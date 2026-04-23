港大深圳醫院同一醫生涉三宗致命醫療事故　切除器官後證實無患癌

香港大學深圳醫院一名肝膽胰科姓紀的顧問醫生，在2018年至2021年，就涉及三宗致命醫療事故。其中兩宗事故的死者家屬，接受《香港01》訪問，詳述手術經過和申訴歷程。其中兩宗事故，涉及為之後證實為無患癌症的病人，做胰腺等多個器官移除手術，患者手術後一個月及四個月後死亡，法院判決醫院需要承擔80%及100%的責任，賠償合共約210萬元人民幣。另一宗為「達文西機械人系統」肝癌手術，但手術失敗，廣東省醫學會鑑定為醫療事故，醫院需要承擔主要責任。

港大深圳醫院媒體採訪部職員回應指，首兩宗個案會按照法院判決賠償；第三宗個案，廣東省醫學會判定醫療失誤屬於最輕級別，手術與病人死亡無關係，賠償未能與家屬達成一致。對於涉事醫生有無停牌、處分，職員指「有措施，是醫院內部管理的事」。



【01偵查YouTube Playlist】

郇女士的母親2018年在港大深圳醫院做胰腺癌手術，移除五個器官，但事後發現並無患癌，最終手術後幾個月死亡。（楊凱力攝）

個案一：

做胰腺癌手術移除五器官後 證實無癌

2018年8月郇女士的母親張婆婆，當時77歲，到港大深圳醫院體檢，發現有膽囊結石後留院

照CT（電腦掃描），再做內視鏡造影（ERCP），不足以明確斷症；兩日後到廣州另一間醫院，做PET-CT（正電子電腦斷層掃描），見到有「濃聚影」，即大機率有惡性腫瘤。

醫生斷定是癌症說要做手術，病人和家屬簽字同意。

2018年，郇女士的媽媽在港大深圳醫院做手術。（受訪者提供）

肉眼、顯微鏡「未見惡性證據」照做手術

2018年8月27日，張婆婆在港大深圳醫院做了切除全個胰腺的胰腺癌手術，當時報告手術順利。但11月開始，張婆婆身體轉差，12月2日因肝功能嚴重衰竭死亡。

「母親去世以後我們就覺得，這太蹊蹺了，所以我們就去封存病歷。」郇女士獲得病歷後頗為震驚，「打開病歷結果，就是切除的五個器官，都是『未見惡性證據』。」

郇女士投訴後發現，原來母親做手術切除的五個器官，即膽囊、胰腺、脾臟、十二指腸、遠端胃，用顯微鏡觀察均「未見惡性證據」，最終化驗亦一樣，即全部都無癌細胞，只有胰腺發現有癌前病變。

「手術前就制定了這個計劃，不做破腹探查（腫瘤），不做術中快速病理（檢查），也沒有調整方案，也不告知家屬。手術中打開以後，發現沒有癌症，就把五個正常器官摘除了。這是一個外科當中最大的手術，但給了一個沒有癌症的病人，做了癌症手術。」郇女士說。

郇女士母親做完胰腺癌手術，切除五個器官後，才化驗出並無患癌。（楊凱力攝）

內窺鏡後兩日做PET-CT

不止手術過程有問題，原來郇女士母親當初做檢查的順序都有問題。在港大深圳醫院做完入侵性的內窺鏡檢查後兩日，傷口未恢復，就即刻做高度敏感的PET-CT（正電子電腦斷層掃描），內窺鏡造成的輕微傷口，都會顯示為陰影，導致誤診為胰腺癌。

郇女士常拿出電話，看與母親的合照。（楊凱力攝）

深圳中院判醫院全責 廣東高院駁回再審

郇女士將醫院告上法庭。2023年11月深圳市中級人民法院判決，醫院侵害患者知情權，患者死亡與手術方式有一定關係，認定港大深圳醫院須承擔全部責任，賠償62.76萬元人民幣。廣東省高級人民法院駁回醫院再審的申請。

