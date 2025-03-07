無牌救生員調查｜揭假救生員溺斃、冒名頂替、造假被捕亂象背後

去年接連有私人泳池被揭發聘用無牌救生員。《香港01》追查發現，有外判公司會借救生員證、用假證，甚至有泳池聘請假救生員弄出人命。記者獲得一份向拯總查核救生員證的文件，發現一名無牌救生員於2023年9月，在將軍澳私人屋苑泳池溺斃。據了解，屋苑事後亦曾向拯總查核身份，確認為假救生員證，但外判商一誠事發後仍有提供服務。

一誠及拯總回覆稱，事件已交由警方調查，不便評論。拯總無回覆查核文件真偽，僅稱兩年共查核有13張假救生證。夏利文物管公司僅稱關注救生員資格一事，無回應是否為假救生員。



在2023年9月，20歲陳姓男救生員在將軍澳澳南海岸Savannah會所泳池溺斃。記者接獲其救生員證副本，為一名假救生員。（受訪者提供）

在2024年11月，私人會所聘用假救生員事件被傳媒曝光，《香港01》追查下發現，原來有私人泳池聘請假救生員，早已弄出人命。在2023年9月2日晚上八時，20歲陳姓男救生員在將軍澳澳南海岸Savannah會所泳池期間，疑癲癇症發作抽搐暈倒，墮池昏迷，至翌日凌晨不治。

疑癲癇症發作墮池溺斃 意外揭發為假救生員

《香港01》獲得該名陳姓男子的救生員證副本及一份中國香港拯溺總會救生員查核結果，證明陳未具有救生員資格。該張救生員證件印有死者的名字、相片及救生員編號。查核結果抬頭則印有「中國香港拯溺總會」名稱，發出日期為2024年12月30日，內容提及該救生員編號的陳不具有救生員資格（Not a valid card issued by HKLSS）。記者曾聯絡他的家屬，但家人不願多談。

在2023年9月，20歲陳姓男救生員在將軍澳澳南海岸Savannah會所泳池溺斃。記者接獲一份向拯總查核文件，為一名假救生員。（受訪者提供）

記者調查所知，將軍澳澳南海岸Savannah泳池事發當日因刮颱風未有開池，該名救生員事發時正在清理泳池內的樹枝。其後，有住客向屋苑職員通報，稱陳在泳池內不省人事。職員救起他後，即時為他做心肺復蘇，送到將軍澳醫院後不治。

死者患有癲癇症7年，身上並沒有可疑傷勢。據了解，警員起初沒有檢查救生員證的真偽。案件交由將軍澳警區雜項調查隊負責，會安排拯總落口供。

在2023年9月2日晚上八時，20歲陳姓男救生員在將軍澳澳南海岸Savannah會所泳池期間，疑癲癇症發作溺斃。（周智堅攝）

拯總、物管及泳池公司無回覆真偽 稱交警方調查

據了解，屋苑事後曾向拯總查核死者救生證，證實是假證件，但管理公司未有進一步處理。管理公司為夏利文物業管理公司，聘請救生員及泳池外判商為「一誠泳池管理公司」，外判商事發後仍有為屋苑提供救生員。

外判商一誠、物管公司夏利文物業管理及拯總均無回應死者是否為假救生員，一誠及拯總稱事件已交由警方調查，不作評論。拯總在過去兩年，分別接獲1,866及3,372人次查核申請，分別查核到5張及8張假證。夏利文稱關注救生員資格認證事宜，並嚴格要求外判商聘請合資格人士提供服務，當值救生員須攜帶救生證正本。

在2024年6月，警方在天水圍截查一名17歲青年，他身上有他人的身份證及救生證，青年在警誡下承認盜用兩張證件，在天水圍嘉湖山莊鄉村俱樂部泳池工作。（馬楚烽攝）

去年揭四人天水圍屋苑用假證 「二判」聲稱不知情

拯總現時每核實一名救生員證件，需要收取300元費用，往往需時超過一個月才有書面回覆。過去兩年核查5,200多宗，只發現13張假證，部份「無牌救生員」不是查核發現，而是無心插柳揭發。

在2024年6月，警方在天水圍截查一名17歲青年，他身上有他人的身份證及救生證，青年在警誡下承認盜用兩張證件，在天水圍嘉湖山莊鄉村俱樂部泳池工作。警方之後再拘捕多三名男子，同樣涉盜用證件在泳池工作。「二判」聲稱全不知情，指他交由一名被捕的冒牌救生員負責招聘，五人同涉串謀行騙被捕。

嘉湖山莊鄉村俱樂部管理公司港基物業回覆稱，會向拯總查核救生員資格，當值前亦必定會查救生員證件及身份證，但警方仍在調查案件不便評論。

警方在2023年6月到青衣灝景灣查核救生員證件，期間一名救生員逃去無蹤。（廖雁雄攝）

救生員在查證期間逃去無蹤

在青衣灝景灣，記者獲悉會所曾辦拯溺試，有救生員稱不懂游泳拒絕，令職員起疑心報警。當警方2023年6月到泳池查證時，一名假救生員知道查證後便逃離現場，當日至少有五名救生員當值。

