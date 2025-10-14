一諾中學釘牌後續｜拖欠建校費及教師薪金　關聯董事原址註冊新校

捲入雙重學籍醜聞的一諾中學，10月起被正式「釘牌」，但《香港01》發現，學校疑改名「愛生中學」，繼續在紅磡校舍上課。一諾中學關連公司的董事，於10月註冊了同名公司，教育局亦確認正處理新學校註冊申請，現場職員拒回應「一諾」與「愛生」有何關聯。

一諾校長曾指前後共80名學生，每名學生已付20萬元建校費，總數逾1,600萬元。不過一諾疑似另起爐灶後，費用遲遲未退，其中一名來自歐洲的家長指，多番追討欠款不果，兒子無法覓得學位須離港升學，轟教育局無保障學生及家長，令香港淪國際笑話。亦有老師說遭拖欠數月薪金，積金局正入稟向經營學校的公司追討強積金供款及附加費。



假學歷調查・專頁

【01偵查YouTube Playlist】

一諾中學曾稱租用作校舍的紅磡結好中心二樓，有人正向教育局申請註冊為私立學校校舍。（李穎霖攝）

一諾中學涉雙重學籍、與中介在內地合作辦學等醜聞，教育局指早於7月已因不滿一諾中學的管理及財政狀況，拒絕延展九龍塘校的臨時註冊，學校牌照在9月30日屆滿。校長祁文迪8月曾稱會遷校至紅磡結好中心地下及二樓，但即日被教育局揭穿已「釘牌」。

雖然一諾被「釘牌」已「通天」，但據知9月初有人向家長聲稱，正以「Axon Secondary School」的名義，向教育局申請在結好中心辦學。當時教育局回覆指，沒有收到該學校註冊申請，亦無收到一諾中學遷校至紅磡的申請。

不過，《香港01》發現，一個名為趙璽（Zhao Xi）人士，於2025年10月2日註冊成立「愛生中學有限公司」（Axon Secondary School Limited），公司註冊地址為紅磡結好中心地下，即一諾中學校長祁文迪早前聲稱租用的校舍範圍。

趙璽同為其中一間一諾中學關連公司「啟迪國際教育集團有限公司」（Innovative International Education Group）的董事兼股東，公司另一董事兼股東為一諾校長祁文迪，另有一股東名為潘高芬。

記者問單位是否一諾或愛生中學，應門的男子聽罷只搖頭，並把門關上。（楊凱力攝）

記者周一（6日）曾到結好中心，地下的櫥窗均拉上了窗簾。二樓單位的兩個入口，玻璃門上貼上了「內部裝修」的告示。記者問從單位內走出應門的男子，該處是否一諾或愛生中學，男子聽罷只搖頭，未發一言，並把門關上。

教育局回覆確認，正處理一宗私立學校擬於紅磡結好中心二樓辦學的註冊申請。《香港01》曾追問申請的學校名稱、與一諾中學的關係等問題，但教育局指，資料只供處理學校註冊申請之用，不擬公開。

記者曾向一諾中學校長祁文迪查詢，但至截稿前，祁文迪都無回覆電話及短訊。

2025年9月，《香港01》發現多名男學生進入被指是一諾中學校舍的紅磡結好中心單位。（資料圖片／楊凱力攝）

一諾中學於8月被揭遭釘牌，《香港01》早在9月開學初期，在結好中心發現多名操普通話、學生年紀的人士，獲成年人帶入被祁文迪指是校舍範圍的二樓單位。記者問有關人士是否一諾的學生，有人用普通話回應「你怎麼知道？」記者曾多次向教育局，但局方一直都沒有正面回覆，開學至今有無突擊巡查過紅磡結好中心、有無發現有人於該處無牌辦學等問題。

學校改名另起爐灶，但一諾中學遺留的餘波仍未解決。一諾中學被揭未經教育局批准，違規向每名學生收取20萬元建校費。校長祁文迪8月曾透露，學校前後約有80名學生，以此計算，學校違規收取的款項或達1,600萬元。

8月，一諾中學校長祁文迪曾於紅磡結好中心受訪，稱會遷校至該處。（資料圖片／夏家朗攝）

來自歐洲的家長A（化名）是其中一名佢未收到退款的苦主。A的兒子因對中文及中華文化有興趣，加上過去香港留學名聲不錯，2024年決定獨自來港升學，透過中介入讀一諾中學。為了。除向留學中介支付高昂費用外，A亦被向一諾中學繳付了20萬元建校費。

