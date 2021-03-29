01獨家｜建築工人被要求打疫苗後停工停薪五日　資方：為工人着想

撰文： 李穎霖 陳晶琦 最後更新日期： 2021-03-29 21:12

政府鼓勵注射新冠疫苗，《香港01》獲得上市公司「天任集團」旗下「天美工程」的通告，表明不建議工人接種，並要求員工簽署聲明，同意打疫苗後五日內有意外，不計工傷無補償。 天美承認有此通告，又指因為不知疫苗副作用所致的工傷會否受保。 工會批評是懲罰工人。專科醫生梁子超批評無科學根據。

政府鼓勵注射新冠疫苗，但《香港01》獲得上市公司「天任集團」旗下「天美工程」的通告，表明不建議工人接種。（資料圖片／歐嘉樂攝）

要求員工簽聲明 打疫苗後遇意外不當工傷

《香港01》收到「天美工程有限公司」（TEMMEX ENGINEERING LIMITED）向地盤工發出一份「同意聲明書」，表明公司不建議員工接種新冠肺炎疫苗，又建議工人接種任何疫苗後，五天內不要進入地盤工作。

「天美工程」又表明，不論事前有否通報，如員工因接種疫苗後身體不適，在地盤工作時不適或受傷，公司將不會視作工傷及作出補償。聲明下方要求工人簽署。

一份印有「天美工程有限公司」名稱的同意聲明書，表明該公司不建議員工接種新冠肺炎疫苗，又建議工人接種任何疫苗後，五天內不要進入地盤工作。（讀者提供）

工人：公司無解釋

有天美工程的工人向《香港01》透露，公司於3月中派發該聲明，又指工人如不遵從公司建議，選擇接種疫苗並馬上上班，出了意外不當工傷，「保險都唔包」。他表示，公司並無派員到地盤解釋原因，亦無表明如工人拒絕簽署，會有什麼後果。

該工人指，公司過往未試過發出類似聲明，而地盤工屬高危行業，認為公司此舉只是想在意外發生時「甩身」。不過，他指工作計日薪，手停口停，如接種疫苗後不可進入地盤，會有數天無薪金，故「焗住」簽署。

記者到位於荃灣的天美工程辦公室了解，職員應門稱負責人不在場。（王海圖攝）

天美總經理：聽過會出通告

記者到天美位於元朗及荃灣的辦公室，均有職員應門，惟稱負責人不在。記者多番詢問公司有否發出過該聲明，及為何要求工人簽署，職員僅回應「不清楚、不知道、沒有聽聞」。

天美總經理張先生其後接受《香港01》電話訪問，承認曾聽聞公司會就疫苗接種向工友發通告，但具體內容及發出原因則要再作了解。

天美工程：為員工安全着想

天美最終以電郵回應，稱建造業屬高危工作，目前對疫苗認知不足，而且不同人對疫苗有不同反應，為員工安全着想，暫不建議工友接種疫苗後立即工作，避免發生意外。

天美又解釋，公司購買的保險未確定因疫苗副作用導致不適或意外會否受保，故未獲保險公司正式回覆前，工人發生意外或未受保，但強調會遵從法例要求處理及執行。公司又稱，同事文字表達或有不足，引致公眾誤解，為此致歉。

勞工處表示暫未收到投訴，指《僱員補償條例》規定，僱員因工作遇意外事故以致受傷，僱主在一般情況下須負補償責任。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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工會斥資方不負責任

職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來指，法例已清楚列明，因工作關係受傷就是工傷，直斥僱主過份，是將所有責任推到工人身上：「極不負責任，視法例如無物。」

王宇來認為，要求工人接種疫苗後不要開工，是變相懲罰工人停工，工資以日薪計算的工人亦會無糧出；即使工人接種疫苗，發生意外亦難肯定是因疫苗引致。

職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來指，法例已清楚列明工傷定義，直斥僱主將所有責任推到工人身上，行為極不負責任。（資料圖片／余睿菁攝）

專科醫生：停工五日無科學根據

呼吸系統專科醫生梁子超指，接種疫苗後有機會出現副作用，但一般較輕微，而且會於短時間內出現，要求工人接種後五日不可開工，並無科學根據，不建議工人接種疫苗的做法亦不恰當：「不管有否機會出現副作用，疫苗也是為市民提供保護。」

他表示，市民接種疫苗後，應衡量身體情況，判斷是否適合上班。

呼吸系統專科醫生梁子超指，要求工人接種後五日不可開工，並無科學根據，不建議工人接種疫苗的做法亦不恰當。（資料圖片／盧翊銘攝）

母公司天任集團去年上市 一日暴跌九成

涉事的「天美工程」，是去年上市的「天任集團」（1429）全資附屬公司。天任的招股價0.35元，去年9月29日上市，10月29日升至2.53元，升幅達622%，但在10月30日單日就暴跌90.88%至0.227，之後一直在低位。