輪上亦應配備紅外線或遙距監測器，定期為乘客量體溫，乘客都要填健康申報表」。

他又指，郵輪公司應確保船上有足夠口罩、保護衣，容許船員在有需要的情況下進行檢疫，而船上的診所亦可考慮配備快速測試套組，「現在基本上很多門診、診所都有快速測試套組，如果船上配備，就可快速找出潛在確診者」。