一諾中學曾租用九龍塘陳樹渠中學舊校舍，與校舍「二房東」、前柯士甸學校（凱莉山學校前身）校監陳金兒的立德書院有限公司，發生租務糾紛，被指欠租逾千萬元，遭要求交還校舍。6月中，A收到一諾中學電郵通知，指學校打算在新學年搬遷至油塘校園，並會向教育局尋求批准，如家長不欲遷校可以另覓學校。

信中稱遷校原因是為了學校的未來發展，新校舍會有更好的學習環境及智能設備，稱學校已獲新校舍業主的強烈支持（strong support），隻字未提九龍塘校舍的租務糾紛及欠租。6月的電郵中，學校亦有向家長交代未經教育局批准違規收取建校費，稱將會安排退款。

油塘遷校計劃並無成事，教育局指不滿一諾中學的管理及財政狀況，於7月28日通知該校拒絕延展註冊，其臨時註冊於9月30日到期，但最初無對外公布。一諾中學校長祁文迪8月仍在紅磡結好中心「新校舍」受訪，向傳媒稱會遷至紅磡繼續辦學，至當晚教育局回覆傳媒時揭破事件，公眾才知道學校早被「釘牌」。

一諾中學原本租用九龍塘陳樹渠紀念中學的舊校舍，但因租務糾紛被「二房東」趕走。（資料圖片／夏家朗攝）

A指，學校很遲、事件差不多被揭發時才通知家長已失去牌照，兒子是透過同學發現事件，並通知家長。A稱曾聯絡三間本港學校，但都無法為兒子覓得學位，最後需離港回西班牙繼續學業，認為教育局沒有提供實質協助：「教育局只是傳了幾條學校名單的連結。」

A表示，將兒子從歐洲送到將小朋友從歐洲送到香港讀書很昂貴，機票、住宿、飲食、衣服，還要再付20萬元（建校費）。我無法面對轉去一間新的學校要再付二三十萬元入學，誰可保證這種事不再發生？我覺得不安全、會再次被利用，這個制度行不通，家長不受保護。」

A指，自己及其他家長至今仍未收到一諾中學退回建校費，校長祁文迪曾稱7月會退還費用，又提出過分期還款，但至今都無消息。A形容過去一年有如一場搶劫，質疑香港教育制度及教育局的可靠性，形容香港正鬧出國際笑話 （international ridicule）：「我本以為香港教育局會做些什麼，畢竟一諾中學是香港教育制度的一員，教育局有責任捍衛學生的權益，但他們沒有這樣做，只是自我設限，說會『提醒』一諾中學退還20萬元建校費。」

有知情人士透露，多名家長未獲退回建校費，除A之外，亦有內地家長無法為子女找到學位，需安排子女回到內地讀書。

8月，一諾中學九龍塘舊校舍的「二房東」告示，已透露學校違規收取建校費。（夏家朗攝）

教育局回覆指，已按既定機制跟進家長的查詢或求助個案。教育局亦已向一諾中學的本地及非本地學生，及其家長作出適切支援及提供可行協助，包括為持學生簽證的外籍學生作出適切支援，向其家長提供本港的私立學校學位空缺及聯絡資料，家長可按實際需要直接聯絡心儀的學校，為子女遞交入學申請。

建校費方面，教育局指已責成校方須妥善處理，並按協議盡快向相關家長退還有關費用及積極與家長商討合理及令雙方滿意的解決方案；據了解，該校正與相關家長跟進退款事宜。教育局會與校方保持聯繫，密切跟進相關事宜。局方指，即使有關學校牌照沒有獲得延續，若發現有人涉及違法行為，定必嚴肅處理，考慮包括派員巡查有關房產、向違例人士發出警告或提出檢控，以保障學生福祉。

教育局通知不會延展一諾中學的臨時註冊後，校長祁文迪8月受訪時仍稱會遷校到紅磡結好中心繼續辦學。（資料圖片／夏家朗攝）

除建校費外，學校亦拖欠教職員薪金名強積金供款。積金局在9月22日入稟小額錢債審裁處，控告經營一諾中學的啟迪教育集團有限公司（Innovative Education Group Limited）。積金局回覆指，早前就啟迪教育拖欠部分僱員的強積金供款及附加費，代受影響僱員入稟提出民事申索，但無透露僱員人數及金額，案件押後至12月再訊。

已離職的一諾中學外籍老師B（化名）指，曾因勞資糾紛，與一諾中學鬧上法庭，但勝訴後學校最後只賠償部份費用，現時仍拖欠三個月薪金。B因此離職及離港尋找新工作：「我本來沒有打算這麼快離港，但香港的生活成本高，一諾拖欠薪金令我無法繼續留下。對此，我每天都在責怪祁文迪。」他指，學校未被釘牌前，已有欠款未繳清，亦有其他教師被欠薪，外籍老帥均已離職，但據知仍有人留下，在紅磡校舍授課。