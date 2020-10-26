本土研究社揭發展商前高層疑與鄉紳合作套丁　促政府加緊審查

「套丁」背後往往涉及千絲萬縷的利益關係，公眾或以為只與鄉事有關。不過，本土研究社發現有疑似套丁個案，見到大型地產商前高層身影。 研究發現，十八鄉大棠有土地正興建多間丁屋，經查冊後發現一家公司曾參與涉事地皮分割及轉讓，與過往套丁的手法類似。而該公司除了由十八鄉鄉事委員會副主席梁智峯等人擔任董事外，曾在新世界擔任助理董事總經理的林艷琼，於2010年至2015年期間擔任該公司秘書。 本土研究社成員黃肇鴻憂慮，今次他們只是隨樣抽查部份地皮已發現有發展商前高層似是參與其中，促政府加緊審查相關可疑丁屋發展是否有問題。新世界回覆查詢指，林艷琼早於2012年離職，已與新世界無關連，並強調國勝集團有限公司與新世界毫無關係。

十八鄉大棠其中一個地盤上的7幢丁屋，前地主全是「國勝集團有限公司」，公司將地皮分割成不同地塊，並分別售予7人，然後建成該7幢丁屋。（張浩維攝）

在十八鄉大棠的兩幅地皮中，建成了一幢幢丁屋，現場所見，兩個地盤合共逾20多幢新建丁屋，部份丁屋仍未拆棚，通道仍是爛地。部份丁屋的設計相近，無論天台的花紋、露台的欄杆、外牆都顏色都類似。

有公司主導丁屋發展 董事包括鄉紳、發展商前高層

本土研究社研究員夏淳權指，他們抽查部份地段，了解當中的業權轉讓情況，發現一家名為「國勝集團有限公司」在過程中主導該項目。資料顯示，該公司由梁福元兒子、十八鄉鄉事委員會副主席梁智峯、現任元朗區十八鄉北區議員沈豪傑的兄弟沈文傑擔任董事。至於曾在新世界擔任助理董事總經理的林艷琼，亦曾是該公司的秘書，但後來在2015年離任。

低價售地予不同姓氏原居民建丁屋

記者再抽查地段發現，其中一個地盤的7幢丁屋，前地主全是「國勝集團有限公司」。「國勝集團有限公司」在2009年以約339萬及250萬元買入多個地段，然後分割成不同地塊，當中有7幅地塊，分別在2010年至2011年期間，以25至36萬元售予7名不同姓氏的原居民，包括姓黃、蔡、李、林、駱的人士，然後相關原居民各自向元朗地政處申請建屋牌照，即俗稱「丁屋」，並建成現場的7幢丁屋。

至於另一個地盤，有地段原由「國勝集團有限公司」於2008年開始持有，價格為907萬，其後於2019年3月，以1萬元轉售予另一間「傑智建設有限公司」，該公司的董事同樣包括梁智峯及沈文傑。

十八鄉大棠出現疑似新屋苑。雖然至今仍未完工，但已能見到大部份丁屋的外貌很相似，無論天台的花紋、露台的欄杆、外牆都顏色都是一式一樣。（張浩維攝）

黃肇鴻表示，今次是首次發現在丁屋發展的相關人士中，有發展商前高層參與，有別於過往只見到鄉紳的名字。

疑有人偷步入伙

黃肇鴻又說，他們9月底曾到現場視察，發現丁屋雖然未有「完工紙」，但發現有人疑似「偷步」入伙。其中一幢丁屋的單位中，露台已擺放傢俬，外面亦放上盆栽，而在丁屋地下的庭園中，亦有放置了多雙鞋子及櫃。

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其中一幢丁屋的單位中，露台已擺放傢俬，外面亦放上盆栽，疑有人偷步入伙。（張浩維攝）

左起：本土研究社研究員夏淳權、本土研究社成員黃肇鴻。（張浩維攝）

倡政府收緊審查程序 倘曾有業權轉讓及分割地段應凍結審批

他們建議政府應收緊審查程序，於批出丁屋牌照、完工紙、滿意紙或同意書前，除徹查申請人是否長居香港或有確切意願在港居住、有否自住需要、有足夠能力承擔建築費用外，需要額外審查擬建地段過往的業權轉讓歷史，包括是否有任何公司買入後有否將地段分割，若發現疑似套丁行為，應拒絕或凍結審批。他們又促請政府開放丁屋申請資料及數據，方便公眾查閱。

根據以往報道，林艷琼曾擔任新世界助理董事總經理。新世界回覆查詢，指林艷琼曾在集團工作，但已於2012年離職，並已與新世界無任何關連；而國勝集團有限公司另一名董事張栢如，則從未於新世界任職。新世界亦指，國勝集團有限公司與新世界集團毫無關係。

記者曾就事件查詢梁智峯的父親梁福元，惟對方聲稱正開會，之後掛線。他其後向個別傳媒回覆指，有鄉村的男丁不懂申請興建丁屋，故兒子有一家公司協助申請。記者其後亦曾向梁智峯的弟弟梁明堅查詢，當時由助理接聽電話，記者留下聯絡電話後，對方再沒有回覆。記者亦曾透過電郵沈文傑的兄弟沈豪傑，但同樣沒有回應。

地政總署：去年底起會主動向申請人問及是否套丁

地政總署回覆查詢時指，為加強打擊懷疑「套丁」的個案，分區地政處由2019年12月底起，在開始處理小型屋宇申請時，均會主動向申請人提出有否涉及「套丁」的問題，要求所有申請人於申請處理階段就這些問題和事宜作出陳述，而非如過往在處理申請期間收到「套丁」投訴後再安排跟進。

分區地政處會把有合理懷疑的個案，轉介執法部門作刑事調查。根據地政總署記錄，最近三年 (2018年2020年截至9月) 共有183宗懷疑「 套丁 」的個案轉介予執法部門跟進。