免疫細胞療法｜老人科醫生稱為名人治癌　深圳偷運製劑　每針十萬

撰文： 李穎霖 勞顯亮 最後更新日期： 2021-04-12 08:40

近年有患癌的市民、藝人眾籌醫藥費，做每打一針就要十幾萬元的「免疫細胞療法」。在銅鑼灣開設診所的老人科醫生楊斌，聲稱知名藝人是其病人，記者佯裝為親友問診，他介紹做NK（自然殺手）細胞和CIK（細胞因子誘導的殺傷）細胞混合療法，每個療程打四針收費40萬元。 楊斌稱治療的細胞來自深圳的實驗室，來自他人的臍帶血。衞生署指從無簽發入口許可，全港並無NK或CIK細胞的註冊藥劑製品。換言之，深圳細胞涉走私、非法買賣器官等多宗罪。

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近年有市民發起眾籌做「免疫細胞療法」治療癌症。這類免疫細胞療法，原理是抽取人體內的免疫細胞，在實驗室培養或改造後回輸體內，以殺死癌細胞。

當中包括T細胞、NK（自然殺手）細胞、CIK（細胞因子誘導的殺傷）細胞療法。2012年DR醫學美容事故，就是CIK療法出現血液污染，造成一死一截肢一傷殘。

▼幾種免疫細胞療法比較▼

記者放蛇 醫生推銷50萬元療法

有接過免疫療法的癌症病人稱，是透過佐敦的「晉譽自然療法中心」聯絡醫生。記者佯裝為患癌的親友問診，經過自稱代表自然療法中心的馮小姐，聯絡到在銅鑼灣開設診所老人科醫生楊斌。

單是為親友諮詢就要收取1000元，楊斌問及記者親友的病情後，介紹用「NK細胞」為主，混合「CIK細胞」的療法，更聲稱是新興醫療，不受藥物條例監管，一個星期內打四針為一個療程，收費近50萬元，若效果好，可三個月後再做第二個療程，「有些三四期癌症的病人，接受細胞治療後，生命得以延續。」

稱異體細胞更先進 日本未合法 要用深圳貨

楊斌指一般細胞療法是抽取自體免疫細胞，培養後再回輸，但他認為記者所指的病情嚴重，要用「異體」細胞，更指這項技術更先進，但日本並不允許，所以只能用深圳實驗室的細胞。

「抽取正常人臍帶血的免疫細胞儲存，如果你要做，等一個星期就做到，經過病毒測試安全後，送到香港，輸到體內。」楊斌稱因為疫情，不能到內地、台灣等地治療，只能用從深圳進口的NK異體細胞。

展示患癌名人影片

記者對此有疑問，楊斌就着馮小姐詳細講解，以及商討價錢等細節。馮小姐就介紹兩位病人的情況，又展示照片、影片和短訊聊天紀錄。

她稱其中一位「A病人」情況較差，「問題出於飲食上，你見到她幾十萬元打完一針，又開一罐鮑魚汁撈飯。」又指另一位「B病人」很節制，效果更好，「她的生存意志很強」。

國家藥監局2020年9月批准中佳培植NK細胞、T細胞和幹細胞培養基的醫療器械產品「備案」，列明「培養後的細胞用於體外診斷」。（國家藥監局網站）

揭深圳實驗室只准培養細胞用於體外診斷

記者依然希望得知，細胞製品具體來自深圳哪一間公司或實驗室，她向記者展示一份報告，但禁止記者拍攝，「不可以給其他人看，是一間生物醫療科技公司，名字也不能給你。」

記者看到的是「深圳市中佳生物醫療科技有限公司」報告。

根據國家藥監局紀錄，中佳在去年9月才獲得培植NK細胞、T細胞和幹細胞培養基的醫療器械產品「備案」，但並無CIK細胞，更列明「培養後的細胞用於體外診斷」。

衛生署：無批註冊及入口

衞生署表示，本港並無NK或CIK細胞的註冊藥劑製品，亦從來無簽發入口許可。究竟楊斌所指的深圳細胞，如何進入香港？

深圳實驗室老闆稱不認識楊斌 若走私很危險

中佳生物醫療科技的執行董事曲壽康稱不認識楊斌，但承認會將產品賣給分銷商，「怎麼運到香港，我們不管。」記者追問若涉及走私，會否擔心法律責任，他亦撇清關係，坦言運送細胞製品對溫度、儲存要求嚴格，若走私會很危險。他更直言內地行業有不少灰色地帶。

涉違五宗罪

記者表明身份，再到楊斌的診所，但找不到他，亦無答書面問題。晉譽自然療法中心職員稱，馮小姐有「幫忙」，但並非員工。

楊斌為病人做從深圳進口的異體NK細胞療程，或涉嫌違反五宗罪：本港從無批准入口和註冊，涉嫌違反《藥劑業及毒藥條例》、《預防及控制疾病條例》、《進出口條例》；異體臍帶血NK細胞，涉及器官移植，涉違反《人體器官移植條例》；診所並無申請日間醫療中心牌照，若做抽取及細胞回輸程序，涉違反《私營醫療機構條例》。（詳見另稿）

2012年DR事故一死兩重傷 三人誤殺被判囚

2012年DR醫學美容事故，就是CIK療法回輸過程中，血液污染，造成一死一截肢一傷殘，當局之後立法監管先進療法，到去年立法會通過，但給了業界大約一年適應期，尚待刊憲正式實施。

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