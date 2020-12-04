美國制裁｜國安處高級警司李桂華　被制裁後一筆過還清中銀按揭

美國財政部於香港時間11月10日公布擴大制裁中國及香港官員名單，包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、警務處國安處高級警司李桂華、港澳辦副主任鄧中華，以及中央政府駐港國安公署副署長李江舟。 繼劉賜蕙於11月26日還清其半山嘉富臺物業的創興銀行按揭，《香港01》最新發現，李桂華於本周二（2日）一筆過還清其藍田麗港城物業的中銀香港按揭。《香港01》正向警務處及中銀香港查詢。 兩輪制裁名單合共有九名香港官員或前官員，當中有四港官名下有未償還香港物業按揭，繼李桂華還清按揭後，四港官已悉數清還按揭。

藍田麗港城單位2013年購入

土地註冊處最新註冊資料顯示，李桂華以個人名義持有的藍田麗港城單位，於2013年12月以480萬元購入，當中的336萬元貸款由中國銀行承造一按，剩餘的144萬元款項則由政府借出二按，可以「零首期」買樓。

李桂華2013年12月以480萬元購入藍田麗港城單位，當中的336萬元貸款由中國銀行承造一按，剩餘的144萬元款項則由政府借出二按，可以「零首期」買樓。（土地註冊處）

本周二還清中銀香港按揭

自美國宣布制裁後，李桂華於今年4月9日簽署「Receipt on discharge of a charge」解除法定押記，還清政府借出的144萬元款項，文件於同月22日交付土地註冊處登記。相隔8個月後，最新資料顯示，李桂華於本月2日再次簽署解除法定押記，一筆過還清由中銀香港的所有物業按揭貸款，相關文件亦於昨日（3日）交付土地註冊處登記。

李桂華於本月2日再次簽署解除法定押記，一筆過還清由中銀香港的所有物業按揭貸款，相關文件亦於昨日（3日）交付土地註冊處登記。（土地註冊處）

李桂華持有的藍田麗港城單位，實用面積為517呎，屬兩房間隔，一間主要銀行最新估價為805萬元。

公布制裁當日，李桂華透過警察公共關係科回覆傳媒查詢稱，維護國家安全是任何地方的警務人員理所當然的責任，他會繼續做好這些工作，並指「服務警隊、捍衛香港，是我的終身責仼和榮譽。美國不公平的制裁不會動搖我護法執法的決心。」

李桂華屬被制裁港官中官階最低的一位，屬警務處「高級警司」職級，有警隊高層曾分析相信是因為李桂華曝光率高。

李桂華持有的藍田麗港城單位，實用面積為517呎，一間主要銀行最新估價為805萬元。（Google街景）

美國制裁 四名香港官員先後全數還清名下按揭

自美國今年8月及11月先後兩輪宣布中國及香港官員合共15人的制裁名單，當中四名香港官員包括律政司司長鄭若驊、警務處處長鄧炳強、警務副處長（國家安全）劉賜蕙以及警務處國安處高級警司李桂華的名下仍有物業按揭尚未還清，惟8月起涉事四名官員已先後清還物業的按揭，當中李桂華是最後一名香港官員還清按揭。

▼美國首輪制裁的中港官員名單及理由▼