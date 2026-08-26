宏福苑授權票｜01揭黃碧嬌名單疑收離世授權　民政：已交執法部門

宏福苑大火獨立委員會聽證會中揭發，宏福苑管理公司有統計民建聯大埔區議員黃碧嬌收取的授權票，並整理成「授權黃碧嬌的單位」excel檔案。《香港01》早前獲得檔案，獨家揭發，至少三名黃碧嬌名單中的人，獲當時已離世的宏福苑業主授權票，涉嫌虛假文書。

民政事務總署周三（8月26日）表示，就個別傳媒有關宏福苑業主大會授權票事宜的報道，民政事務總署已留意到有關情況，並已轉交相關執法部門作適當跟進。



《香港01》8月19日及24日接連獨家揭發，「授權黃碧嬌的單位」的131票名單，至少有三人獲得的授權票，業主早已離世。牽涉兩名業主，其中一名業主於2021年1月離世，另一名業主在2014年或之前離世。

宏福苑授權票調查｜黃碧嬌團隊收131票 有授權業主已離世11個月

涉事單位一直未辦理遺產繼承，及在土地註冊處更改業主名，因此在業主大會時未能授權他人投票。不過黃碧嬌名單中的人，卻在2021年12月及2024年1月兩次業主大會中，共獲三票「離世授權」。律師指涉嫌偽造、管有、行使虛假文書。

宏福苑授權票調查｜黃碧嬌團隊54人曝光 至少三人涉「離世授權」

《香港01》亦整理2019至2024年四次宏福苑業主大會的授權票檔案中，發現其中107戶四次都有簽授權票，疑為「鐵票」票倉；而四次大會中，舊法團獲授權票數目均遠高於新法團。

宏福苑授權票調查｜四次業主大會投票分析 新舊法團得授權票懸殊

01報道刊出前向民政查詢

獲回覆：虛假授權屬刑事罪行

《香港01》在報道刊出前，向民政事務總署查詢，大埔民政處表示，提交虛假的委任代表的文書或授權自然人通知屬刑事罪行。

01報道刊出後

民政：轉交執法部門跟進

報道刊出後，民政事務總署回覆《香港01》指，就個別傳媒有關宏福苑業主大會授權票事宜的報道，民政事務總署已留意到有關情況，並已轉交相關執法部門作適當跟進。

記者多次向黃碧嬌查詢，她一直未有回應，亦請病假缺席8月20日的區議會會議；8月23日她與丈夫被拍攝到在大埔墟的酒樓聚餐。