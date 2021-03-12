沙頭角「愛國基地」涉前駐港解放軍官　曾率白衣人現身反修例示威

撰文： 勞顯亮 李穎霖 梁祖饒 最後更新日期： 2021-03-12 07:00

沙頭角的「愛國主義教育基地」又有新動作，近日掛上國旗，又有簡體字「致謝守衛者」的旗幟，「基地」附近亦有這個標誌的橫額。 《香港01》調查發現，這個商標在內地是解放軍駐港部隊前軍官劉學退役後創業註冊，他接受電話訪問時承認，與「愛國主義教育基地有限公司董事」、曾出席「崩牙駒」尹國駒活動的鍾華新是好友，但指沙頭角的基地與他無關。 劉學曾在2019年率領身穿「致謝守衛者」的白衣人出現在示威現場，高調支持香港警察，又展示聲稱是香港警察朋友送贈的警棍。

▼沙頭角「香港愛國主義教育基地」現場直擊▼

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現場新加國旗和「守衛者」旗幟

《香港01》早前報道，沙頭角公路與鹿頸路交界一塊荒地變成「香港愛國主義教育基地」，公司董事鍾華新曾出席尹國駒的活動。

記者昨日（11日）再去現場，發現多了國旗和簡體字「致謝守衛者」的旗幟，又有這個標誌的橫額，宣傳國家公祭日。

「致謝守衛者」品牌創辦人、解放軍駐港部隊前軍官劉學（左二），2019年曾率領身穿守衛者標誌的白衣人，在反修例示威中，現身旺角警署。（劉學微信圖片）

駐港解放軍前軍官創立

這個商標在內地是解放軍駐港部隊前軍官劉學，退役後創業註冊，稱要宣揚奉獻精神，又以此品牌經營白酒生意。

內地傳媒報道，劉學是原解放軍駐港部隊某旅偵察科長，曾在特種部隊、駐港部隊服役多年，「人生中最寶貴的15年青春奉獻給了保衛祖國」，退役後創立「守衛者（上海）實業有限公司」，帶領很多退役軍人在創業。

「致謝守衛者」品牌創辦人、解放軍駐港部隊前軍官劉學（右），與「香港愛國主義教育基地有限公司」董事、曾出席尹國駒活動的鍾華新（左），是好友。（劉學提供）

認與「基地」董事鍾華新是好友

身處新加坡修讀工商管理碩士（MBA）的劉學，接受《香港01》電話訪問，承認與「香港愛國主義教育基地有限公司」董事、曾出席「崩牙駒」尹國駒活動的鍾華新是好友，「鍾華新是一位愛國義士，他很喜歡我守衞者這個品牌。」

▼《蘋果》大樓外示威▼

劉學向記者提供了他與鍾華新的合照，他曾在微信轉發鍾華新的活動，包括2020年《港區國安法》通過後，鍾華新帶隊到《蘋果日報》示威的相片。

▼前駐港解放軍官劉學▼

強調與沙頭角「基地」無關

劉學強調，沙頭角的「基地」與他無關。「我這個商標是國內的商標，在香港是沒有權利的，我給不給他授權，他都有權利用的，我也管不了他啦。全世界任何一個人用，我都會很開心。」

不過對於香港要推廣愛國教育，他說：「香港如果要設愛國主義教育基地，我是贊同的，我也是支持的，因為我原來是駐香港部隊的軍官。」

▼劉學微信朋友圈▼

率眾現身旺角警署示威現場 稱何君堯是戰狼英雄

翻查劉學的微信朋友圈，他多次支持香港警察，2019年反修例示威期間，更曾率領穿上「致謝守衛者」標誌的白衣人士出現在旺角警署外的示威現場，亦上載過身穿此標誌的黑衫人，用帶有口音的廣東話稱「光復香港就係要靠我哋呢啲廢青」的影片。

他亦稱讚立法會議員何君堯是「戰狼」、「英雄」，又透過朋友將其品牌的紀念品贈給何。

▼「致謝守衛者」及「致謝香江守衛者」商標註冊▼

香港註冊商標串錯英文字

翻查本港知識產權署，商標由「致謝守衛者有限公司」在今年1月註冊，用於教育、培訓、娛樂、文體活動。但無論商標還是公司名，英文「Salute」都串錯成「Sallite」。該公司還註冊了「致謝香江守衛者」商標。

劉學指不認識這間公司的董事，又指出英文拼寫錯誤確實不應該。

這間串錯字的公司有兩個董事，其中一個是港人梁瑞群，他以前開過餐廳，記者到過他報住屯門的地址，但他不在家。另一個董事黃寶怡，用內地身份證註冊，報住江西省贛州市。

「致謝守衛者有限公司」註冊地址位於元朗禮修村，但現場找不到其門牌號。村內有「東江縱隊聯誼會」，「守衛者」曾在該處辦活動。（李穎霖攝）

曾與東江縱隊聯誼會辦活動

「致謝守衛者有限公司」註冊地址在元朗禮修村120號，記者到禮修村現場找不到120號，村民亦稱不清楚。

村內空置的「志貞學校」舊校舍，有東江縱隊聯誼會的招牌，但無人應門。

劉學微信亦曾發布「致謝守衛者」在此活動的影片，片中有人說「有大家的守護旗在這裏，他們怎敢來這裏鬧事。」

▼「基地」董事鍾華新▼

▼愛國主義教育基地位置▼

▼早前報道▼

沙頭角現「愛國主義教育基地」 同名公司董事曾出席尹國駒活動