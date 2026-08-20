黃碧嬌捲「離世授權票」爭議後缺席區議會　黨友問主席有否醫生紙

大埔宏福苑大維修授權票爭議有新進展。《香港01》昨天（19日）獨家報道，一份記錄民建聯大埔區議員、前法團顧問黃碧嬌收集授權票單位的檔案，揭有業主開會前已離世11個月卻「被授權」，懷疑有人冒簽涉嫌「偽造虛假文書」，黃碧嬌未有回覆。



大埔區議會大廈管理工作小組今天（20日）開會，自宏福苑火災後出席率100%全勤的成員黃碧嬌，未有現身開會。主席羅曉楓會上透露黃碧嬌因「身體不適」缺席會議。黨友區議員胡綽謙隨即追問「係咪有醫生紙？」羅曉楓確認指收到「嬌姐」的醫生紙。



2026年8月20日，大埔區議會大廈管理工作小組開會。（陳萃屏攝）

2026年8月20日，大埔區議會大廈管理工作小組開會，主席羅曉楓主持會議。（陳萃屏攝）

黃碧嬌「身體不適」缺席區議會

有17名成員的大埔區議會大廈管理工作小組，召開第二次會議，討論大廈管理常見情況、諮詢和支援服務。大埔區議會主席、大埔民政事務專員鍾慧婷都有出席。本身是經民聯大埔南區議員的小組主席羅曉楓在開會前宣佈，黃碧嬌因「身體不適」缺席會議。

2026年8月20日，大埔區議會大廈管理工作小組開會，大埔區議會主席、大埔民政專員鍾慧婷（左）出席。（陳萃屏攝）

2026年8月20日，大埔區議會大廈管理工作小組開會，主席羅曉楓（左）主持會議。大埔區議會主席、大埔民政專員鍾慧婷（右）亦參與。（陳萃屏攝）

2026年8月20日，大埔區議會大廈管理工作小組開會，圖為民建聯大埔區議員胡綽謙。（陳萃屏攝）

黨友胡綽謙問主席：黃碧嬌有否醫生紙？

同為民建聯的大埔北區議員、民建聯大埔支部主席胡綽謙公開在會上詢問，「想問吓黃議員因咩事身體不適，係咪有醫生紙？」。羅曉楓回覆稱，確認收到「嬌姐」的醫生紙。黃碧嬌是今天會議中唯一缺席議員。

民建聯大埔南區議員黃碧嬌對上一次公開現身，是2026年7月7日出席大埔區議會會議，之後經後門離開。（何姿瑩攝）

2026年8月20日，大埔區議會大廈管理工作小組開會。（陳萃屏攝）

宏福苑授權票調查｜黃碧嬌團隊收131票 有授權業主已離世11個月

黃碧嬌捲「離世授權票」爭議

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會7月結束，未出席過聽證會的黃碧嬌，被揭有一份「授權黃碧嬌的單位」的檔案，顯示她在2021年投選顧問公司「鴻毅」時，收到131張授權票。她書面去信委員會解釋，是與義工團隊、當屆法團委員、社區好友等所做的聯合統計。

《香港01》獲得這份檔案，發現當中有單位業主在開會前已離世11個月卻「被授權」。記者成功聯絡「被授權」單位業主遺孀，她聲稱開會前曾被相熟街坊索取授權票，因「唔識填」而交出空白授權票予街坊，不知道未辦妥遺產繼承不能授權別人出席業主大會，亦不認識獲授權的人士。事件中懷疑有人冒認去世業主的簽名，涉嫌「偽造虛假文書」。記者曾致電黃碧嬌及到其議員辦事處查詢，至截稿前未獲回覆。