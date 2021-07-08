柏傲莊 III 重建｜買家：做法妥當　但憂日後被標籤做「問題樓」

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-07-08 19:12

大圍站上蓋物業柏傲莊 III，因牆身底座混凝土檢測未達要求，發展商新世界（0017）今（8日）公布，將項目拆卸重建，料需延期交樓約九個月，受影響的住戶涉846戶。有兩名柏傲莊 III 的買家，接受本報訪問指，同意發展商做法妥當，惟對結構以外之交樓質素也存有憂慮。

投資客憂被標籤成「問題樓」

八十後買家曾先生，早前斥817萬元買入柏傲莊 III 一伙兩房單位，打算作投資收租用。他表示，現在仍考慮繼續等候收樓或是取消交易。「都唔知係好事定唔好事，有壞重新整過，好似係安心啲，但之後會唔會因為趕工、急住起（樓）而結構合格、內櫳求其呢？」

他又指，怕今後項目會被人標籤做「問題樓」，「個價（二手價）仲低過第一、二期，咁就心都赤埋。」他認為發展商發現不妥即決定重建，做法令人安心，但亦憂慮發展商日後會否急於交貨，而影響交樓質素。

柏傲莊III底座石屎未達標 新世界主動拆卸重建 846戶買家受影響

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伍生：呢兩幢座肯定係最靚！

至於大手買家伍先生有另一套想法。他早前大手購入柏傲莊 III 約3至4伙，部分為相連大單位，當中兩伙擬用作自住，其餘則用作資。他認為，發展商拆掉問題座數重建，做法有良心。「呢兩座出事拆過再起，一定係最靚！」他不擔心交樓質素，更指現時仍未獲發展商方面接洽，已決定繼續交易。

代理購四房 料獲180萬元賠償

另外，美聯商業區域營業董事麥世強，亦是柏傲莊 III 的買家之一，上月以約2,340萬元購入中層四房單位，面積近1,000平方呎，打算自住。對於是次突發事件，但傾向接受發展商安排，繼續完成買賣合約。他指，買入上述單位是採用即供付款辦法，以入市單位成交價計算，估計可獲約180萬元賠償。