海關年結｜執法升24%拘3.6萬人　私煙佔7成　冀明年全面推標籤制

香港海關今日（12日）舉行年結工作回顧，關長陳子達總結2025年海關共處理38869 宗案件，按年上升24%，檢獲總值93.7億元貨品，拘捕超過36201人。75%案件與私煙有關，毒品及知識牌權案件各約2%。



陳子達指，海關在去年執法方面，包括打擊私煙、緝毒、堵截走私、保護知識產權、打擊洗黑錢及保護消費者權益等方面都取得成效，在促進利商便貿及通關更利方面亦有進展，並以「內聯外通促發展，識變創新迎未來」作為今日記者會主題。



左起：海關副關長（管制及執法）胡偉軍、關長陳子達、副關長（管理及策略發展）許劍出席2025年記者會。（鄧栢良攝）

去年檢獲約6億支私煙

去年海關偵破的私煙案件有超過29037宗，按年上升36%，佔整體案件75%，檢獲的私煙數量約6億支，數量與2024年相若，總共拘捕28000人。當中海關在旅檢通道截獲約27000人㩦帶超額香煙，大幅上升41%。

海關去年亦瓦解一個航空旅客走私煙集團，檢獲1200萬支私煙及約140萬件另類吸煙産品。而另類吸煙産品案件有2600宗，檢獲935萬件，拘捕2559人。

盼明年第二季全面實施香煙完稅標籤制度

副關長許劍指，去年已兩次進行香煙完稅標籤制度先導制度，過去亦與業界保持緊密聯繫，令業界明白制度運行方法，接著會評估業界意見及優化，期望今年第四季推出第一次完稅標籤制度，並於下年第二季全面實施。

海關副關長（管理及策略發展）許劍指，去年已兩次進行香煙完稅標籤制度先導制度，期望今年第四季推出第一次完稅標籤制度，並於下年第二季全面實施。（鄧栢良攝）

非法油站按年上升1.6倍

非法油站案件共39宗，按年上升1.6倍，檢獲9.6萬公升；而走私燃油案件17宗，按年上升89%，檢獲2.3萬公升，上升3倍。毒品案方面，海關去年錄得961 宗有關毒品的案件，數字比2024年少29%，但是檢獲7.5噸毒品，上升19%，主要包括冰毒、可卡因及大麻。

七成毒品在機場檢取

海關去年偵破涉及依托咪酯（前稱：太空油毒品）的案件，共有43 宗，檢獲25.2 公斤依托咪酯粉末及液體，以及4387粒含有依托咪酯的煙彈。陳子達指，七成毒品在機場檢取，船空旅客毒品案件共192宗，檢獲2.5噸毒品。

打擊走私方面，海關去年偵破286宗走私案件，按年上升22%，但檢獲物品總值42.17億元，按年減少2%。此外，海關去年偵破12宗洗黑錢案，涉款金額高達128億元，總共拘捕24人。海關發現不法分子會用新興手法買賣虛擬資産，或用偽冒貿易公司用作洗黑錢。

海關去年偵破723宗侵犯知識產權案件，按年減少8%，檢獲97萬件侵權物品，總值4.18億元的侵權貨品。海關又指，去年共接獲10775宗涉違反《商品說明條例》投訴，按年下跌13%，其中55%涉及服務的投訴。當中與商戶突然結業有關的案件有3400宗，97%涉及實體店，3%涉及網上商店。

海關關長陳子達介紹AI海關服務大使小慧2.0。（鄧栢良攝）