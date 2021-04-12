免疫細胞療法｜香港醫生走私細胞涉多罪　深圳實驗室老闆自揭黑幕

撰文： 李穎霖 勞顯亮 最後更新日期： 2021-04-12 07:00

「免疫細胞療法」近年成為病人抗癌新方法，《香港01》揭發有老人專科醫生楊斌，以每針逾十萬元的價錢，為病人用來自深圳的「異體NK細胞」治癌，涉及無牌藥物、走私藥品等等，至少涉及五宗罪。 《香港01》聯絡到涉事深圳實驗室，負責人承認有將細胞產品賣給分銷商，但直言細胞製品運輸對溫度等有嚴格要求，如涉走私會很危險。 2012年DR醫學美容事故後，當局立法規管先進療法，拖拉六年才開展諮詢，到去年終於在立法會通過，但目前仍處於過渡期，有待正式實施。

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在銅鑼灣開設診所的老人科醫生楊斌，向佯裝為親友問診的記者推銷，「NK細胞免疫療法」治療癌症，他聲稱是「異體細胞」，即是其他人臍帶血抽取及製成的細胞，來自深圳實驗室，每個療程四針，索價50萬元，又聲稱知名藝人是其病人。

《香港01》揭發，至少涉及五宗罪。

指控一：非法藥製劑

衞生署表示，現時本港沒有含有NK細胞或CIK細胞的註冊藥劑製品，涉違反《藥劑業及毒藥條例》。

指控二：走私

衞生署表示，沒有簽發含有NK細胞或CIK細胞藥劑製品的進口許可，涉違反《進出口條例》，最高罰款50萬元及監禁兩年。

海關指，會繼續留意相關情況，如發現任何違反《進出口條例》的情況，會作出跟進。

指控三：非法輸入血製品

根據《預防及控制疾病條例》，任何人未經批准將血液或血液成份輸入香港，一經定罪最高罰款5,000元及監禁兩個月。

指控四：診所無牌做手術

楊斌聲稱在其銅鑼灣的診所做抽血及回輸治療，衞生署指，做血液透析等程序，需領日間醫療中心牌照，但該診所未有申請，涉違反《私營醫療機構條例》。

指控五：非法器官買賣

臍帶血屬於《人體器官移植條例》規管，禁止商業買賣，楊斌稱來自深圳實驗室的「異體NK細胞」，是從其他人的臍帶血中抽出。

2012年DR事故後立法監管 今仍待刊憲實施

事實上，不當進行的免疫細胞療法曾造成嚴重意外。2012年DR醫學美容集團推出CIK細胞保健療程，抽取客人的血液，送往於本地實驗室培養CIK細胞，並回輸到客人體內，因血液污染，最終導致一人死亡，一人須截肢保命，一人永久傷殘，涉事的醫生、美容集團創辦人和實驗室男助理均被裁定誤殺罪成。

政府事後立法規管先進療法，2017年底諮詢，到去年7月立法會終於通過《2020年藥劑業及毒藥（修訂）條例》，將先進療法製品被納入藥劑製品監管，並給予業界約一年適應期，現正待食物及衞生局局長刊憲實施。

深圳實驗室老闆：分銷商有賣給醫美行業

楊斌聲稱「異體NK細胞」來自深圳實驗室「中佳生物醫療科技」，在出口細胞製品亦都有嚴格限制，異體細胞更屬於器官移植，監管更嚴格，將細胞製品走私到香港，更涉嫌違反內地法律。

事實上，免疫細胞療法在內地亦屬於臨床研究階段，政府醫院禁止收費做此類治療。「中佳」執行董事曲壽康直言，有不少灰色地帶。

▼幾種免疫細胞療法比較▼

運送過程嚴格 走私很危險

他聲稱與深圳的政府醫院合作做臨床研究，但亦有將產品賣給分銷商，分銷商再賣給醫學美容行業，每個療程幾萬到幾十萬元不等，又指即使不允許收費，其公司亦有方法收到錢。

曲壽康又強調，細胞製品運輸過程要求嚴格，如涉及走私會很危險。

國家藥監局2020年9月批准中佳培植NK細胞、T細胞和幹細胞培養基的醫療器械產品「備案」，列明「培養後的細胞用於體外診斷」。（國家藥監局網站）

內地監管漏洞 屢爆免疫療法事故

近年仍不斷被揭發有醫學美容醫院違規以此招攬生意，屢有醫療事故，最著名的是2016年的「魏則西事件」。患有末期滑膜肉瘤的90後青年魏則西，到北京武警第二醫院接受CIK療法，花光20萬元積蓄，但最終無效死亡。事件涉及虛假廣告、武警醫院外判手術室等。

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