收回土地｜靚地起底　政府劍指發展商或只賠半億　團體：時間太長

撰文： 張嘉敏 周偉強 勞顯亮 李穎霖 梁祖饒 最後更新日期： 2021-05-13 22:34

特首林鄭月娥於2019的《施政報告》提出，會動用「尚方寶劍」、即《收回土地條例》，檢視全港十組已規劃作綜合發展區或住宅的私人土地，但拖延多年仍未發展的地塊，研究是否適合收回作公營房屋發展。事隔兩年，政府終公布將在上述十幅土地中，收回三幅分別位於元朗及粉嶺的私人土地，但面積合共僅約1.2公頃，據悉收地期間定於2023年。 部份地段由大型發展商例如新地、新世界等持有，意味政府終向地產商持有靚地「亮劍」。倘以現時特惠賠償金額每呎農地1090元計，上述地段各大發展商，合共只獲賠約6000萬元。 但本土研究社質疑，當局花兩年時間研究，最終只收回1.2公頃實在太少。而時間過長亦令發展商可趁機規劃發展，避過「收地一劫」，猶如「偷走土地供應」。

收回土地｜影響三私樓 最多跌價兩成 YOHO Midtown或現頂心杉

收回土地｜政府動用「尚方寶劍」 收三幅私地涉1.2公頃可建1600伙

收回土地｜三幅私人地位置一覽 部份毗鄰粉嶺中心、元朗YOHO

▼三幅土地示意圖▼

三地塊全部鄰近大型屋苑

發展局終於公布收回三幅私人土地，分別位於粉嶺新運路近黃崗山、毗鄰粉嶺中心；位於元朗十八鄉路近龍田村的土地，及於元朗YOHO旁、元龍街與攸田東路交界的土地。3幅土地涉及約1.23公頃的私人地，全部都在已發展屋苑旁邊，算是市中心位置的「靚地」，政府估計最終可提供1600伙資助房屋單位。

▼YOHO Midtown旁土地▼

新地元朗地可賠2000萬

翻查土地註冊處紀錄料，於元龍街與攸田東路交界的土地現屬於「綜合發展區」，部份業主為新鴻基地產的子公司，佔地合共約880平方米（9,472平方呎）。新地在2003至2010年分批購入這些土地，連同其他土地購入，合共作價約2,540萬元。若以現時特惠賠償金額水平每平方呎1,090元計算，新地可獲2,048萬元賠償。

該處最大一幅約2,172平方米（23,380平方呎）的土地，屬於朱氏的祖堂地；亦有兩幅地為私人地主，分別姓林及姓楊。

▼溱柏旁土地▼

新世界十八鄉土地可袋2100多萬賠償

而政府回收的十八鄉7,000平方米土地中，業主為新世界發展、鄧輯伍祖及鄧維新堂。其中新世界發展的子公司，分別與1992及1997年，合共以逾1,167萬元，購入面積共約1,846平方米（19,870平方呎）的土地。若以特惠補償計算，新世界可獲約2,167萬元賠償。

其他土地的業主為鄧輯伍祖及鄧維新堂，其中鄧輯伍祖的司理，是屏山鄉事委員會現界執委、前副主席鄧達善。

鄧輯伍祖的司理，是屏山鄉事委員會現界執委、前副主席鄧達善。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

地主鄧達善：無法阻止政府

鄧達善接受訪問時直斥「政府做乜都阻止唔到」，「呢個都唔係民主社會，係高壓、愚人」。他直言政府曾開會商討，但從無結論，今日看新聞才知道，未知道如何賠償，又指曾多次申請發展，包括建別墅或商業用途，但均無回音。

粉嶺靚地由發展商持有大部份 可賠2600萬

至於粉嶺中心旁3,500平方米的土地，部份土地由「新保發展有限公司」持有，合共2,245平方米（24,165平方呎）。這些土地自2005至2015年間購入，連同其他土地一併購入時，作價逾1,245萬元。若以現時特惠補償計，新保發展可獲約2,634萬元賠償。該公司的股東兼董事為陳金榮，過去被指是「恒基御用收地王」。

▼政府收回三幅私人地現場直擊▼

+ 10 + 10 + 10

2019年曾稱十幅地未修訂地契 今指三幅地已申請

特首林鄭月娥於2019年施政報告中，表示將「全力以赴」收回私人土地發展公營房屋，包括將運用被稱為「尚方寶劍」的《收回土地條例》收地，更指收地工作「接踵而來」。政府當時指已覓得10幅私人土地，分布於九龍及新界西北，而該些地皮當時仍未與地政總署展開修改地契程序。

不過根據政府今日的說法，於表明現階段不會收回的5幅用地，當中3幅土地的業權擁有人已提交並積極跟進其地契修訂或換地申請。

本土研究社陳劍青質疑政府研究時間過長，讓發展商有空間提早作規劃。（資料圖片／歐嘉樂攝）

本土研究社：交貨式收地

本土研究社陳劍青批評當局利用兩年多的研究時間過長，甚至較於2017年就發展橫洲的可行性研究更長，形容為「非常之不正常地長」。他質疑變相讓發展商有時間及空間就土地作規劃，如用作興建私樓，「可以偷走公營房屋土地供應」。他又形容，政府於十幅土地中僅收回三幅地屬「杯水車薪」，為「交貨式」收地。

他表示今次研究結果反映發展商持有不少類似土地，當局不應只著眼於規劃作高密度房屋發展的土地，亦應同時檢視可作低中密度發展的私人地。

陳劍青籲為年輕人創生存空間

對於政府表明不會發展的兩幅用地，包括一幅於屯門工業區的用地，陳劍青指即使不適合建屋，政府應考慮收回作其他用途，例如供年輕人創業的空間、重置棕地作業者的多層大廈等。他認為政府收地不應只着重建屋，而需要解決社會深層次矛盾，既減低住屋成本之餘，亦可為年輕人創造生存空間。

測量師學會前會長劉振江表示，今次政府收地遇到的阻力相對較細，因為地皮上如果無人居住，「只要同地主傾啱價錢就得。」他估計，當局仍會按地政總署訂立的特惠賠償收地。

他又指，今次是重要一步，顯示政府會在合適地塊收地建公營房屋。他又解釋，過往有土地即使已劃為住宅地，但仍未能發展有其原因：「可能發展併購做唔到，亦可能牽涉祖堂地佢哋買唔到，有太多嘢阻礙咗，政府出手收地去起樓都係好事。」