恒大許家印山頂大宅僭建6000呎遭勒令清拆　地牢大「唐宮」逾倍

中國恒大債務危機仍未解決，集團主席許家印透過離岸公司私人持有的三幢山頂布力徑大宅，已被債務代理人接管及委托出售。《香港01》發現，其中一間未售出的獨立屋，僭建超過6000平方呎，在2025年6月遭屋宇署勒令清拆及釘契。

涉事的大宅正門位置，逾千呎的平台被向上僭建加高；地下低層亦被指挖空回填區，興建地牢，估計約5000呎，較前政務司司長唐英年九龍塘大宅僭建的地牢大超過一倍。屋宇署指，大宅地下低層被大規模違法改建和擴建，物業接管人將委聘專業人士跟進清拆令。署方又指，同屋苑內另有獨立屋涉僭建，將向其中一間發出清拆令。



除10E屋外，屋宇署亦接獲2宗有關同一屋苑其他獨立屋懷疑有僭建物的舉報，已就其中一宗個案派員入屋視察並進行調查，並會發出清拆令。（周智堅攝）

2025年6月屋宇署發清拆令及釘契

涉事的布力徑10號E屋，記者7月到現場視察，與2021年《香港01》拍下的影像對比，大宅花槽雜草叢生，地磚亦有明顯污跡，看上去疏於管理。

10E屋被屋宇署發現，地下戶外位置加建了僭建物。被指涉僭建的位置是一個平台，有鋪木地板和石屎，亦有樓梯分別連接大宅正門及旁邊通道。

不過，根據建築圖則，平台連接泊車位的地方平應是平地，中間並沒有樓梯或高低差。換言之，懷疑有人向上僭建，加高了平台，估計這個搭建物的面積超過1000平方呎。

恒大許家印山頂布力徑10E大宅僭建6000呎遭勒令拆除，地牢比「唐宮」大逾倍。（香港01製圖）

挖開回填區僭建地牢

政府文件亦指出，大宅地下低層部份結構牆和分隔牆被拆除，回填區或輕質混凝土回填區亦加建了搭建物。發展商興建樓宇時，會挖開較大的區域用來施工，之後就要按照圖則回填。這個在建築物底層和地基之間，曾經挖開過的區域就叫「回填區」。

簡單來說，有人重新挖開這個區域，用來僭建地牢。不過，文件沒有說明地下低層被拆除的牆，及僭建物的位置、面積等詳情。

大宅的地下低層主要是泵房和機房，本來無規劃任何生活空間。建築圖則顯示，地下低層回填區的總面積，超過6500平方呎，部份範圍就在地面加建物的正下方。

2025年6月，屋宇署向大宅業主頒布命令，要求在90內展開工程，還原已拆除的牆和移除加建的搭建物，並在180內完成工程。

恒大許家印山頂布力徑10E大宅僭建6000呎遭勒令拆除，地牢比「唐宮」大逾倍。（香港01製圖）

屋宇署確認共僭建6028呎

屋宇署回覆指，於2024年11月12月接獲市民舉報及港島東區地政處轉介，指布力徑10號E屋有僭建物。入屋視察和進行調查後，發現獨立屋地下低層及地下僭建物的面積合共約560平方米，即6028平方呎。

換言之，許家印大宅僭建地牢約5000平方呎。2012年，前政務司司長唐英年的九龍塘大宅被揭僭建2200呎地牢，許家印山頂豪宅僭建的地牢比「唐宮」大超過一倍。

恒大許家印山頂布力徑10E大宅僭建6000呎遭勒令拆除，地牢比「唐宮」大逾倍。（香港01製圖）

令接兩宗同一屋苑舉報

另外，屋宇署早前亦接獲兩宗有關同一屋苑其他獨立屋懷疑有僭建物的舉報，已就其中一宗個案派員入屋視察並進行調查，並會就須取締的僭建物發出清拆令；就另一宗個案，本署正與有關業主聯絡，以安排入屋視察作進一步調查。

2012年，前政務司司長唐英年的九龍塘大宅被揭僭建2200呎地牢。（香港01製圖）

布力徑10E屋的業主是好邦有限公司（Goodbond Limited），公司唯一股東佳能企業有限公司（Give Power Enterprises Limited）是英屬處女群島（BVI）註冊的離岸公司。2018年，好邦的控制權轉至許家印手上，並委任一名叫林炎（LIN Yan）、以廣東省潮州市的身份證和住址登記的人士為公司董事；被指是許府「管家」的譚海軍亦曾以佳能董事的身份，簽署好邦的公司文件。

翻查衛星圖，許家印透過離岸公司迂迴控股取得10E屋後，大宅在2019年曾進行工程。2021年，《香港01》亦已指拍到被指是違例的千呎僭建物。

2012年全國兩會，恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的愛馬仕皮帶更是焦點。（新華社）

山頂三獨立屋均被接管

許家印曾持有布力徑10號B屋、C屋及E屋，但在恒大債務危機爆發後，三間屋均已被接管。

2023年，涉僭建的10E屋因斷供，被貸款承按人歐力士亞洲資本委任接管人接管及放售，但一直都未售出，現時市值約五億元。B屋在2024年5月以4.48億元售出；C屋至今仍在放售，被指與許家印「技術性離婚」的丁玉梅曾報住此屋。

2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）