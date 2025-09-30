內地中介新招稱讀三個月可獲香港學籍　孔聖堂中學校長反指被利用

「借殼辦學」又有新招，教育局在新學年嚴查，杜絕「影子學生」、「雙重學籍」，但內地有學校及中介做得更絕，稱讓學生來港讀三個月，就可獲香港學籍，之後返回內地讀書，更可獲推薦入讀清華、北京大學，更稱與港島的孔聖堂禮賢書院（前稱孔聖堂中學）合作。

涉事的江門學校稱，只「為香港一間中學作招生介紹」，暫無學生循有關計劃來港。孔聖堂中學校長否認合作，稱有人以姊妹校結盟作借口，用合照宣傳不實資訊，又稱被不止一間內地學校利用。教育局指高度關注事件，接獲投訴後已即時跟進，要求學校立即嚴肅處理及交報告。



假學歷調查・專頁

江門中介「起航教育」宣傳稱，為首屆「中港清北入學雙培計劃」招生，更展示與孔聖堂禮仁書院校長楊永漢（右）的握手照。（起航教育宣傳資料截圖）

來港取學籍 讀三個月即畢業

江門中介「起航教育」及民辦學校「江門第一實驗學校」宣傳稱，為首屆「中港清北入學雙培計劃」招生。在內地持香港身份的高三學生，可以於新學年9月至12月到香港的中學註冊，取得學籍，完成三個月DSE課程後回內地補習，再考DSE及清華、北大「白名單考試」。中介宣稱在港就讀三個月，就有教育局認可的中學畢業證書，名額只有10個。

稱與孔聖堂中學合作 與校長握手合照

有宣傳資料配上「起航教育」CEO陳子毅，及孔聖堂禮仁書院（孔聖堂中學）校長楊永漢，在「中港清北入學「中港清北入學雙培計劃啟動儀式」投影片前的握手照，及孔聖堂中學學生在禮堂上課的照片，稱「雙方領導攜手合作」，為有香港身份證、成績優異學生「提供通往清華大學、北京大學等C9聯盟名校的有力保障」。

中介宣稱，在內地持香港身份的高三學生，可以於新學年到香港的中學註冊取得學籍，就讀三個月就可以取得畢業證書。（起航教育宣傳資料截圖）

可保送學生入清華、北大？ 實無推薦資格

中介稱DSE課程在「清北白名單」機制下，更有入學優勢，學生可以取得內地學校推薦入讀名校。

內地並無所謂的「清北白名單」。而清華、北大的保送名單，只有在數學、物理、化學等五大學科奧林匹克競賽表現優秀的國家集訓隊成員，或內地指定外國語中學推薦的優秀學生，才有資格被推薦免試保送。全中國有資格可以推薦保送的外國語中學只有16間，廣東省只有廣州市實驗外語學校（前稱廣外外校）及深圳外國語學校（深外）。中介所指的江門學校並非指定學校。

起航教育稱，曾承辦江海區教育局香港DSE專題講座，並邀得前教育局局長吳克儉（前排左四）主講，又稱吳克儉「認可」其DSE課程。（起航教育宣傳資料截圖）

曬吳克儉講座合照 稱其「認可」課程

起航教育的宣傳資料稱，曾承辦江海區教育局香港DSE專題講座，並邀得前教育局局長吳克儉主講，又稱吳克儉「認可」其DSE課程。

江門第一實驗學校職員指，「起航教育」是學校的合作機構，借用校舍舉辦國際課程，學校普通部和國際部是獨立營運，不清楚國際部的運作，但有聽過該機構宣稱可提供香港學籍。

有國際部的職員稱，「雙培」高二學生要參加香港學校入學考試，高三就去香港讀，至於讀哪間中學、具體細節仍未確定。記者表明身份，問及是否宣傳過到香港讀三個月就可取得畢業證書，職員無回應並切斷電話。

江門第一實驗學校是江門一所民辦學校。（網上圖片）

中介經營江門校國際部 稱為香港中學介紹學生

另一名國際部職員陳先生指，「雙培計劃」暫無招生，亦未獲通知明年會否續辦。記者表明身份後，陳先生稱計劃無違規，只是「為香港一間中學作招生介紹」，但問及哪一間中學，他稱「我要再睇一睇先」。

