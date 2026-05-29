海關搗跨國航空私煙集團拘61人　有人6件行李塞滿9萬支煙仔

海關搗破一個由航空旅客走私香煙入境的跨國犯罪集團，動員過百人在過去一個月在內，於機場拘捕58名走私香煙的旅客，檢獲共840萬支私煙，市值3,824萬元；當中有旅客一次過帶6件行李入境，全部塞滿9萬支走私香煙而沒有一件個人物品。此外，人員亦於元朗搗破一個涉案的私煙倉，另拘捕3人。



海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威（左）及海關機場科航空旅客課航空旅客第一組署理高級督察許嘉晞向傳媒講述案情。（黃偉民攝）

海關機場科航空旅客課航空旅客第一組署理高級督察許嘉晞講述行動稱，過去一個月（4月17日至5月17日），海關採取代號「晴空」的執法行動，搗破一個由航空旅客走私香煙入境的跨國犯罪集團，檢獲共840萬支未完稅香煙，總值約3,824萬元，應課稅2,800萬元，拘捕61名涉案人士。

海關檢獲約20個牌子的香煙，部份在港並不常見。（黃偉民攝）

所有被捕人均非本地人，他們以化整為零的形式，將私煙放滿寄艙行李和手提行李內，除此之外並無個人物品，亦沒有向海關申報。據了解，疑犯收取100至500元酬勞不等。

許嘉晞講述其中一日的執法成效，4月17日拘捕9名入境旅客（25至56歲），他們由東南亞地區出發，經其他地方轉機來港，由於攜帶大量行李，並於毋須申報通道入境而引起執法人員懷疑。

當中一人的6件行李，包括4件寄艙和兩件隨身行李，便有9萬支私煙，價值約37萬元，應課稅30萬元，他其後被法院判刑，入罰12個月及罰款2,000元。海關對判刑表示歡迎，反映罪行的嚴重性。

當中一人的6件行李，包括4件寄艙和兩件隨身行李，便有9萬支私煙。（黃偉民攝）

蔡俊威指出，海關動員超過100人在入境大堂佈下天羅地網，重點截查携帶超額香煙而沒有向海關申報的旅客。整個行動共拘58人，包括55男3女（20至57歲）。

蔡俊威指出，除機場外，海關稅收調查科亦加強巿內調查，發現不法之徒利用僻遠的鐵皮場作分銷倉庫，將私煙重新包裝和分貨，然後轉運到高稅收地區出售圖利。

海關於元朗搗破該個私煙倉，檢獲540萬支私煙，拘捕3名男子（31至56歲）全部非本地人士，他們負責搬運和管理倉庫。

海關檢獲約20個牌子的香煙，部份在港並不常見。（黃偉民攝）

犯罪集團的特點，是由傳統用陸路和水路走私，改為高成本，以航空旅客螞蟻搬家的形式偷運入境。該些非本地人，於東南亞稍作逗留，採取較迂廻的路線來港，例如乘坐來自柬埔寨、菲律賓、越南及泰國等地的航班，以為可以逃避追查。

被捕人携帶6件或更多的行李，無論是寄艙還是隨身行李都塞滿走私煙，走私意圖明確，而檢獲香煙的牌子約20款，部分在港並不常見，因此相信是會轉運到其他高稅收的地區。被捕的61人中，有入境旅客、有負責搬運及管理私煙倉，他們已全被落案起訴，當中53人更經裁判法院判刑，監禁1個月至12個月不等，其餘則還押候查。

根據《應課稅品條例》任何人士處理、管有、購買或銷售未完稅香煙，最高可判監禁7年及罰款200萬元。

市民可致電海關24小時熱線1828080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。