撰文： 李穎霖 勞顯亮 最後更新日期： 2021-04-12 07:00

癌症是香港頭號殺手疾病，不少人經歷化療、電療、標靶藥都無效，轉到嘗試「免疫細胞療法」。這種療法價格高昂，每針超過十萬元，有人會飛到日本治療，亦有人眾籌醫藥費，因此令這個名詞漸漸常見於公眾視野。 血液及血液腫瘤專科醫生區永仁指，目前本港合法的免疫療法只有「CAR-T（嵌合抗原受體）細胞療法」，沙排港將劉梓浩戰勝血癌，就是在港大及瑪麗醫院接受該療法，亦是首次試驗外的臨床治療，中大醫學院亦有CAR-T的臨床研究。

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免疫細胞療法｜解構NK、CIK、CAR-T療法 香港只有一種合法臨床

▼幾種免疫細胞療法比較▼

「免疫細胞療法」屬於先進療法一種，主要用於治療癌症，提取自身的免疫細胞，增強其效能，再回輸入體內。

血液及血液腫瘤專科醫生區永仁指，香港可合法進行的細胞療法，目前只有CAR-T細胞療法，暫無NK細胞、CIK細胞療法。

血液及血液腫瘤專科醫生區永仁指，香港可合法進行的細胞療法，目前只有CAR-T細胞療法。（香港01訪問畫面）

港大、中大可做CAR-T療法

CAR-T療法中的「CAR」，是「Chimeric Antigen Receptor」的縮寫，即「嵌合抗原受體」，而「T」是指「T細胞」，是淋巴細胞的一種，在免疫反應中扮演重要角色。

CAR-T療法即將從病人血液中提取「免疫T細胞」進行基因改造，令T細胞能辨別癌細胞，並回輸到病人體內，從以達致消滅癌細胞的效果。區永仁表示，該療法由一間藥廠登記註冊，現時只針對兩種癌症：「目前香港可以有牌做的地方，也只有某幾間醫院，由幾個團隊執行。」

目前港大有CAR-T試驗外的臨床治療，而中大就有臨床試驗。

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沙排港將劉梓浩接受CAR-T療法 戰勝血癌

沙排港將劉梓浩戰勝血癌，就是於去年10月在港大及瑪麗醫院接受CAR-T療法，亦是全港首次在臨床試驗外，利用該療法治療血癌的患者。

劉梓浩接受的藥物名為「Tisagenlecleucel」，是全港首個及唯一一個獲批進行的CAR-T細胞治療，2020年3月根據《藥劑業及毒藥條例》在衞生署註冊。

CAR-T免疫細胞療法原理。（港大醫學院內科學系血液腫瘤科及造血幹細胞移植科提供）

港大指，Tisagenlecleucel涉及複雜流程，包括：1. 收集患者的淋巴細胞；2. 以液態氮冷凍保存細胞；3. 運送細胞到海外作基因改造；4. 細胞改造後再運回香港。

中大醫學院亦在2019年開展CAR-T臨床研究，首階段為血癌患者提供治療。

2019年8月，香港中文大學宣布，將開展利用嵌合抗原受體T細胞（Chimeric antigen receptor T-cell，簡稱CAR-T細胞）技術的細胞治療臨床研究，首階段為血癌患者提供治療，冀提升患者的存活率及延長存活期。（中大醫學院圖片）

NK、CIK療法仍屬研究階段

至於「NK細胞」和「CIK細胞」，分別是指「自然殺手」（Natural Killer）細胞、「細胞因子誘導的殺傷」（Cytokine-induced killer）細胞，亦是人體中不同的免疫細胞。

區永仁稱，目前時國際間的NK及CIK細胞療法，仍處於研究階段，暫未有可於市場上銷售的療程：「以我所知即使在內地，現時亦未有可銷售的細胞產品，所以應該只屬研究性質。」他表示，有香港人會到內地、德國或日本等細胞療法較盛行的國家接受治療。

錢國偉、鄭威濤曾到日本治療

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉，去年10月病逝，他生前就是到日本接受NK免疫細胞療法。而「板前壽司」創辦人之一鄭威濤，亦曾在法庭上透露，曾到日本接受細胞療法治療胰臟癌。

翻查資料，香港有公司為病人提供前往日本進行NK細胞治療的服務。

而2012年造成一死一截肢一傷殘的DR醫學美容事故，就是CIK療法，案情指醫生曾到廣州學該療法。

▼2012年DR慘劇 三人誤殺被判囚▼

有感染、排斥風險

細胞療法有危險性，區永仁強調：「這始終是一個輸血程序，有一定風險，如使用的血有菌、與病人有排斥。」他舉例指，如細胞引起病人的排斥反應，可引致骨髓衰竭；而採用T細胞療法時如無進行配對，注入的細胞或會攻擊病人身體，造成器官衰竭。

目前外國正在研究CAR-NK療法，被稱為是「下一代的細胞療法」。

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