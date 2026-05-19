直擊東涌線東涌西站興建地盤　港鐵料明年上半年完成主體結構

港鐵今日（19日）安排傳媒進入東涌線延線東涌西站地盤參觀，了解工程進度。港鐵指正進行車站月台層挖掘工程，預計於下季完成鑽挖接連東涌站的隧道，並在明年上半年完成車站主體結構。港鐵透露，車站採取「由上而下」方式興建，先興建車站頂蓋，後在地底進行工程，減少噪音及塵埃。



圖為東涌站往東涌西站方向隧道。(梁鵬威攝)

圖為東涌站往東涌西站方向隧道。(梁鵬威攝)

圖為東涌站往東涌西站方向隧道。(梁鵬威攝)

地面出入口及通風樓結構工程已展開

港鐵表示，東涌西站已完成頂層樓板和大堂層挖掘及樓板建造，正進行月台層挖掘及樓板建造，地面出入口及通風樓結構工程亦已展開。車站主體結構預計明年上半年大致完成，隨後將開展機電工程及安裝室内設備等工作。

港鐵預料東涌西站將於明年上半年完成車站主體結構。(梁鵬威攝)

港鐵預料東涌西站將於明年上半年完成車站主體結構。(梁鵬威攝)

港鐵預料東涌西站將於明年上半年完成車站主體結構。(梁鵬威攝)

港鐵預料東涌西站將於明年上半年完成車站主體結構。(梁鵬威攝)

港鐵正鑽挖往東涌站方向的隧道，預計於下季完成。現時，往東涌西站方向隧道正進行內部基建工程，軌道鋪設工作亦將於稍後展開。港鐵公司項目執行主管—大嶼山李嘉良指，東涌線延線目標在2029年完工，至於兩個車站的正式名稱，他說會在較接近開通的時間交代。

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採由上而下方式施工 先興建車站頂蓋 減噪音及塵埃影響附近民居

李嘉良表示，要在發展成熟的區域興建地底車站，以及建設隧道工程有一定難道。東涌西一帶有大型屋苑等建設，為工程帶來不少地理限制。為減少對社區的影響，港鐵採用「由上而下」方式興建車站，先興建車站頂蓋，後在地底進行工程，減少噪音及塵埃。他透露，「由上而下」方式所需的通風及物流系統要求較高，工程成本因而增加。

港鐵在地下工地安裝了通風管道(圖中黃色膠管)。(梁鵬威攝)

港鐵在地下工地安裝了通風管道(圖中黃色膠管)。(梁鵬威攝)

港鐵採用由上而下方案興建東涌西站。(梁鵬威攝)

首次採用隧道鑽挖機「原地掉頭」

另外，港鐵在東涌西段採用隧道鑽挖機，作隧道建造工程，鑽挖工序全程於地底進行，同步安裝隧道牆壁，提高施工效率。團隊克服空間限制，將長達100米、重1,000噸的鑽挖機分拆成數節，用自行模塊運輸機運載巨型組件，原地作180度掉頭後重組，準備第二條隧道的鑽挖工程，是港鐵首次採用此做法。