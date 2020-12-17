創科局長薛永恒申報入市1750萬元購大圍瑞峰花園　另兩高官同買樓

創科局局長薛永恒上月中申報其家人購買一個沙田單位，但未有透露詳情，《香港01》發現，其家人購入的是大圍瑞峰花園一個自住單位連一車位，作價1,750萬元。薛是今年迄今，申報入市的最高級官員，亦是繼發展局副局長廖振新後，第二位於施政報告宣讀前入市的政治委任官員，而兩位官員同於10月底入市。另外，發展局副秘書長上月初斥資2,600多萬元，以首置購入西半山單位。

本年4月22日獲委任創新及科技局局長的薛永恒，於上月17日向行政會議秘書處申報：「一個位於沙田區的住宅單位，由我的家庭成員擁有單位的100%業權，作自住用途」。

根據申報制度，官員有三個情況需要申報在本港或本港以外地區擁有的土地及物業，包括由官員擁有包括用作自住物業；以其配偶、子女或其他人士或公司名義擁有、但實際由成員擁有的物業；或雖非由官員所有、但官員有實際利益的物業。換言之，根據制度，薛的家人若購入自己擁有全部實際利益（不等同註冊利益）的物業，可以毋須申報。

薛永恒家人首置購入

薛的家人購入的單位位於大圍瑞峰花園，樓齡33年，實用面積1,386平方呎，連一車位，成交價1750萬元。薛的家人簽署臨時買賣合約的日期為本年10月30日，並繳交樓價3.75%的首置印花稅。薛的家人購入單位，對上多次轉手，都是附連一車位出售。

薛的家人購入單位未連車位，最新主要銀行估價1668萬元，計及車位，薛的購入價大致屬於市價。另特首林鄭月娥於11月25日發表《施政報告》，宣布撤銷非住宅（包括車位）的雙倍印花稅。

根據申報，薛永恒名下沒有物業，薛的妻子及其家人則擁有一個收租物業。

發展局副局長廖振新 首置購馬鞍山銀湖·天峰

早於薛的家人簽臨約的前兩日，即10月28日，發展局副局長廖振新亦在沙田區置業，以2,335萬元，購入馬鞍山「銀湖·天峰」6座低層B室，成交呎價12,581元，廖所付的亦是首置印花稅。成交價較銀行估價低約16%至20%。

發展局副秘麥成章 2600萬元首置購西半山單位

另外，發展局副秘書長麥成章亦於本年11月初以首置名義簽置正式買賣合約，斥資2,650萬元購入西半山帝豪閣一伙千呎單位。據土地註冊處資料，帝豪閣C座低層2室，實用面積約1,196平方呎，三房間隔，連一個車位，成交價為2,650萬元，呎價約22,157元。

新買家為麥成章及何美貞，二人英文名字分別為MAK SHING CHEUNG及HO MEI CHING FIONA，以聯名形式購入物業。前者與發展局副秘書長姓名相同，相信為同一人。