郇女士說打官司並非在乎賠償金額，而是想討回一個公道，「我現在打完官司，醫生不受任何懲處，他在可以繼續拿手術刀，再站在手術台。」

港大深圳醫院，位於福田區，是深圳市三甲醫院。（楊凱力攝）

判決書指港大深圳醫院就「L先生」手術，有多重失誤。（深圳市福田區人民法院判決書）

個案二：

無癌症病症診斷遠端膽總管癌 切胰十二指腸

原來張婆婆並非第一個受害人，一樣的事件在港大深圳醫院一早已發生過，而且亦是由同一醫生經手。

《香港01》記者翻查內地法院判決書，發現張婆婆手術前四個月，即2018年4月，一名78歲的患者「L先生」，因為皮膚和眼白發黃求診，當日驗血後，就被診斷為「遠端膽總管癌」，翌日就做「胰十二指腸切除手術」，手術後有胰瘺的嚴重併發症，三日後再做手術，但一直無好轉。

「L先生」不足一個月後死亡，家屬將醫院告上法庭。根據判決書，原來「L先生」只是膽管上皮異常增生，並非患癌，求診時根本沒有癌症病徵，但醫院卻違反診療原則，無充分準備就倉促決定做普通外科最難、最複雜手術之一的「胰十二指腸切除」，並且手術失誤，切斷輸尿管；過度頻繁手術加重病情，更造成新損傷。

法院判醫院承擔80%責任，賠償約146.96萬元人民幣。

港大深圳醫院肝膽胰外科門診。（香港01記者攝）

雷太的丈夫2021年在港大深圳醫院，做「達文西機械人」手術移除肝臟腫瘤，但手術不成功。（楊凱力攝）

個案三：

操作達文西機械人切除肝腫瘤不切底

2021年這名姓紀的顧問醫生操刀的手術，又有醫療事故。2021年5月，當時65歲的患者雷先生，在港大深圳醫院體檢，發現肝臟有腫瘤，所以就在該醫院，做了「達文西機械人系統」切除肝臟腫瘤手術。

「達文西」是先進的機械手臂手術系統，標榜感染風險低，恢復期短的微創手術，以著名意大利藝術家達文西（Da Vinci）命名，每部造價約2000萬港元，內地翻譯稱「達芬奇」。

不過雷先生的手術切除不徹底，18日後要再做第二次手術，同年11月，即手術半年後證實癌症擴散惡化。

2021年雷先生在港大深圳醫院做手術。（受訪者提供）

索取手術錄像不果

手術後雷太向醫院索取手術錄影片段，但醫院拒絕，再申請時院方就指已刪除。而首次切除的肝臟體積，超過原本計劃的11倍，剩餘的肝臟儲備不足，不能用新藥，一家人不惜賣樓，買每支24萬元人民幣的進口藥來保命。雷先生最終在2023年12月離世。

廣東省醫學會：醫療事故醫療院主責

事後雷先生家屬向深圳市和廣東省衛健委申訴，醫療鑑定確認，達文西機械人手術未能規避定位偏差，且未進行冷凍切片病理檢查，未能及時發現腫瘤遺漏，手術後亦未給予明確的輔助治療建議，僅建議一個月後到門診覆診。

廣東省醫學會判斷屬於第四級醫療事故，即內地分級中最低一級「造成患者明顯人身損害的其他後果」，醫院要承擔主要責任。

雷太房間中，放着與丈夫的合照。（楊凱力攝）

手術前完成網上20小時理論及10次動物操作

「切完之後還留了半塊（腫瘤）在裏面，他（醫生）是不懂操作，我們要求他出示資格證，他就不肯，一直在拖着。」雷太更發現，主刀的紀姓顧問醫生，操作「達文西機械人」的資格成疑，「我先生是（2021年）5月份做手術，他（醫生）5月之前，只上了四個小時的理論課。」

