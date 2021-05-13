收回土地｜影響三私樓　最多跌價兩成　YOHO Midtown或現頂心杉

撰文： 周偉強 最後更新日期： 2021-05-13 22:34

政府罕有公布收回三幅私人屋苑旁私人地皮興建高密度資助房屋，分別位於元朗YOHO Midtown內園、元朗溱柏前方、粉嶺中心前方。部份私宅單位，將於資助房屋的距離極近，有產業測量師估計，三個屋苑中有部份單位會受景觀，該批單位樓價預料會下跌10%至20%。 其中現時為YOHO Midtown旁的停車場用地，若建屋後將變成「頂心杉」；元朗溱柏及粉嶺中心部份單位，若景觀受阻更可能變握手樓、面壁樓。

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▼溱柏旁土地▼

三幅靚地 均位於大型私樓旁

政府表示，被收回地皮已規劃作「綜合發展區」或「住宅（甲類）」，現時劃作高密度房屋發展，現時地積比率介乎5至7.5倍。

政府三幅收回的私人屋苑旁地皮，地段都相當好，位於元朗YOHO Midtown、元朗十八鄉的溱柏和粉嶺中心旁。

▼三幅土地示意圖▼

元朗溱柏、粉嶺中心低層恐變面壁樓

地產界預料，元朗溱柏向十八鄉路方面的單位及粉嶺中心A至D座向北的單位，景觀亦會受影響，尤以中低層單位為甚。

產業測量師張宏業指出，元朗溱柏及粉嶺中心，中低層單位若面向資助房屋，景觀會受影響，若部份低層單位真的成為握手樓、面璧樓，該等受影響早大的單位樓價有機會下挫20%。

▼YOHO Midtown旁土地▼

YOHO Midtown停車場地或變「頂心杉」

至於元朗YOHO Midtown內園的一幅地皮，面積5萬多平方呎，步行至西鐵元朗站只需約五分鐘。若發展成資助房屋，有機會成為元朗YOHO Midtown向內園的「頂心杉」。

張宏業從估價角度分析，YOHO Midtown向內園單位，因有內園景觀作緩衝，再興建頂心杉或屏封樓，樓價影響會較細，受影響單位樓價跌幅約為10%。不過他認為，資助房屋質素雖然較私宅遜色，但加上近期樓價向升，只要資助房屋的布局多花心思，應可減少對附近私宅樓價的影響。

中原地產高級資深營業董事方啟明表示，若YOHO Midtown向內園一方落實興建資助房屋，景觀受影響單位，樓價或可能受5%影響。但現時市況甚佳，他覺得景觀質素稍遜的單位，只要業主願意議價，仍然可以去貨。他亦希望，政府若落實在元朗上述兩地皮興建資助房屋，也不要影響區內的通風走廊。

▼政府收回三幅私人地現場直擊▼