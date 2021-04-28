科興疫苗｜80後打第一針後三日心口痛　半月後通波仔　專家將評估

撰文： 何進康 最後更新日期： 2021-04-28 07:00

政府正力谷新冠疫苗接種，亦出現市民打針後死亡的個案，但當局一直指無證據與疫苗有關。「80後」余先生3月中打首針科興，三日後心口痛，拖延半個月後因為劇痛而求醫，送院後被診斷突發心臟病，須「通波仔」續命，感嘆「冇諗過40歲人就要食藥食一世」，他承認有抽煙習慣，又稱會申請賠償。 衞生署確認收到相關個案，將會把個案呈交當局進行評估。港大內科學系臨床教授孔繁毅則指，個案男子有抽煙習慣，心臟病發並不罕見，認為事件不一定與疫苗有關，更指若男子病情穩定後，可接種第二劑科興疫苗。

自稱身體強健 僅有抽煙習慣

現年40歲的余先生是一名「80後」，他任職裝修電工多年，身體強健，自詡「一年都冇一次傷風感冒」，在家中又有健身如做引體上升，沒有「三高」問題，唯獨有抽煙習慣，沒想到做完「通波仔」手術後，如今要長期服藥，上落幾級樓梯也喘氣。

余先生任職裝修電工，他說許多同行工友接種科興後均無恙，感嘆自己運氣差，是「百萬份之一個」。（盧翊銘攝）

誤信打科興可入內地免隔離

余坦言十分相信政府，故此當局推出疫苗時，他不假思索便申請接種，並透露原打算接種伏必泰，但後來誤以為接種科興疫苗後可免隔離往返內地，故立刻「轉軑」接種科興。

他指很多「五六十歲」、「又煙又酒」的同行打科興後安然無恙，故不以為然，覺得「政府肯買返來，應該信得過」。

余先生今年3月在官涌體育館接種首劑科興疫苗。（盧翊銘攝）

接種後半月感劇痛 送院搶救須「通波仔」

余憶述，他今年3月16日前往官涌體育館接種首劑科興疫苗，事後沒有痛楚，還感「精神、亢奮」，但數天後手臂開始有痛感，以為是正常副作用，故如常工作生活。直至4月5日，余起床後不久覺得心口「痛到頂唔順」遂召救護車，終被送往明愛醫院。

余被送往深切治療部，醫生搶救時替他注射了溶血針、薄血針，終渡過生死關。余說，醫生告訴他心臟有血管被血塊堵塞，導致突發性心臟病，但未有解釋血管堵塞的成因。余質疑是疫苗緣故，惟醫生稱未必有關，並將病因歸究他長期抽煙。

最終，余在在醫生建議下接受了「通波仔」手術，現在須長期服藥，更要隨身帶備「脷底噴霧」，以防心臟病發。余感嘆道，從未想過「40歲人就要食藥食一世」。

打疫苗後心臟病「太巧合」 希望政府合理交代

余說，政府雖稱事件未必與疫苗有關，他則覺得「未必與疫苗無關」，認為兩件事之間太多巧合，當局亦解釋不了「點解我打完疫苗先心臟病發？」。余指出，自政府推出疫苗以來，不少市民接種後有不良反應甚至死亡，惟專家委員會竟稱無一事件與疫苗有關，對此余感到匪夷所思，更稱他不相信專家說法。

余說他並非「反對政府」，指他今後仍會支持、理解政府，但批評政府在今次事件上「不透明」，僅稱他心臟病發「唔關疫苗事」。余重申，不覺得「科興一定有問題」，「可能其餘人都冇事，我係100萬分之1個」，但認為政府欠他一個交代，希望當局能就事件提供合理解釋。

醫生建議勿打第二針 往後不充當「白老鼠」

對於往後工作，余稱他不復當年勇，無法再「擔擔抬抬」，只能「行行企企」。他對接種疫苗的決定感後悔，又指心臟科醫生建議他不要接種第二劑科興，或其他任何疫苗，他本人亦不會再做「白老鼠」，認為自已今次做了「先頭部隊」，已經「壯烈犧牲」。

余先生稱，已經向政府申請「新冠疫苗保障基金」，期望可索償「一百幾十萬」。根據機制，要待專家委員會評估，證實患病或死亡與疫苗有關，才可賠償。

余先生一向支持政府，但坦承今次事件令他對政府失望。（洪業銘攝）

衞生署：轉交專家委員會評估

衞生署回覆查詢指，根據紀錄醫管局曾報告涉及一名40歲男子的個案，該男子今年4月5日被送往明愛醫院急症室，其後轉至該院深切治療部，初步診斷為心肌梗塞。衞生署亦確認，該男子曾於入院前20日，即3月16日於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種一劑科興新冠疫苗。

不過，衞生署稱未有證據顯示該臨床事件是由疫苗引起，又指已聯絡醫管局獲取所須資料以協助因果關係評估，並會按機制把個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。衞生署強調，根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。

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孔繁毅：抽煙引致心臟病常見 病情穩定可接種第二劑

港大內科學系臨床教授孔繁毅則指，市民接種任何疫苗前，均應諮詢醫生建議，若有心臟問題，或「三高」等徵狀，接種疫苗前應更為謹慎。孔繁毅又指，即使接種疫苗者正值壯年，但若果他有抽煙習慣，心臟病發也頗為常見，病發並不一定與疫苗有關。

至於心臟病發後應否接種第二劑疫苗，孔繁毅指若病情稱定，兩三個月後便可接種第二劑疫苗。惟他重申，若市民首劑接種科興疫苗，次劑亦應接種科興，不可途中轉打其他疫苗。

孔繁毅則指，若病人接受「通波仔」手術後病情稱定，觀察兩三個月後便可接種第二劑疫苗。（資料圖片／黃寶瑩攝）

26人接種疫苗後死亡 有死亡個案為吸煙者

截至4月27日，本港至今累計26人接種疫苗後死亡，當中21人接種科興，5人接種復必泰（BioNTech）。專家委員會會逐一評估死亡個案，目前已有結果的個案都指與疫苗沒有直接關係，其他個案有待開會討論。

其中一宗死亡個案，死者為一名54歲男子，他今年4月2日在源禾路體育館社區接種中心接種第一劑科興疫苗，逗留接種中心觀察期間並無任何不適紀錄，惟4月18日凌晨被發現在床上不省人事，被送往北區醫院急症室後已心搏停止，搶救無效後離世，死者生前同樣有吸煙習慣。