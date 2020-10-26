本土研究社指兩年增800幢疑似套丁新屋　元朗成「重災區」

丁屋政策多年一直引來爭議，並衍生套丁等問題，至今仍未解決。本土研究社最新的研究發現，在2018年1月至今年3月間，各區疑似套丁得來的丁屋至少新增了804幢，較兩年前的同類報告相比，即疑似套丁得來的丁屋總數已突破一萬宗，當中以元朗區最嚴重。 本土研究社批評，套丁問題越來越嚴重，建議成立「疑似套丁鄉村管制名單」，並每年檢視一次。政府可參考港英政府打擊套丁的措施，若發現丁屋事先籌劃轉售的情況，可暫停有套丁村落或鄉批出丁屋，直至問題改善。嚴重時亦可參考1973年推出的政策，取消整條村所有進行中的丁屋申請。

本土研究社最新的研究發現，在2018年1月至今年3月間，各區疑似套丁得來的丁屋至少新增了804幢，即疑似套丁得來的丁屋總數突破萬宗。（張浩維攝）

平均每天都有疑似套丁丁屋落成

本土研究社以不同地圖工具，了解近2年不同新界鄉村的新建丁屋是否出現「屋苑化」現象，即多幢新建丁屋似由同一發展商或人士協助興建，再翻查土地註冊資料找出背後是否存在問題。研究發現，在2018年1月至2020年3月間，各區疑似套丁得來的丁屋，較3年前同樣研究的結果，共新增了804幢，並散落在134個丁屋屋苑。即在過去2年來，差不多平均每天都有一幢落成的丁屋，是疑似以非法手段建成。

本土研究社成員黃肇鴻指，今次的研究只計及免費建屋牌照的方式，未有計及申請興建丁屋的其餘兩種方法（換地及私人協約批地），認為今次的數據「很保守」。他又指，連同本土研究社早前的研究，即現時合至少有10,581間丁屋，是透過疑似由套丁得來，令全港總數總數突破萬宗。

元朗區與嚴重

研究發現，在新增的丁屋屋苑中，以元朗區最嚴重，兩年多來共增加512幢，佔整體64%，連計之前的數據，元朗區合共有約5,401幢丁屋是透過疑似由套丁得來，在眾多區中「稱冠」。

他們又指，新增的屋苑中，以十八鄉白沙村疑似套丁情況最嚴峻，兩年新增約45幢。另外，白沙村南面不遠處的大棠，亦有約23幢。他們說，由於該址鄰近元朗南新發展區，估計與新發展區有關，擔心丁屋被濫用作地產發展。

木土研究社發現，元朗新田鄉下竹園村約興建了30多幢丁屋。（張浩維攝）

分割多個地段 低價售予原居民

本土研究社又發現，元朗新田鄉下竹園村內，有地盤正興建約30幢丁屋。記者根據報告資料查冊發現，於下竹園村範圍的一幅地段，早前被分割為多個分段，分別由「CLEVERICH LIMITED」、「GLORY FAIR DEVELOPMENT LIMITED」及「OCEAN THEME LIMITED」於1999年購入。根據查冊資料顯示，3間公司的董事均為張氏男子。

其後於2005年，涉及地段以310萬元轉售給另一間名為「LUCKY STAR LIMITED」的公司，該公司於2005年至2006年期間將上述地段轉售給文姓及潘姓的人士，價錢均為25萬元。該批原居民其後又再申請建屋牌照，即俗稱的「丁屋」。而資料顯示，明豐有限公司（CLEVERICH LIMITED）在1999年買入土地，曾向江庫財務有限公司抵押，而部份土地轉售原居民後，數名原居民又向江庫財務有限公司借貸興建丁屋，並均由一名張姓女子代表簽署借貸文件。江庫財務有限公司屬於江庫集團，其主席是柳明心，同時亦是鄉議局顧問。

根據查冊資料，「LUCKY STAR LIMITED」在2004年成立，現時已經解散，當時由「FIRST HORIZON LIMITED」持有最多股份。而「FIRST HORIZON LIMITED」現時的持股人包括多名張姓男子。

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出現「離岸化」

此外，本土研究社又指，疑似套丁屋苑更出現「離岸化」的現象。上址旁有地皮正興建丁屋，兩個疑似套丁屋苑的發展商由一間離岸公司持有，令人更難得知發展商背景。

應成立管制名單

本土研究社批評，套丁問題越來越嚴重，建議成立「疑似套丁鄉村管制名單」，並每年檢視一次。政府可參考港英政府打擊套丁的措施，若發現丁屋事先籌劃轉售的情況，可暫停有套丁村落或鄉批出丁屋，直至問題改善。嚴重時亦可參考1973年推出的政策，取消整條村所有進行中丁屋申請。

他們又指，現時發現不少新丁屋屋苑仍在施工，預期日後將會申請「完工紙」或撤銷轉售限制。他們建議原居民提出申請時，分區地政處可暫緩處理，並徹查整個發展背景，以判斷是否有套丁嫌疑。

本土研究社發表《新界套丁研究報告2020》。（王潔恩攝）

地政總署：已轉交183宗懷疑個案轉介予執法部門

地政總署回覆查詢時指，為加強打擊懷疑「套丁」的個案，分區地政處由2019年12月底起，在開始處理小型屋宇申請時，均會主動向申請人提出有否涉及「套丁」的問題，要求所有申請人於申請處理階段就這些問題和事宜作出陳述，而非如過往在處理申請期間收到「套丁」投訴後再安排跟進。

分區地政處會把有合理懷疑的個案，轉介執法部門作刑事調查。根據地政總署記錄，最近三年 (2018年2020年截至9月) 共有183宗懷疑「 套丁 」的個案轉介予執法部門跟進。