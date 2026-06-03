巴黎學院陷洗黑錢醜聞　恒大嶺大有合辦課程　恒大：已終止合作

《香港01》發現，香港至少兩間大學，與近月陷入販賣簽證、洗黑錢等醜聞的法國私立教育機構巴黎學院（Collège de Paris）合辦課程，當中包括非香港資歷架構認可、用來銜接涉事法國院校學位的短期課程。

推出銜接課程的恒生大學回應稱，只是受巴黎學院委託負責課程教學，非負責頒授學歷，亦不參與海外課程招生、錄取決定，從未就升學結果作出保證或承諾，不負責學歷認受性認定，大學於3月已決定終止與巴黎學院合作，但無說明原因，亦無說明有多少學生升讀涉事法國院校課程。另一院校嶺南大學指，會密切留意事態發展。



恒生大學跨學科學院於2025學年，曾推出教育領導與管理專業培訓課程。（恒生大學網頁）

法國教育集團巴黎學院，在法國經營多間私立中學及大專院校，近月於法國陷入多宗醜聞。

法國《快報》（L'Express）2月報道，巴黎學院疑透過招收國際學生為名販賣簽證，宣傳亦涉誤導，頒授的學位並非法國教育部認可，而是職業導向的技能證書，學術認受性相去甚遠。

報道指，集團的帳目可疑，有洗黑錢嫌疑，引起法國多個部門調查。另外，該院校的控股公司正陷入9000萬歐元（約8.2億港元）的債務危機，有子公司更於5月被法庭頒令破產。

巴黎學院旗下私立院校Digital College亦被當地民間組織揭發，有高層挪用50萬歐元（約456萬港元）公款購買Pokemon卡。

翻查資料，本港至少兩間大學有和巴黎學院及旗下塞爾維學院（College Cevenol）合作。

據恒大官網資料，和巴黎學院合作的首屆課程共有21人完成首屆課程及出席「閉幕禮」。（恒生大學網頁）

恒生大學的跨學科學院於2025學年，曾推出分別針對本科生和研究生的教育領導與管理專業培訓課程，稱是和巴黎學院及旗下塞爾維學院合作。課程索價逾8.5萬元，為期6個月，但並非香港資歷架構認可，宣傳資料稱讀完可以銜接該法國院校的本科或領導碩士課程，進一步拓展「學術及專業資格」，但無說明學位的認受性。

2026年2月，首屆課程舉行「閉幕禮」，恒大發出的英文稿指，常務暨學術及研究副校長、研究生院院長兼跨學科學院總監莫家豪勉勵學生，繼續學習及將學到的知識及技能，應用於未來在法國的學業與專業發展（in their future academic and professional pursuits in France ）。

2026年2月，常務暨學術及研究副校長、研究生院院長兼跨學科學院總監莫家豪有出席「閉幕禮」勉勵學生。（恒生大學網頁）

恒生大學回覆指，跨學科學院是應法國巴黎學院委託，負責「教育領導與管理專業培訓課程」（針對本科生課程）的教學工作。該課程屬持續教育及專業培訓性質，學歷非由恒大頒授，亦不屬香港資歷架構（QF）認可。

恒大稱，相關海外院校所頒授的資歷，均由該院校按當地制度及規定提供及管理，恒大不負責該課程的學歷認受性認定，又指性質已於課程資料中清楚說明。

恒大指，課程是巴黎學院按其制度負責招生、錄取及後續升學安排，不會參與巴黎學院學位課程的招生或錄取決定，亦從未就任何升學結果作出保證或承諾。學生修畢課程後自行規劃其後升學或發展，恒大稱已在課程說明會中清楚向學生闡述安排，又稱學生均表示了解。

恒生大學上載的宣傳資料列明，是「恒生大學研究生院與跨學科學院推出專業文憑課程」（恒生大學網頁）

翻查恒大早前上載的課程資料，均指是「恒生大學研究生院與跨學科學院推出專業文憑課程」，部份在官網的宣傳資料在《香港01》查詢後已被刪除。

據恒大官網資料，共有21人完成首屆課程，恒大無回覆有無人其後升讀巴黎學院的其他課程，只稱課程於2026年3月完成，跨學科學院檢討相關委託安排後，決定終止與巴黎學院的合作，但無解釋原因。

恒生大學稱一向重視合作夥伴的質素及聲譽，嚴格按照既定學術及管治機制，審慎管理所有課程及合作項目，並會繼續確保課程資訊清晰透明，以保障學生權益。

2025年11月，嶺大副校長（研究及創新）姚新（左）與巴黎學院簽署合作備忘錄推動課程合作，當時由塞維爾學院的院長雷思茵（右）代表簽署。（嶺大網頁）

銜接課程的上課地點，除恒大外，亦有嶺南大學的教學中心。嶺南大學早於2023年已與巴黎學院簽訂《院校合作協議》 ，2025年11月再簽署合作備忘錄推動課程合作，當時巴黎學院塞維爾學院院長雷思茵、校董黃德君、法國駐港總領事館大學合作主任都有出席。

嶺大網頁顯示，正提供「嶺南大學政策研究博士課程與巴黎學院工商管理博士課程（藝術及文化管理）雙學位課程 」。（嶺大網頁）

嶺大的網頁顯示，正提供「嶺南大學政策研究博士課程與巴黎學院工商管理博士課程（藝術及文化管理）雙學位課程 」，只招收巴黎學院學生。

嶺南大學未回應與巴黎學院有無合辦其他課程、學生人數，以及有無嶺大學生透過有關合作，修讀巴黎學院的課程，發言人指會密切留意事態發展。

塞爾維學院網頁稱，是巴黎學院集團在法國尚邦 (Chambon) 設立的分支機構。（塞爾維學院網頁）

據巴黎學院的網頁，集團在全球多地都有「國際合作夥伴」，塞爾維學院是其中之一。塞爾維學院的網頁則稱，是巴黎學院集團在法國尚邦 (Chambon) 設立的分支機構。網頁中兩個查詢電話均為內地號碼，其中一個廣州號碼，記者致電過兩個號碼均未能接通。

《香港01》曾向巴黎學院查詢法國傳媒報道的指控、集團與旗下院校與香港兩間大學的合作關係，至截稿前沒有回覆。

翻查資料，「專業房地產服務學院」在香港成立了「香港巴黎學院有限公司」，職員指該公司只是巴黎學院於香港其一個獲授權開設部份課程的機構，並無和本港大學簽訂合作，亦與跟嶺大簽約的人士、塞維爾學院無關。