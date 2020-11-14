政壇諸事町｜「阿叻」陳百祥授勳同吳亦凡撞衫　淘寶賣幾錢？

政府今日（14日）起一連三日，於禮賓府舉行勳銜頒授典禮，基於新冠肺炎疫情，典禮會以閉門形式進行。 在去年反修例風波中，多次高調發表評論的藝人陳百祥（阿叻）獲授銅紫荊星章，是惟一獲頒勳的演藝界人士。阿叻出席頒授典禮的衣著亦相當惹人注目，上衣是佈滿金色鈕扣的黑色軍閥裝，配搭下身兩旁印有金線的黑褲。為何如此打扮有些似曾相識？原來內地歌手吳亦凡以類似打扮上過電視節目，同款「男團跳舞演出隊服」更在淘寶有售，價值港幣約300元。

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另外，嗇色園登報祝賀多名獲授勳的會員道長，當中包括了作為資深會員的阿叻。有網民發現原來阿叻有個法名叫「吾知道長」，笑稱他原來真的「乜都唔知」。事關阿叻與藝人杜汶澤曾在港台節目《視點31》辯論社會事件，對於杜汶澤談及「警暴」和「黃藍之爭」等社會問題，阿叻一律只以「我唔知」、「我唔識」、「我唔信」、「我睇唔到」回應。

陳百祥獲授銅紫荊星章，政府的嘉許詞中形容陳熱心社會公益，多年來積極支持和參與慈善籌款節目，貢獻良多，充分表現其無私與仁愛的心，也是促進社會和諧與溝通的良好榜樣。又指陳在演藝界的成就傑出，對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範。