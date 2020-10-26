本土研究社指兩年增800幢疑似套丁新屋　總數破萬首入侵魚塘濕地

本土研究社發現，在2018年1月至今年3月間，各區透過疑似套丁手法興建的丁屋，至少新增了804幢，即疑似套丁興建的丁屋總數突破一萬宗。研究亦發現，有不少新建丁屋以屋苑模式發展，並正侵蝕鄰近生態敏感的魚塘、濕地。 而在元朗大井圍村附近一幅土地，興建了逾20幢外觀相若的丁屋，該址鄰近豐樂圍濕地保育區，單位甚至能近距離見到魚塘。而在該地盤較後的位置，多年前仍是一片樹林草地，現時亦有三幢新丁屋建成。有地產代理在網上為樓盤賣廣告，標榜以「風景」主題。有經紀透露樓盤是全新落成未曾有人入住「很搶手」，在未補地價（禁售期）前已售出數個單位。 本土研究社成員陳劍青說，長實多年前已打算在豐樂圍興建豪宅，但至今仍未能落實，他直言：「連李嘉誠都未起到既樓…佢哋(有丁權人士)嘅土地特權仲厲害過李嘉誠。」

元朗大井圍村西部鄰近豐樂圍，現在興建了多幢丁屋，每幢丁屋的外貌都很相似。（張浩維攝）

本土研究社成員黃肇鴻指，他們發現元朗區不少疑似透過套丁手法新建丁屋，並鄰近生態敏感的魚塘濕地。他們指出，不少新落成丁屋都鄰近生態敏感地帶，例如位於大井圍村附近，有數個魚塘在2000年後逐漸乾涸及被填平，就現場所見仍在興建多幢丁屋，並未完工，屋外雜草叢生。

該址鄰近長實的豐樂圍發展計劃的所在地，長實早前計劃在豐樂圍及后海灣濕地發展住宅，當時曾引來爭議，最終成功闖過城規會，但被環團申請司法覆核，高等法院早前頒下判詞要求將規劃發還城規會再審議，即發展計劃至今仍未落實。本土研究社成員陳劍青直言：「連李嘉誠都未起到既樓…佢哋(發展丁屋人士)嘅土地特權仲厲害過李嘉誠。」

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網上樓盤廣告：在美麗景色中感受天空​

至於該址附近，現時亦已建起三幢丁屋。根據衛星圖顯示，該處2002年仍是一片翠綠景色，但現時已建成多間丁屋，甚至在網上已有樓盤廣告，標榜「以風景作為主題的新建住宅，在美麗景色中感受天空」，分層出售，售價約448萬至648萬元。

丁屋有五年禁售期，即在取得滿意紙後五年內轉讓物業，需要先補地價。記者以買家身份向經紀查詢，經紀透露，樓盤是全新單位已補地價，買家可直接轉名及即買即住。該經紀甚至更指，樓盤很搶手，未補地價時已售出數間，現時只剩下數個單位。不過，他卻否認單位是丁屋，多次強調可直接轉名，只稱：「正常個啲係有個『丁』，跟住發展商起，起完之後有滿意紙，再補地價。」

黃肇鴻：全新發售丁屋違政策原意

不過，據查冊資料，該幾幢丁屋都是已向元朗地政處申請建屋牌照，即屬於俗稱「丁屋」。資料顯示，該地段本來由四名吳氏持有，他們在2010年12月申請將土地分割成不同地塊，然後同日將兩塊土地售予兩名盛氏男丁，數天後再售一幅土地予另一盛氏男丁，每幅地皮售價由34萬元至50萬元不等。當時分割土地及該三宗交易，買賣雙方都交由同家一律師行處理，而地政處發出丁屋牌照的文件，買入土地的三名盛氏男丁的見證人，均是同一人。

黃肇鴻批評，若有關丁屋全新發售，便猶如「一手樓」，而非男丁有自住用途，違反了當初丁屋政策原意，而且未補地價便發售，很大機會違法。

地政總署去年底才問申請人是否涉套丁 已轉交183宗懷疑個案轉介予執法部門

地政總署回覆查詢時指，為加強打擊懷疑「套丁」的個案，分區地政處由2019年12月底起，在開始處理小型屋宇申請時，均會主動向申請人提出有否涉及「套丁」的問題，要求所有申請人於申請處理階段就這些問題和事宜作出陳述，而非如過往在處理申請期間收到「套丁」投訴後再安排跟進。

分區地政處會把有合理懷疑的個案，轉介執法部門作刑事調查。根據地政總署記錄，最近三年 (2018年2020年截至9月) 共有183宗懷疑「 套丁 」的個案轉介予執法部門跟進。