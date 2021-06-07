免疫細胞療法｜亡妻曾接受涉嫌非法天價療程　林子博開腔呼籲警惕

撰文： 勞顯亮 最後更新日期： 2021-06-07 18:23

林子博太太董燕君，2020年10月因為罕有的「平滑肌肉瘤」癌症病逝，她生前曾接受「免疫細胞療法」。她做的療程，是《香港01》揭發過的老人科醫生楊斌負責，當中涉嫌用非法藥劑製品、走私、非法輸入血製品、非法器官買賣等多宗罪。 報道刊出時，董燕君已經離世，林子博近日接受《香港01》獨家專訪，坦言已無法回頭判斷是否應該接受療程，但希望其他人有所警惕，勿錯失正常治療的機會。他稱寧願是一包鹽水，只是謀財不會害命，又說太太當時打針後精神跌得很快，並無起色，並在同月離世。 記者進一步追查，發現注射液，是從深圳實驗室先運到文錦渡口岸附近的一個舊式屋苑，而送到香港診所時，更是從有乾冰、類似「冰皮月餅袋」的保溫袋中取出。

免疫細胞療法・專頁｜揭深圳走私細胞來港 林子博太太曾接受療程

斥謀財害命 擔心其他病人

我寧願是一包鹽水，一包鹽水最多是騙財，如果不知哪裏來的細胞，不只是謀財，甚至是害命。 林子博

林子博的太太董燕君，接受過老人科醫生楊斌負責的「免疫細胞療法」，他看完《香港01》的偵查報道後，接受訪問講述療法經過。「看完報道的第一反應是有點嬲，其次是擔心之後找他們的病人。我不知道不合法，更不知道去到走私那麼嚴重。」

林子博接受《香港01》專訪，憶述亡妻董燕君接受「免疫細胞療法」時的情況。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

醫生無講解風險 絕望邊緣不想等死嘗試療法

林子博說當初經朋友介紹，認識到中介人馮小姐和醫生楊斌。他指醫生有解釋細胞來自深圳，但無講解副作用或排斥風險，亦指醫生說有人用此療法做「回春」、「保健」。

當主診醫生告訴你，沒有什麼可以做，但腫瘤一日一日變大。當這個世界告訴你，沒有人可以救你的時候，你會不會試？一是等死，等那一日的到來，一是進取一點，什麼都試。 林子博

林子博說，當時在絕望邊緣，抱住試一試的心態，太太決定接受療法，每個療程四針，要50萬元，在2020年10月6日打了第一針。

▼直擊老人科醫生推銷免疫細胞療法▼

+ 2 + 2 + 2

打完針後精神跌得很快

記者早前放蛇的時候，楊斌和馮小姐亦用林子博太太的病例講解和招攬生意，馮小姐更說董燕君情況不太好，歸咎其飲食有問題。

林子博回憶說，當時董燕君打針時不舒服，「對我太太來說是辛苦的，一邊做一邊覺得不舒服。打完針後，我覺得她的精神跌得很快。」他說醫生曾指出這是正常反應，並遊說他太太繼續打，「但我見我太太沒有好轉，就不再試了。」

▼幾種免疫細胞療法比較▼

太太同月病逝 無法回頭判斷

打了幾針之後半個月後，2020年10月21日，董燕君不敵癌魔病逝。到底當日接受療法決定是對是錯，林子博說現在無法回頭判斷，今日站出來現身說法，希望大眾求醫時有所警愓。

不要因為做這個療法，錯失了正常治療機會，這才是最重要。 林子博

林子博亦坦言，當時面對很大壓力。

病人的家人，除了面對心理上的壓力，也要面對經濟上的壓力。 林子博

記者獲得一張同樣在楊斌診所接受免疫細胞療法患者提供的相片，「回注醫院」寫的「錦星花園」，是深圳近文錦渡口岸的舊式屋苑。

記者獲得針劑圖片 注射醫院為文錦渡旁屋苑

究竟這個醫生幫患者打了什麼針呢？記者獲得一張同樣在楊斌診所接受免疫細胞療法患者提供的相片，他當時注射的「NK細胞懸液」，註明要用2至8度的冷鏈運輸。「回注醫院」寫的「錦星花園」，是深圳近文錦渡口岸的舊式屋苑。

深圳公司只准培養體外診斷用細胞

記者早前放蛇已揭發，內地當局規定這間「深圳中佳生物醫療科技有限公司」的免疫細胞，培養後只可用於體外診斷，執行董事曲壽康更說，不認識楊斌，不負責如何將製品運到香港，但亦說運送細胞製品對溫度、儲存要求嚴格，若走私會很危險。

國家藥監局2020年9月批准中佳培植NK細胞、T細胞和幹細胞培養基的醫療器械產品「備案」，列明「培養後的細胞用於體外診斷」。（國家藥監局網站）

冰皮月餅保溫袋乾冰運送

到底有多嚴格呢？林子博憶述，太太打針時要預計好時間，「醫生說要新鮮運過來，當日早上找人去深圳拿」。他更是過在診所等待針劑運到，「類似冰皮月餅袋的銀色袋裝着，裏面放乾冰，從裏面拿出來。」

現時香港衞生署唯一批准的免疫細胞療法，是港大或中大做的「CAR-T」療法，嚴格要求免疫細胞，要以液態氮冷凍及空運，規格與「冰皮月餅袋」、經文錦渡運送有天淵之別。

重溫「免疫細胞療法」系列偵查報道：

免疫細胞療法｜老人科醫生稱為名人治癌 深圳偷運製劑 每針十萬

免疫細胞療法｜香港醫生走私細胞涉多罪 深圳實驗室老闆自揭黑幕

免疫細胞療法｜解構NK、CIK、CAR-T療法 香港只有一種合法臨床

▼董燕君設靈及出殯情況▼