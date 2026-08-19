宏福苑授權票調查｜黃碧嬌團隊收131票　有授權業主已離世11個月

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會7月結束。未出席過的民建聯區議員、前法團顧問黃碧嬌，被揭有一份「授權黃碧嬌的單位」的檔案，顯示她在2021年投選顧問公司「鴻毅」時，收到131張授權票。她書面去信委員會解釋，是與義工團隊、當屆法團委員、社區好友等所做的聯合統計。

《香港01》獲得這份檔案，發現當中有單位業主在開會前已離世11個月卻「被授權」。記者成功聯絡「被授權」單位業主遺孀，她聲稱開會前曾被相熟街坊索取授權票，因「唔識填」而交出空白授權票予街坊，不知道未辦妥遺產繼承不能授權別人出席業主大會，亦不認識獲授權的人士。事件中懷疑有人冒認去世業主的簽名，涉嫌「偽造虛假文書」。記者曾致電黃碧嬌及到其議員辦事處查詢，至截稿前未獲回覆。



【大埔宏福苑火災・專頁】

2021年12月11日，黃碧嬌有出席宏福苑業主大會。（讀者提供）

聽證會揭黃碧嬌及友好收131張授權票

2021年12月11日，宏福苑法團舉行特別業主大會，有5%業主聯署要求撤換舊法團而召開，舊法團加插了揀選顧問的議程。最終舊法團繼續當選，並通過委任鴻毅為工程顧問。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃在聽證會披露，委員會從大火後接管法團的管理公司「合安」所提交的資料中，找到一份名為「授權黃碧嬌的單位」的Excel檔案。其中記載了131張授權票，但大部份都不是寫她做授權人。這131張授權票，佔了當日會議全部授權票約25%。

黃碧嬌透過律師書面解釋，是與義工團隊、當屆法團委員、社區好友等所做的聯合統計，自己實收20多張授權票。

宏福苑大火獨立委員會，從大火後接管法團的管理公司「合安」所提交的資料中，找到一份名為「授權黃碧嬌的單位」的Excel檔案。《香港01》獲得此檔案及另一檔案，發現有居民授權黃碧嬌。（文件截圖）

授權單位業主開會日已離世

《香港01》近日取得這份Excel檔案，發現有單位的業主在開會前已離世卻「被授權」。資料顯示，宏仁閣高層單位的胡姓業主授權「譚德榮」出席業主大會，惟胡早在2021年1月底離世，他的兒子在2023年6月才繼承到業權。時任法團在2021年11月底，通知居民將在12月11日開會。這段時間業權「真空」，理論上單位無法授權任何人。

授權單位繼承業權及宏福苑開會時序表 時序 事件 2021年1月 居民胡老先生離世 2021年11月26日 宏福苑法團貼通告稱12月11日開大會，開始收集授權票 2021年12月9日 管理處及居民驗票 2021年12月11日 開業主大會，舊法團留任，並選出顧問公司鴻毅 2022年1月 兒子獲遺產承辦書，可開始處理轉名 2023年6月 兒子正式繼承業權

兒子不知情 一家不認識被授權者

《香港01》接觸到這戶被授權單位家屬，現時的業主是離世業主的兒子胡先生。胡先生確認父親早在2021年1月已離世，他到2023年繼承單位業權。

他不是住在宏福苑，無親眼目擊收授權票的狀況。他在2021年12月也無去開特別業主大會，完全不知道已離世的父親在該次會議被授權，也不認識被授權的「譚德榮」。

2026年5月8日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌，出席大埔區議會會議。（資料圖片／夏家朗攝）

交無簽署空白授權票給相熟街坊

胡先生其後引述母親，稱有一次開業主大會前，因舊法團被部份居民挑戰，因此舊法團想集中要多些授權票，而母親落樓被相熟街坊問及可否給她授權票，她就將無簽署的空白授權票給了街坊：「我媽話佢唔識填，就畀了街坊搞。」他說當時未辦理好遺產繼承，母親並不知道，該單位的狀況並不能授權別人出席業主大會。

