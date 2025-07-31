釋永信任香港少林寺董事　持金條資產　另一董事用美國護照購物業

河南少林寺方丈釋永信，涉嫌挪用資產、嚴重違反佛教戒律、長期與多名女性保持不正當關係，遭內地多個部門聯合調查。釋永信推動少林寺商業化，在香港亦有開設多間公司，由他本人擔任董事或股東。其中釋永信任董事的「香港少林寺有限公司」，持有約240萬元資產，其中金條資產約149萬元。

香港少林寺公司註冊地址是尖沙咀海景大廈到一個單位，單位業主為另一董事、香港少林寺住持釋延常，2003年用200萬元購入單位，當時釋延常以美國護照登記。



釋永信擔任董事的「香港少林寺」，位於尖沙咀海景大廈的一個單位。（李穎霖攝）

根據公司註冊處紀錄，釋永信擔任四間香港註冊公司的董事：香港少林寺有限公司、少林書局香港有限公司、少林亞洲發展基金會有限公司、少林亞洲聯合會有限公司；另曾擔任已撤銷註冊的少林寺（香港）有限公司的董事。

其中2000年成立的擔保有限公司「香港少林寺有限公司」，董事為釋永信，以及他的師弟釋永乾、香港少林寺住持法師釋延常。

2016年03月04日，河南嵩山少林寺方丈釋永信，出席全國兩會。（視覺中國）

金條資產近年不斷升值

翻查香港少林寺有限公司的財務報告，該公司的近年的主要收入，為平均每年十多萬元捐款收入、十多萬元的法會收入，最多的是利息收入，2024年有近38萬元；而主要支出是供佛支出和行政支出，平均每年各數萬元。

2024年香港少林寺的總資產權益近240萬元，其中最多的一筆是「金條投資」，價值149萬元。近年金價不斷上升，財務報告有記錄「金條公允值變動收益」，即金條升值的得益，單計2024年就升值17萬元。

香港少林寺有舉行法會。（香港少林寺網站）

單位門外貼活動資訊 無人應門

香港少林寺的註冊地址，位於尖沙咀漆咸道海景大廈的一個商住兩用單位，實用面積1748呎，業主為釋延常，2003年以200萬元購入。單位上一手業主為釋煜明，1971年以21.5萬元購入單位。

《香港01》記者到現場採訪，無人應門，單位大門貼上的每周禪修的時間，大閘亦有香港少林寺2025年至2026年初法會活動的資訊。

香港少林寺網站介紹，該寺是河南嵩山少林寺的香港分寺，住持法師釋延常為嵩山少林寺第四十世法脈傳人，1991年旅居美國，曾任美國少林寺總部主席及坐禪中心主持、紐約嵩德寺方丈，現住香港，並在香港籌建少林寺。

網上亦有海景大廈單位中國年，舉行法會活動的相片，可見單位內設有佛壇、佛像等。

2009年，河南嵩山少林寺公布，計劃在西貢蠔涌興建「香港少林寺」。圖為釋永信於2010年到蠔涌村視察時，有村民歡迎。（嵩山少林寺提供圖片）

西貢蠔涌建寺計劃不了了之

2009年地產商黃才平公開表示，願意捐出西貢蠔涌一幅8.7萬呎的土地，用作興建香港少林寺，計劃包括申請使用官地，但之後不了了之，從未向城規會申請。

2002年成立的少林書局香港有限公司，釋永信佔股90%，另外10%股份為王龍飛，二人均為董事。內地亦有同名的「少林書局有限公司」，為佛教書籍出版機構，同樣是釋永信任董事。

另有公司相信無實際營運

另外兩間公司——少林亞洲發展基金會有限公司、少林亞洲聯合會有限公司，網上並無相關資料。公司註冊處於本年6月6日於憲報公告，指出包括少林亞洲聯合會有限公司及少林亞洲聯合會有限公司在內的數百間公司，因處長有合理因由相信，某公司並非正在營運或經營業務，該公告述明根據法例除非有反對因由提出，否則在該公告的日期後的三個月終結時，該公司的名稱將會從公司登記冊剔除，而該公司將會解散。

釋永信亦稱擔任「少林寺（香港）有限公司」董事，該公司2005年成立，2014年解散，網上並無其業務介紹或活動紀錄。