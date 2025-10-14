一諾中學釘牌後續｜曾違規辦學生宿舍　家長投訴衞生惡劣有鼠蹤

一諾中學10月正式被釘牌的一諾中學，除涉違規向學生收取20萬元建校費外，《香港01》發現，學校亦違規在九龍塘經營宿舍。有家長指，宿舍的衞生情況惡劣，曾有學生在床上發現老鼠的排洩物。

教育局回覆指一諾中學並非私立寄宿學校，其校舍亦無宿舍註冊，但無回應有無發現事件。



《香港01》綜合多個消息來源，發現一諾中學疑曾違規於九龍塘雅息士道2號經營學生宿舍。（楊凱力攝）

一諾中學涉未經教育局批准，違規向家長收取20萬元建校費外，更涉違規經營宿舍。《香港01》循多個消息渠道了解，知情人士均指，一諾中學曾於九龍塘雅息士道2號設宿舍。

外籍家長A（化名）其子女曾入住該宿舍，但宿舍環境惡劣，有老鼠出沒，更曾有學生發現床上有老鼠糞便。A向記者提供了數張宿舍洗手間的照片，洗手盤及座廁均有明顯污跡，地上亦有使用過的紙巾。

已離職的外籍老師B（化名）亦指，曾聽說有家長因宿舍的衞生問題，與校方爭執，最後決定退學。消息指，一諾中學拖欠九龍塘宿舍業主約491萬元租金，曾被催款，追租通告亦標明欠款人為經營一諾中學的「啟迪教育集團有限公司」（Innovative Education Group Limited）、學校校長兼公司董事祁文迪及郭紫晶。

一諾中學在2024年招生時，有中介為該校撰寫的文章，稱一諾中學是寄宿學校，並以大篇幅介紹該校位於九龍塘的宿舍設施，稱宿舍樓高三層，配備智慧門禁系統亦有男女舍監24小時待命。有關文章更獲本地傳媒轉載。

翻查資料，啟迪教育集團有限公司於2024年7月起，以月租25萬元承租雅息士道2號，租約長達五年至2029年。不過，業主於2025年7月，將物業轉租予另一間公司。

啟迪教育集團的董事為一諾中學校長祁文迪、郭紫晶（Guo Zijing）及韓淑金（Han Shujin），公司股東「COEDUU Holdings Limited」及「TS Innovative Holdings Limited」均為英屬處女群島（BVI）註冊的離岸公司。

教育局回覆指一諾中學並非私立寄宿學校，其校舍亦無宿舍註冊。換言之，有人違規經營學校宿舍。不過，局方無回應有無發現該校違規經營宿舍、如何處理事件等問題，只表示若發現有人涉營辦未經註冊學校或涉及違法行為，定必嚴肅處理，有關行動包括派員巡查有關房產、向違例人士發出警告或提出檢控，以保障學生福祉。

在香港，具備關連宿舍的學校屬寄宿學校，《教育條例》對寢室面積、廁所設施等硬件都有要求，管轄寄宿生的舍監須由教育局常任秘書長委任，寄宿生入住前亦需作身體檢查，學校以外的住宿安排亦須符合所有相關法律及規定。

一諾中學的風波，始於學生傅思敏代表香港奪得國際物理金獎後，被發現同時感謝香港、深圳兩間母校，被揭持雙重學籍。至9月，《香港01》收到消息，傅思敏及一名同樣涉持雙重學籍的一諾中學學生，仍名列香港資優教育學苑的資優學生物理培訓課程。

香港資優教育學苑回覆指，在「2025香港物理奧林匹克」比賽中表現傑出的學生會獲邀參加第一階段培訓，而當中涉及學校註冊問題的學生自2025年8月底，即借殼辦學、雙重學籍的新聞曝光後，便沒有參與相關的培訓。

學苑又指，隨著一諾中學（九龍塘）學校註冊失效，相關學員資格會被凍結，直至學員提供另一所本港註冊學校的有效在學資料。學苑指會檢視後才決定是否恢復其學員資格。