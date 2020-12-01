安心出行｜建制議員促強制市民使用　薛永恒：推新事物需按部就班

創新及科技局局長薛永恒今日（1日）出席立法會資訊科技及廣播事務委員會，被建制派議員多番追問能否強制市民使用「安心出行」，進入不同處所時需先掃描二維碼。薛永恒表示，「安心出行」是新事物，多次回覆會「按部就班」，讓本港市民接受。 政府資訊科技總監林偉喬表示，預計月底會推出緊密接觸電子追蹤平台，協助衞生防護中心加快個案追蹤，又提到平台可提供感染風險地圖，提醒市民盡早檢測等。

薛永恒表示，「安心出行」是新事物，會「按步就班」，讓本港市民接受。（資料圖片/廖雁雄攝）

3萬個處所展示二維碼 27萬人下載應用程式

「安心出行」推出兩個多星期，當局指已有逾3萬個處所展示二維碼，27萬人下載應用程式。多名建制議員在會上提出質詢，指既然現時《預防及控制疾病規例》599F章下的表列處所均需要張貼二維碼，政府也應考慮強制市民掃描。

對於多名議員建議強制市民使用「安心出行」，薛永恒多次回覆會「按部就班」，指現時要求處所張貼二維碼是第一步，又指「安心出行」是新興事物，需讓市民接受。

緊密接觸電子追蹤平台月底推出

工聯會麥美娟認為「安心出行」需要改良，指若根據應用程式，自己已在立法會逗留超過一星期，因為沒有按「離開」，而且沒有太多其他處所要求掃描二維碼。她又批評，不強制市民使用，則達不到流行病學追蹤的功用。

薛永恒回應時稱，「安心出行」會在指定時間內發出提示，要求用戶選擇是否已離開場所及何時離開，又表示自己並非流行病學專家，但政府專家小組亦支持，需要市民紀錄自己到過的地方。

▼感染風險通知流動應用程式▼

+ 3 + 3 + 3

政府資訊科技總監林偉喬補充，個多月前已開始協助衞生署衞生防護中心與各政府部門合作，預計月底會推出緊密接觸電子追蹤平台，供衞生防護中心加快個案追蹤，又提到平台會提供感染風險地圖，提醒市民盡早檢測等。

智慧城市重點提智慧公廁 容海恩表示擔心

今年《施政報告》中提到，《香港智慧城市藍圖2.0》將於月內公布，首先提及會利用物聯網技術，推行智慧公廁試點計劃。新民黨容海恩問道，為何要將智慧公廁放到最前，又表示自己上網搜查智慧公廁有何新穎之處時，只見「幾時冇廁紙」、「地下有冇濕」等，對本港的智慧城市表示擔心。

薛永恒回覆指，公廁是本港一大痛點，常有市民或遊客發現個別公廁未達水平，認為與民生相關的皆非小事，改善公廁可改善市民日常生活，更可向外推廣本港。

▼施政報告2020八大重點▼