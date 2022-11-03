01獨家｜恒大許家印山頂大宅被建行接管　市值7億　私產第一滴血

恒大財困危機仍未解決，創辦人許家印去年遭《香港01》揭發，將三幢山頂布力徑的別墅抵押。事件有新進展，記者發現，中國建設銀行（亞洲）已接管其中一幢，是許家印私產被接管的「第一滴血」，另外兩幢亦已抵押至財務公司。

位於灣仔的中國恒大中心，7月被中信銀行（國際）接管，並在全幢招標放售，在10月31日截標，未有結果。



01獨家揭發許家印持有三幢布力徑別墅大宅，B座已被建行亞洲接管，C、E座亦已抵押至財務公司。（梁鵬威攝 / 香港01製圖）

市值7億元 實用面積5000呎

被建行亞洲接管的，是山頂布力徑10號B座，實用面積約5,000平方呎，市值約7億元。該別墅由「源訊有限公司」，譚海軍為董事，由離岸公司控股，前董事亦曾以灣仔中國恒大中心為申報地址。譚海軍被指是許家印「管家」，許曾擔任直接持有布力徑10號C座的公司董事，去年轉名至譚。

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去年10月抵押至建行亞洲

去年10月19日，布力徑10號B屋獲建行亞洲承造按揭，預料可以套現3億元，未知具體借貸條件，豈料一年後建行亞洲就接管大宅，證實許家印的債務危機未解決，亦是他私產被接管的「第一滴血」。

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共持三幢布力徑大宅 全部抵押借錢

《香港01》去年揭發，許家印共持有山頂布力徑三幢別墅大宅，即B座、C座和E座，市值分別約8億元、7億元和10億元，合共25億元。B座已被建行亞洲接管，C座和E座亦在去年11月抵押至財務公司「歐力士」，再加兩間離岸公司擔保，共借8.2123億元。

灣仔中國恒大中心，已被中信銀行國際接管。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

灣仔恒大中心遭中信銀行接管 涉76億貸款

位於灣仔的中國恒大中心，9月被中信銀行（國際）接管，涉及一筆76億元的貸款。恒大中心被接管後被全幢招標放售，估值80至90億元，10月31日截標，未有結果。

長實證實有入標，還有數十名潛在買家，包括本地發展商、家族辦公室、以及內地金融機構，不少已簽署保密協議。

越秀地產（0123）去年計劃以105億元收購，但考慮恒大有不穩定因素，遭越秀董事會反對收購計劃。