無牌救生員｜食環署：私人泳池聘用前須核查身份　7至8月加強巡查

《香港01》去年11月揭發多個私人泳池聘請假救生員，有人持假救生證或盜用他人證件。食環署今（6日）表示，今個泳季起明確要求私人泳池持牌人，聘用救生員前要核對其身份證明文件、救生章及救生手冊，亦要記錄資料。食環署會向拯溺總會核實救生員證件，亦會在七、八月加強巡查。如發現假救生員，署方會報警處理。泳池多次沒有足夠救生員當值，可被取消私人泳池牌照。



救生員憑救生章證明身份及資格，惟近日業界發現有人持偽造證件。(資料圖片)

現時香港拯溺總會負責救生員考核及發牌認證，公眾可向拯總查核救生員是否持證，每次查詢收費300元。由於近年查詢量大增，拯總往往要超過一個月才回覆。拯總稱在2023及2024年分別接獲1,866及3,372人次查核申請，分別查核到5張及8張假證。

更多的假證並非由拯總揭發。《香港01》去年報道青衣灝景灣有救生員稱不懂游泳，惹起同事疑心，報警後企圖潛逃內地。在天水圍，曾有警員在街上截查青年，在他身上發現他人的救生證及身份證，繼而揭發嘉湖山莊鄉村俱樂部聘請多名假救生員。

青衣灝景灣懷疑有泳池救生員使用假救生員證。（資料圖片/林振華攝）

食環署：泳池持牌人須核對身份證明文件

食環署表示，私人泳池持牌人有責任在泳池開放時安排足夠數目的合資格救生員當值。為確保持牌人履行責任，食環署將明確要求持牌人在聘用救生員前須核對其身份證明文件、救生章和救生手冊，以及妥善保存文件副本。食環署亦會制定標準格式，供持牌人記錄當值救生員的身份證明文件和救生章資料。

食環署將明確要求持牌人在聘用救生員前須核對救生手冊。（譚曉彤攝）

食環署會加強巡查，包括在每月突擊巡查中檢查每位當值救生員的身份證明文件，亦會向拯總核實救生章，亦在泳季分析投訴個案，制定目標名單，在七、八月加強巡查。如果沒有足夠救生員當值，會即時採取行動，包括要求立即關閉泳池，至有足夠人手才重開，會發警告甚至檢控。屢次違規，會考慮取消私人泳池牌照。如果有人使用假證件，署方會報警處理。

灝景灣游泳池。

泳池入口須張貼救生員近照

現時，全港約有1,400個持牌私人泳池，食環署早前已要求持牌人在泳池入口顯眼位置展示在泳池開放時間應在場當值的救生員數目，以及在場當值救生員的近照、姓名和泳池救生章編號。持牌人並須保留救生員當值紀錄最少90天，以便署方查閱。