宏福苑聽證會｜斥部份人擺明車馬拒出庭作證　點名黃碧嬌

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃批評部份人拒絕作證，擺明車馬，不理公眾利益調查，令人感到遺憾，杜懇請委員會對他們作出不利推論。

杜淦堃同時有點名大埔區議員黃碧嬌及梅少鋒，黃碧嬌的書面供詞承認有收約20張授權票，但委員會代表稱她兩次實收279票，當中大部份並未指名委任她為其代表。

「宏業」兩名董事侯華健、何建業，只提供書面陳述書，拒絕口頭作供；管理公司「置邦」駐苑經理黎永利亦拒絕作供。



《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會7.17第三十場重點

1月6日，大埔區議會開會，捲入宏福苑火災爭議的民建聯區議員黃碧嬌亦有出席。（梁鵬威攝）

要求報告作不利評論

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，今次有少部份人拒絕作證，擺明車馬，不理涉公眾利益的調查，令人感到遺憾，有需要懇請委員會對他們作出不利推論，並在最終報告書寫出他們的所作所為。

黃碧嬌（左）、梅少峰（右）。（資料圖片）

另點名大埔區議員梅少鋒及黃碧嬌

杜淦堃亦有點名只提供書面證供的大埔區議員梅少鋒及黃碧嬌，稱現時委員會雖無證據顯示他們參與圍標及反競爭行為，但任何涉受個人或民事、刑事的責任，都非委員會的職責。

獨立委員會亦上載627頁英文書面總結，當中提及在2024年1月28日的業主大會揀選大維修的承建商，只有293名有效票數，但最終投票結果有570票，有居民反映他們沒有授權任何人投票，但有其授權書出現，居民更反映他們不能在業主大會上發問。

黃碧嬌曾協助宏福苑大維修事宜。（黃碧嬌facebook）

居民指助申津貼為由收授權票

當中有指控大埔區議員黃碧嬌、梅少鋒、羅曉楓及余智榮，以協助申請津貼為由收取授權票，有人目擊黃碧嬌團隊當日有排隊領取授權票，認為他們是想控制投票結果。

書面總結亦提及在2024年1月28日的業主大會中，江祥發見到有業主領取選票時，發現自己被一名女子以授權票方式領取其選票，該名業主前去對質時，黃碧嬌讓該名女子離開，並表示屬誤會。江祥發其後聽到是業主母親簽取授權票，他們其後自行解決事件。

1月6日，大埔區議會開會，議程包括討論宏福苑災民安置。圖為民建聯大埔區議員梅少峰。（資料圖片／梁鵬威攝）

前主席電話委任作顧問

另外，在2024年9月6日的罷免法團會議，大埔區議員黃碧嬌及梅少鋒都有份出席會議，時任宏福苑法團主席鄧國權持有2414票，時任副主席持有1185票，徐滿柑持有342票，黃碧嬌持有318票。最終選舉結果以8,717票（56.54%）支持更換法團，6,701票（43.46%）反對。

獨立委員會表示，坊間已持續討論黃碧嬌在宏福苑業主大會的參與，黃碧嬌在書面供詞稱，她在2021年11月17日被委任為義務性質的宏福苑顧問，她承認這並非一個正式委任，只是由時任法團主席鄧國權電話邀請。她強調自己無決策權，亦無被要求簽署任何利益衝突的申報表。

宏福苑舊業主立案法團主席鄧國權。（資料圖片/左朗星攝）

否認禮物饋贈

黃碧嬌否認參與揀選及評核大維修承辦商，或準備任何開支，她亦否認在大火前已認識宏業董事侯華建，只是在新聞報道刊登後才認識此人。黃亦否認以禮物饋贈換取授權票，她2022年及2024年在社區派發的禮物，與宏福苑大維修無關。

黃碧嬌書面稱收約20張 實收279張

黃碧嬌書面回覆中承認，她分別在2021年12月11日及2024年9月6日各取得20名業主授權。她指取得授權原因是居民反對更換法團，並希望由她投票，故此她出席兩場會議。

雖然黃有獲取不少授權，但合安的紀錄中亦包含一個名為「授權黃碧嬌的單位」的 Excel 檔案，當中載有針對2021年12月11日會議的131份代表委任表格（授權書）清單，而其中大部份並未指名委任黃碧嬌女士為其代表。她隨後才承認，2024年有148張，她只經管委會成員義工收集，否認向陌生人索取，佔全部25%授權票。她兩次在會議均手持授權票，數量是第二多。

有人指黃碧嬌恐嚇街訪，派義工收授權票，她全部否認。委員會得到錄音，9月6日表決前，黃表示撤換拖慢工程，可能令居民失去市建局資助。市建局代表確認不會取消資助。黃回覆稱無意錯誤表述，只是出於對居民關心。

梅少鋒稱，只以區議員身份出席，無討論，無索取或行駛授權票。杜稱，無證據顯示二人有反競爭行為。日後是否有其他單位跟進，之後是執法部門跟進。

杜淦堃：區議員不需中立 憂影響投票程序公正

杜指這顯示大廈管理本身多爭拗，業主打官司是常見的事，一個社區人物加入，或令爭議變得尖銳。他指區議員不需中立，可表明支持哪個管委會，委員會稱不須探討區議員角色，但這影響投票程序的公正性，不能依靠與居民有關係的人自我克制處理，需要有措施處理。

獨立委員會稱綜合影響顯而易見，雖然未獲邀作出裁定，但不難看見業主大會是十分混亂，居民利益未被保障，反映了大型樓宇維修市場的系統性問題。

經民聯大埔南區議員羅曉楓是大埔區議會「大廈管理工作小組」主席。（資料圖片/ 何夏怡攝）

黃碧嬌。（資料圖片）

《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會7.17第三十場重點