對於父親已離世卻被授權，胡先生說不應存在授權票機制，「當時很多街坊都唔熟悉大維修，我想如果我們多參與就不會被利用授權。」他認為政府應研究如何助市民處理大維修事務，批評市建局的招標妥「簡直係廢嘅」。

前大埔區議員姚鈞豪。（資料圖片／羅日昇攝）

時任區議員稱開會前有驗票 管理處核對土地註冊處資料

時任大埔區議員姚鈞豪有份出席2021年12月的大會。姚鈞豪憶述在開業主大會之前兩日、即2021年12月9日，因授權票數量太多，部份街坊不滿要求管理公司置邦驗票，因此有幾位居民入場驗票。他引述街坊，稱驗票過程只核對授權票的資料，包括單位及業主名稱是否與土地註冊處的資料相符，有否簽名等。

姚鈞豪認為，該次大會出現「死人授權票」一事，反映授權票機制有漏洞。他指出，管理公司應有住戶的資訊，如知悉哪一戶的業主居民離世等，應該再與土地註冊處的資料作對比，以免同類情況再發生。

執業大律師陸偉雄。（資料圖片／湯致遠攝）

大律師稱冒簽涉「虛假文書」

事件中懷疑有人冒認去世業主的簽名，執業大律師陸偉雄指出如果授權人已離世，該文書就會失去法律效力，而單是冒簽已涉「偽造虛假文書」罪；如果該授權票無被使用，也涉「管有虛假文書」罪；如有被使用，則涉及「使用虛假文書」罪。陸偉雄說，如果被授權者明知授權人已離世卻照用該授權書，也涉觸犯「使用虛假文書」罪。

政府8月12日就《建築物管理條例》的修訂建議，展開為期一個月的公眾諮詢，當中「授權票」制度為五大修訂方向之一。民青局建議設立每人可持有「授權票」的上限，若單位數目超過50個，每人可持有的「授權票」數量不得超過單位數目的2%或20份；另擬對獲授權代表身份設限，僅容許業主的親屬或同一屋苑的其他業主等特定人士擔任。

現時並無機制核實業主大會的授權票。諮詢文件提到，有意見指出應該加強核實委任代表文書方面的程序，例如設立抽查及核實機制，而無需為委任代表文書的數目設定上限。局方希望就此徵集意見，包括對上限設定有何建議、以及法團應如何處理因超出持有上限的文書。

大埔民政處當日列席但無收到授權票投訴

當日的特別業主大會，大埔民政事務處曾派員列席。大埔民政處稱，根據紀錄，民政處人員當日並無收到有關授權票的查詢或投訴。被問到當時如何核查授權票，處方稱根據《建築物管理條例》，管委會主席須按照《條例》的要求，決定收到的委任代表文書是否有效。若業主對任何委任代表文書存有疑問，應通知管委會主席，而如他缺席，則通知主持會議的人。

對於有業主已離世但「被授權」，處方稱提交虛假的委任代表的文書或授權自然人通知屬刑事罪行。

記者周二（17日）去過黃碧嬌的議員辦事處索取回應。（王海圖攝）

置邦截稿前無回覆

黃碧嬌曾稱該檔案是由管理公司「置邦」編製，《香港01》向置邦查詢為何協助編製該檔案、被授權的人士「譚德榮」與黃碧嬌有何關係等，至截稿前未有回覆。

黃碧嬌議助：會轉交查詢

記者曾經致電黃碧嬌，但電話無法接通；亦去過黃碧嬌的議員辦事處索取回應，其議員助理稱不清楚，會向黃碧嬌轉交查詢。

2026年1月6日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會大會時落淚。（資料圖片／梁鵬威攝）

宏福苑授權票調查｜黃碧嬌團隊收131票 有授權業主已離世11個月

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