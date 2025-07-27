方丈釋永信被查　少林寺：與多女有染並育有私生子、侵佔寺院資產

有「天下第一名剎」之稱的少林寺，突傳現任方丈釋永信被帶走調查的消息。少林寺27日（周日）公布，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。有關情況將及時向社會公佈。



少林寺方丈釋永信。（猛獁視頻）

少林寺方丈釋永信。 (視覺中國)

據早前報道，釋永信俗名劉應成，1965年出生於安徽阜陽，八歲時便前往少林寺學習佛法與武藝。當時的少林寺僅有破敗寺廟數座及十餘名年邁和尚，靠著20畝地勉強維生。

1982年武打明星李連杰主演電影《少林寺》紅遍大江南北，釋永信趁勢帶領少林武僧團開啟全球巡演，足迹遍及德國、日本、英國等地，使少林功夫揚名海外，完成原始資本積累後，少林寺逐步走向商業化。

1996年，他開設少林寺官網；1998年成立少林寺實業發展有限公司，業務涵蓋文化、出版、醫藥、食品、電子商務等領域，發揮少林寺IP至極致。少林寶劍、武功祕笈、高僧開光皆明碼標價，門票收入每年超過2億元人民幣。

此前多次傳有「私生子、情人、海外資產」

此後，釋永信多次傳出其出入乘坐豪車、袈裟佛珠價值不菲，且稱其有「私生子、情人、海外資產」等爭議消息，即使官方一再闢謠，他「花和尚、大商人」的形象早已深入人心。

據介紹，舉辦「無遮大會」是少林方丈釋永信多年以來的心願。 (視覺中國)

釋永信主導下的其中一個成功活動，就是少林武僧團。多年來武僧團巡遊各國，為少林寺贏得龐大名聲。

早在2013年內地媒體引述西班牙報紙報道，指他有北大女學生情人、德國私生子及3億美元海外帳戶。少林寺次日回應稱內容皆為謠言，方丈因上市及拆遷問題得罪權貴，被惡意抹黑。此類傳聞自2011年起屢次浮現，公安亦曾出面辟謠，惟風波不斷。

「少林寺上市」亦是多年糾紛焦點。2009年，香港中旅與登封市合作籌備嵩山景區上市，少林寺方面卻稱事先毫不知情，並公開表明反對，強調此舉「有損佛教精神」。

作為少林寺改革的推手，釋永信一方面推動寺院修繕、全球化宣傳，另一方面亦因過度商業化而備受詬病。有媒體形容其為「一所寺廟的營銷奇蹟」，美國《探索頻道》更為他拍攝紀錄片《新少林方丈》，將「方丈」譯為「CEO」。

釋永信本人曾回應：「如果少林寺破爛不堪，沒幾個遊人問津，也就沒有這些事了。」他強調，傳統與現代的融合是傳承的一部份。

2007年8月9日，國際奧委會主席雅克·羅格在中國河南省鄭州市參觀少林寺。(圖片由視覺中國集團提供）