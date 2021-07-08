柏傲莊III重建｜消息：建築時灌錯混凝土　工程師：嚴重可致倒塌

撰文： 陳晶琦 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-08 23:27

新世界及港鐵合作發展的柏傲莊三期，興建所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，要拆卸重建。 《香港01》接獲消息，今次事件源於有人將不同強度的混凝土錯誤澆灌於不同區域，致鋼筋混凝土未能通過屋宇署的測試。《香港01》已向新世界查詢，尚待回覆。據了解，新世界內部正在調查出錯的環節，暫未找出成因。 有工程師形容情況罕見，亦削弱結構所能承載的重量，最嚴重的情況下可致樓宇倒塌。

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誤灌較低強度混凝土

綜合各方消息，柏傲莊三期項目施工期間，有工人將原本應該澆灌「C80」的混凝土，錯誤澆灌了「C45」的混凝土，當中涉及第八座7樓至8樓的部份支柱，其後亦涉及多個樓層，第一座均出現類似錯誤。

新世界雖然主動公布事件，但並無公開混凝土供應商及承建的分判商名稱。

▼柏傲莊III 1B座48樓A室、三房示範單位▼

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工程師：拆卸較修補簡單

資深土木工程師倪學仁解釋，「C80」與「C45」兩款石屎，是分別指每一平方毫米能承受的荷載重量，故此C80意味每平方毫米能承受8公斤的重量，而C45即指每平方毫米能承受4.5公斤的重量。

倪學仁續指，此情況下，倘分判商將原本應澆灌C80的混凝土，錯誤灌注C40的混凝土於支柱或牆身，結構所能承載的重量便會削弱，最嚴重的情況為整幢樓宇倒塌。

故現時新世界主動拆卸涉事座數，倪學仁形容「係最簡單嘅做法」，因不用再與屋宇署研究如何修補才能達致要求並通過測試。

資深土木工程師倪學仁表示，倘錯誤澆灌不同強度的混凝土，最嚴重的情況會導致整幢樓宇倒塌。（資料圖片／林若勤攝）

結構工程師：或工人倒錯石屎、石屎標籤有錯

香港工程師學會結構分部代表謝偉強形容，落錯石屎甚少發生，現時甚至要清拆整幢建築，過去亦很少聽聞。

謝偉強表示，根據一般流程，當石屎運到工地後，會有標籲註明石屎的強度。視乎所涉及的構件，均對石屎有不同的強度要求。他又說，現時未知那個步驟出錯，但有機會工人倒石屎時倒錯在其他位置，使該位置的的石屎強度不符要求。另外，亦有機會石屎運到工地時，標示強度的標籤已經有誤。

對於有指地盤工程師一直想隱瞞事件，故直至建到20多層才被揭發，他認為這說法不太合理。他解釋，根據現時的監管制度，當在工地使用石屎後，同批石屎會製作磚頭，28日後再把磚頭送到獨立實驗室，以檢查石屎的強度，然後出報告說明。

他說，除了要等待外28日外，實驗室出報告或需一星期，直至報告送往結構工程師，整個流程可能需時30至40日，但香港建屋速度快，4至5日可能已經建好一層。

《香港01》正向新世界查詢上述事宜，尚待回覆。

屋宇署今日表示，6月18日得悉柏傲莊三期第八座7樓至8樓部分支柱所用的混凝土低於屋宇署要求強度；再於7月6日進一步接獲通知，第八座的混凝土承力牆及第一座部分鋼混凝土支柱及承力牆均出現類似情況，故暫停第一座相關上蓋建造工程。惟派員視察後，確認涉事兩座的整體結構無明顯危險，但會要求發展項目涉事方提交詳細報告，並須就同一項目其餘五幢已經完成上蓋主體結構工程的住宅大廈，進行額外測試並提交報告。