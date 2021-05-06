阿叻陳百祥大宅全層僭建　屋宇署發出清拆令13年未遵守

撰文： 周偉強 王潔恩 勞顯亮 最後更新日期： 2021-05-06 17:29

去年獲頒銅紫荊勳章、被指是「新一代藝人典範」的阿叻陳百祥，與太太黃杏秀持有的九龍塘玉寶閣單位，被揭有多處僭建，包括將開放式花園圍封變成玻璃屋，自製複式單位，將室內面積僭建倍增至4,000呎。 屋宇署2008年起向阿叻的單位發出多個清拆令，翻查最近紀錄，依然有兩個命令未遵守，涉及七個僭建未還原。他曾表示「犯法就是暴亂分子」，《香港01》記者致電向他查詢，他一聽到關於僭建，就稱「開緊會」，隨後掛斷電話。

▼阿叻九龍塘大宅▼

圍封開放式花園 涉及多處僭建

陳百祥與黃杏秀名下的馳藝有限公司，分別於1989年及1996年，以合共逾1500萬元購入九龍塘玉寶閣1樓A室及B室單位，樓契列明業權包括單位以下的地面有蓋、三面通風花園。

不過，單位的地面花園涉及多項僭建，令到開放式花園被圍封及擴建玻璃屋，儼如室內空間，並於花園僭建樓梯直達一樓，連同一樓單位，自製變成一個「複式單位」，單位室內實用面積由約2,000平方呎，僭建倍增至約4,000平方呎。

屋宇署2008年發出清拆令 九年後才被釘契

翻查資料，屋宇署早於2008年已向阿叻住宅發出清拆令，但直至2017年才將單位「釘契」，另至去年9月7日，屋宇署再向單位發出兩個清拆令，其中一個已被遵守。

截至最新紀錄，阿叻住所仍有兩個清拆令未遵守，涉及約七項僭建未還原，包括地面花園的多個玻璃頂搭建物，另外一樓單位亦於外牆僭建木嵌板、有伸建物、以及自行拆除露台矮牆後以玻璃矮牆代替。

2019年7月20日，阿叻陳百祥出席添馬公園守護香港集會。同場集會中，經濟日報副社長石鏡泉發表「藤條打仔」論。（資料圖片 / 葉志明攝）

回應01記者：「開緊會」

《香港01》記者致電陳百祥查詢，當他聽到記者來電後僅稱「開緊會」，然後便匆匆掛線。記者曾事件查詢屋宇署，署方稱要到現場視察，暫未能回覆。屋宇署回覆《立場新聞》時證實，地面花園的樓梯屬僭建。

2020年10月，阿叻陳百祥接受中通社訪問，稱「只要不犯法，香港給你最好的機會。」（中通社）

接受中新社訪問：犯法就係暴亂分子

陳百祥多次發表「撐警」言論，2019年接受中新社訪問時指「基本上你犯法，你就是暴亂分子。」全年他授勳後，接受中通社訪問，又指「只要不犯法，香港給你最好的機會。」

他今年2月回覆傳媒查詢僭建時指，正與政府商討，反問「僭建關佢哋（網民）咩事」。

去年平安夜，他與妻子黃杏秀及親友共12人，到西貢鹽田梓一所餐廳食私房菜，涉嫌違反限聚令。