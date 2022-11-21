白牌煙攻佔全港　每包售價低於煙稅$38.12　獲入口許可無廠商資料

香港煙草稅規定每包煙稅款為38.12元，主流品牌香煙每包零售價約60元，但近年有多款新興品牌香煙，以低於煙稅的售價，攻入各區士多和報檔，俗稱「白牌煙」。記者走訪多區，發現白牌煙每包售價低至32元，更有提供「點心紙」式送貨服務。

海關指幾款「白牌煙」均有入口許可證，但無透露是廠家、入口商等資料，部份品牌網上無任何資料，生產廠商都找不到。香港報販協會主席林長富表示，有不明來歷的中介會向報販兜售「白牌煙」，成本極低，立法會議員邵家輝亦認為白牌煙售價長期低於煙稅，會令人懷疑。



近年有多款新興品牌的香煙，以低於煙稅的售價，攻入各區士多和報檔，俗稱「白牌煙」。（王海圖攝）

有港版警告 部份找不到廠商資料

「白牌煙」自疫情起便快速攻入多區士多及報檔，外觀及包裝與主流煙沒分別，並有根據香港法例標註焦油及尼古丁含量，亦有覆蓋85%面積的香港健康忠告。

記者翻看不同的「白牌煙」包裝，至少有兩個牌子為阿聯酋生產商，部份則未有列明產地及生產商，網上更找不到任何資料。

有士多售賣最便宜的兩個品牌白牌煙，每包32元，其他白牌煙大多介乎32至38元，部份牌子買一條（即10包）更會便宜10至20元。（香港01記者攝）

多款零售價32至38元 低於38.12元煙稅

記者近月到多間報檔及士多查問白牌煙價格，有士多售賣最便宜兩個品牌白牌煙，每包僅售32元，其他白牌煙大多介乎32至38元，部份牌子買一條（即10包）更會便宜10至20元。

職員更推介不同「白牌煙」口味，並與主流煙作比較作招徠。士多職員聲稱他們買入的外國煙有特價，故可平價出售，強調不是賣不出才作特價。

報販透露相鄰攤檔亦有售賣「白牌煙」，競爭十分大，所以售價很低，但他稱依靠薄利多銷，不用蝕本，並向記者稱買夠三條便可包港島送貨。（香港01記者攝）

報販：買三條白牌煙 包港島送貨

此外，有報檔同樣出售「白牌煙」，整個報檔擺有至少近百條香煙，其中一個品牌每包單賣35元，一條則賣330元，只有少量位置擺放報紙及雜誌。

該報販透露相鄰攤檔亦有售賣「白牌煙」，競爭十分大，所以售價很低，但他稱依靠薄利多銷，不用蝕本，並向記者稱買夠三條便可包港島送貨。但問及只買主流香煙會否送貨，他則擰頭示意不行，稱必定要買「白牌煙」才會送貨，一併購買才會搭單送貨，並提供卡片予記者訂貨。

以往走私集團會在公屋派發俗稱「點心紙」的傳單，列有多款品牌香煙的價格，附有電話。公屋戶只需電話下單，走私集團便會點對點派貨，與報販提供送貨服務十分相似。

香港煙草稅規定，每包香煙稅款為38.12元，市面上一般主流品牌的香煙，每包零售價約60元，不過近年有多款新興品牌的香煙，以低於煙稅的售價，攻入各區士多和報檔，俗稱「白牌煙」。左邊兩包為主流香煙，右邊兩包為白牌煙。（王海圖攝）

白牌煙利潤多主流煙一倍

報販行業息微，依靠賣報及雜誌難以為生，現時主流傳統香煙每包可賺4至5元，惟「白牌煙」大致每包可賺10元，視乎報檔的來貨價。香港報販協會主席林長富表示，有不明來歷的中介會向報販兜售「白牌煙」，中介會先向報販出售便宜的打火機及紙巾，混熟後才會向他們兜售聲稱為外國著名品牌的香煙，並稱會有特價。

林舉例指如中介出售400元一條煙，他們會「買一送一」或「買二送一」，「白牌煙」的成本便會大減。但是有關中介是來自不知名的公司，提供的收據亦只是手寫單，貨源及質素都無人知曉，呼籲行家不要賣來歷不明的「白牌煙」，如見到低於煙稅的「白牌煙」，市民亦要小心選擇。

香港報販協會主席林長富表示，有不明來歷的中介會向報販兜售「白牌煙」，他們會「買一送一」或「買二送一」，「白牌煙」的成本便會大減。（張浩維攝）

不明來歷中介到報販兜售 只有手寫單

多個「白牌煙」品牌都有登記進口香港許可證，市面上出售有關「白牌煙」包裝附有香港警告等標籤，市民一般難以從包裝判定香煙有否完稅。香港現行規例亦未有規管香煙的價格，故此有不少士多及報販為生計，照買入來路不明的白牌煙。

有不願具名跨國煙草集團透露，大品牌無可能混入來路不明、港版包裝的未完稅香煙在香港銷售，亦會追查銷售去向，零售商不敢售賣非港版包裝的走私貨，但雜牌煙則可能有漏洞。

今年首9月私煙檢獲數量 較疫情前多7倍

海關今年首9月私煙檢獲數量共4.45億支，已多於去年整年4.27億支檢獲的總數，更是疫情前2019年5,550萬支多7倍，當中很多為不知名品牌的「白牌煙」。海關今年10月初已經開過五次破獲私煙的記者會，最密的連續兩日見記者。

立法會議員邵家輝指，市民不懂分辨完稅及未完稅香煙，海關應定期抽查檢驗及打擊私煙，尤其抽查出售來路不明香煙的商戶。（資料圖片／張浩維攝）

海關指有進口許可 無透露廠家資料

海關指，記者查詢四款零售價低於煙稅的「白牌煙」品牌，均有登記進口香港許可證。但記者追問幾款白牌煙的生產廠商、進口商、代理商、許可證申請者等資料，海關並無直接回答，僅表示「任何進口、出口、儲存或製造應課稅品的人士必須領有海關發出的相關應課稅品牌照。牌照申請人須透過『應課稅品系統』提交應課稅品牌照申請。」

《香港01》以電郵聯絡首兩間公司，詢問他們出售香煙予香港商戶有否低於煙草稅，但截稿前未有回應；另外兩個品牌在網上則未能找到相關聯絡方法。

邵家輝：海關應定期抽查檢驗

立法會議員邵家輝指，現行法例未有規管香煙售價，市面白牌煙售價長期低於煙稅，都會惹人懷疑。他不排除有部份煙草商或為推廣香煙大幅減價，但如有關售價長期低於煙稅，便會質疑該批香煙的供應渠道。他指市民不懂分辨完稅及未完稅香煙，海關應定期抽查檢驗及打擊私煙，尤其抽查出售來路不明香煙的商戶。