雷太有到廣州，出席廣東省醫學會的鑑定會議，她引述說，「專家問的問題好尖銳。專家問『你做過人的手術嗎？』，他不答。問『你做過嗎？做過多少例？』他說不記得了。」

根據深圳衛健委行政處理書，確認醫生做手術前完成20小時理論課程，和10次動物手術操作，經港大深圳醫院培訓考核通過，但證書並無簽發日期。培訓紀錄顯示，其中達文西理論課程只有四小時，其他是網絡基礎理論。

2023年8月，即雷生手術後兩年，紀醫生才獲得廣東省的考核合格證書。

多番醫療事故申訴程序在2026年初才完成，雷太計劃下一步是司法程序，追究責任，「我們都是走法律途徑，手術錄像要拿，到底是不是毀滅證據，也要有一個答覆。」

港大深圳醫院內部會議的相片，顯示2017至2021年間的醫療事故及賠償。

2017至2021年醫療事故賠償513萬元人民幣

記者獲得一張港大深圳醫院內部會議的相片，於2017至2021年間，這間醫院的不同專科涉及多宗醫療事故要賠償共約513萬元人民幣，當中肝膽胰外科最多，賠償268.07萬元人民幣，其中3宗是主要責任。

港大深圳醫院網站，有紀任醫生的簡介。他在湛江的廣東醫學院學士畢業，廣州醫科大學碩士畢業。（港大深圳醫院網站）

醫院媒體採訪部：對醫生有措施 屬內部管理

港大深圳醫院由深圳市政府和香港大學合作營運，網站仍有列出紀醫生的介紹，他在湛江的廣東醫學院，以及廣州醫科大學畢業，並不是香港派駐的醫生。

港大深圳醫院媒體採訪部門回應郇女士母親的個案，着記者參考2024年的公開聲明；而就雷先生的個案，則表示廣東省醫學會已有鑑定結果，就賠償金額未能與家屬達成一致：「鑑定是四級（醫療事故）就是這個手術與病人死亡無關係。」

至於涉事的紀醫生有無停牌或再培訓呢？職員指「是有些措施，但這是醫院內部管理的事情，是有的。」

港大深圳醫院肝膽胰外科門診。（香港01記者攝）

醫院2024年回應致命事故：

過程存在不足、家屬言辭不實

就三宗醫療事故及內部會議提及數字，醫生資格、培訓、管理等問題，《香港01》分別向香港大學、港大醫學院及港大深圳醫院查詢，至截稿前未有書面回覆。

郇女士過去幾年不時在網上發布母親醫療事故的判決書，呼籲院方將紀醫生停職，醫院曾在網上回應指「過程存在不足」，會按照法院判決賠償，但無提及法院及司法鑒定機構對醫療事故的結論，並指家屬網上言論不實。

2017年10月，廣東省委機關報《南方日報》，刊出港大深圳醫院的報道，指紀任（中）與團隊成員為病人講解肝膽胰疾病問題。（南方日報）

家屬：若早處分可免下一個悲劇

「我就是要在媒體上發表我自己的遭遇，也引起別人關注的同時，也提醒大家注意安全，不要像我這麼傻，別人說什麼就是什麼，然後就匆匆忙忙做手術。」郇女士說，多年的司法程序，令她身心俱疲，「如果當初上一個人受到傷害，如果有人管的話，有人站出來說話，他（醫生）受到一定處分，可能就不會發生我母親的悲劇。」

雷太事後才知道，原來丈夫2021年做手術期間，醫院和醫生正是在處理之前兩宗醫療事故官司，「我老公是2021年做手術的，他2021年正正是被人告。我就是被害的，法院以前都判了他們主責，而且要賠償，我還讓他（這個醫生）做手術。如果當時我讓他做，大家消息靈通一點，我就不會走到這一步。丈夫本人也很後悔，我也後悔到不知怎麼說，畢竟是一條人命，當時他是家庭頂樑柱。」

港大深圳醫院內，有轉為香港人而設的跨境醫療諮詢櫃枱。（香港01記者攝）

港大深圳醫院同一醫生涉三宗致命醫療事故 切除器官後證實無患癌

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