陳先生稱，「雙培計劃」至今無招收到學生，他承認管理「起航教育」的微信公眾號，但否認發出稱來港註冊讀三個月就可中學畢業的宣傳資料。

陳先生指，孔聖堂中學與該江門學校有「姊妹校合作」，但否認自己是與校長握手合照的陳子毅。至於「雙培計劃」有無與孔聖堂合作，他稱「要再了解下先」。

《香港01》查詢後，中介刪去有關宣傳資料。

內地有中介介紹涉事江門學校的網頁，曾於2021年指陳子毅是「華夏書院大中華區招生官」。（網上圖片）

內地有中介介紹涉事江門學校的網頁，曾於2021年指陳子毅是「華夏書院大中華區招生官」。華夏書院近日被無綫新聞揭發，疑與內地學校合作，為內地學生提供香港學籍。江門學校國際部的陳先生指，2021年與華夏書院短暫合作半年，但稱沒有招生到香港讀書，只是華夏書院校監為該校的DSE課程提供支援。

起航教育在宣傳資料展示，與孔聖堂禮仁書院簽約合作。（起航教育宣傳資料截圖）

孔聖堂中學否認合作 稱與內地校結盟後遭人利用

孔聖堂禮仁書院校長楊永漢否認有與內地中介合作提供學籍，但指學校被人利用作虛假宣傳。楊永漢指，學校於2025年4月與江門市第一實驗學校結為姊妹學校，當時陳子毅自稱是學校國際課程部的負責人。

楊永漢稱，宣傳資料上的握手照片，是陳子毅5月帶人到孔聖堂中學考察時拍攝：「他突然放（啟動儀式圖）出來，說我們拍張照。我問為何圖片標示的不是江門一中，他說自己是該校轄下的，接着就給我看計劃書，看完我覺得不妥，完全不是同一回事。」

楊永漢指，本來與江門學校商議的「雙培計劃」僅涉姊妹校交流，可以短期交換學生到兩地學校上課，不涉取得香港或江門學籍。不過，陳子毅5月提出的計劃，要求孔聖堂學校提供30個香港學籍。

楊永漢稱自己當場拒絕，並表示學校沒有如此多學位，學生入學亦須通過插班考試，但陳子毅之後推薦兩名學生，通過了考試並插班入讀孔聖堂學校。他指，後來才得知江門學校及「起航教育」以握手照宣傳：「後來我才知道他是斂財、收學生的，很離譜。這樣利用我，有無搞錯？」

孔聖堂禮仁書院校舍位於銅鑼灣。（李穎霖攝）

非首次被行用宣傳 校長質疑北京有人墮中介陷阱

涉事江門學校和中介並非唯一一間稱與孔聖堂中學合作的機構，早前與北京清華育才實驗學校亦曾作類似宣傳。楊永漢稱亦是被姊妹學校利用：「我只上去（北京）坐了三小時，他們就出了本小冊子，說得好像我們很熟，有學生來香港後取得學籍。有無搞錯？我也不知道可以說什麼，他們無所不用其極。有時防不勝防，大家都是搞教育，怎會這樣？」他指，曾有北京人致電學校，查詢是否可取得孔聖堂中學學籍：「如果我們接到三四個電話，即是北京有人中招（被騙）了。」

孔聖堂學校官網發聲明，指網傳學校與北京清華育才實驗學校及其他內地學校的合作的資訊，均未經孔聖堂同意、核實及授權公布。

楊永漢指，已將與涉事內地學校的對話紀錄交了教育局，獲局方接納解釋，否則「水洗都唔清」。問及事件有否打擊學校與內地校結為姊姊校，他指已指示教師，審慎處理大灣區中小學的邀請。

孔聖堂禮仁書院官網發聲明，指無網傳學校與北京清華育才實驗學校及其他內地學校的合作的資訊未經核實。（孔聖堂禮仁書院官網截圖）

教育局高度關注 要求學校交報告

教育局指高度關注事件，早前接獲一宗相關投訴後，即時聯絡學校跟進，要求學校立即嚴肅處理並以書面向局方交代事件。據了解，學校已要求有關機構刪除不實資訊，而學校亦已於其網頁發出聲明以作澄清。

教育局早前已向全港學校發信，要求學校如懷疑有內地機構或中介假借其名義代為招生或宣稱有合作關係，應盡快向教育局舉報，教育局會即時跟進，並會加強與內地教育部門溝通，從源頭打擊懷疑「借殼辦學」等違規行為。學校亦須盡快釐清有關失實資訊，以免造成公眾誤會。

就近期個別學校被指違規與第三方機構協作提供香港中學文憑考試課程及懷疑「借殼辦學」的事件，教育局正作相應的跟進。如發現不合規的情況會立刻嚴肅處理，包括轉介執法機構調查。