拯總證持牌救生員 警上門發現為假救生員

灝景灣業主立案法團主席李永權對事件感到愕然，因他們指該名救生員在2023年5月入職後，已即時向拯總查核救生員證件，半個月後獲拯總回覆為合資格救生員，但警方上門查證時卻發現是一名假救生員。

灝景灣業主立案法團主席李永權稱，在2023年6月首次發現有假救生員，當時向拯總查核為具資格救生員，故此感到十分愕然。（廖雁雄攝）

李永權稱不清楚發生了什麼事，表示是首次發現有假救生員。他指警察當日沒有找到該名救生員，因為警察到場調查時，管理公司通知救生員拿證件給警方查核，期間有一名救生員逃去無蹤。警方其後一直調查下去，他才知道案件列為虛假文書。

李永權指法團已做好所有管理措施，無奈仍有假救生員出現。他認為拯總是唯一一間機構可發牌及監管救生員，促請食環署及拯總可將救生員查核制度官方化，包括網上公開查核。

青衣灝景灣業主立案法團主席李永權稱在救生員入職後，會立刻向拯總查核救生員證，拯總核實為具資格的救生員，但警方到場查證時卻發現為假救生員。（廖雁雄攝）

業界估計至少有100張假證

業界現時約有20至30間大型及中型的泳池管理公司，承辦大型私人屋苑泳池管理的服務，持有註冊水喉匠及電工牌照，同時要管理兼職救生員。但救生員流失率很高，很多泳池公司嫌麻煩，會將救生員服務外判給「二判」或「蛇頭」。有業界透露，部份「二判」為逃避罰款及節省成本，會為假救生員造假證件，根本不在乎他們是否懂得游泳或救人。

有十多年經驗的泳池管理公司負責人阿肥（化名）稱，有不少Whatsapp招聘群組專門用作聘請假救生員，至今還有至少十個八個「蛇頭」還在行業內，仍然是用假救生員。他不知道假救生員的具體數目，但估計至少都有100張假救生員證。

阿肥指假救生員在十多年前已經出現，但那時仍是很少數，用來頂替請假及放假的員工，在很不夠人的情況才聘用救急。但至新冠疫情出現，所有泳池須關閉，無法考核救生員牌照，很多救生員選擇轉行。故此泳池重開時便有大量救生員空缺，「二判」便找一大批假救生員「頂更」。

泳池管理公司負責人阿肥（化名）稱，至今還有至少八個「蛇頭」聘請假救生員。他估計至少都有100張假救生員證。（梁鵬威攝）

假救生員成本低 正規公司難投標競爭

阿肥稱假救生員是行內公開的秘密，部份泳池公司及「二判」默許假救生員工作，全因假救生員薪金很低，時薪約50至60元，相較持牌救生員80至100元時薪，較易控制成本。以每個泳池符合規例至少兩名救生員計算，用兩名假救生員一日約12小時，半日已省下720元。故此，正規公司要以蝕本價才能與他們競爭向屋苑投標，阿肥稱自己生意因此少了至少兩成，損失了400至500萬元。

阿肥坦言業界無法處理假救生員問題，批評他們用低價剝削正規公司生存空間，業界正陷入一個惡性循環，劣幣驅逐良幣。他稱最近每年私人泳池都會有一至兩宗溺斃個案，漠視泳客安全，坦言部份行家只顧賺錢，不講良心。他稱泳池公司願意鋌而走險，全因將責任外判予「二判」，出事時便以不知情為由卸責，由外判公司頂罪；而「二判」只注重賺錢，以及當日有無人上班及遲到，全因違反合約無救生員當值或遲到要罰款。

新冠疫情期間，政府曾停辦拯溺考試及關閉泳池，很多救生員因此轉行。圖為近月的考試情況。（李振邦攝）

假救生員屬醜聞 屋苑、物管公司不願鬧大事件

阿肥透露「二判」多不勝數，部份會借證給他人，更有專門造假證的「二判」，不少上班的都為打暑期工的大專生，不清楚及不了解用假證的後果。他曾聽聞有「二判」是淘寶買證，部份假證的姓名、相片及編號均造假，可以向拯總查核為假證。但是，有部份假證會取用持牌救生員的編號及姓名，只更改為假救生員的相片，故此屋苑向拯總查核都未能發現問題。

阿肥直言假救生員猖獗，近年曾有假救生員主動來找泳池公司，他最初沒說自己無牌，但要求他們出示救生員證件時，他會說遲一下拍攝救生員證或遺失了救生員證，但再追問他幾次後，該名假救生員便不再回覆你。此外，阿肥透露有屋苑同樣發現假救生員，但屋苑及管理公司不想鬧大事件，寧願選擇等泳池公司合約完結，不想醜聞曝光。