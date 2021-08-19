自行溝針｜男子北京打兩針科興　回港再打復必泰　港府表明會追究

30多歲的本港永久居民Z先生（化名），今年2月在北京接種兩針科興疫苗後，6月在香港疫苗接種中心再打多一陣復必泰（BioNTech）疫苗。他接受《香港01》訪問時稱，因為經常出差，希望有更強保護力，因此打第三針，「我是好奇心很重的人，想知道打完後會發生什麼」。他將經歷發布在內地社交網站，有人留言聲稱會仿效。

食物及衞生局發言人表示，市民隱瞞外地接種紀錄而在香港打第三針，可能涉及不誠實地取得接種疫苗的利益，構成刑事罪行，當局會調查並考慮採取法律行動。

疫苗接種專家委員會成員、中大教授許樹昌批評這樣的行為是「不老實」、「騙針打」，混合不同平台疫苗打針屬於研究階段，可能有較多副作用。



操普通話的Z先生（化名）今年30多歲，從事金融業，他來港十多年，已取得永久居民身份。他經常出差往返香港和內地。

今年2月在北京打了兩針科興疫苗，6月回港後，再打多一針BioNTech（復必泰）疫苗。他說在香港疫苗接種中心打復必泰時，護士有詢問有無打過復必泰，而非有無打過疫苗，他因此回答「沒有」，他覺得並無虛假聲明，不屬於「騙針」，但不會鼓勵別人這麼做。

北京年初開始開展疫苗接種，包括港澳台人士均可免費打針。圖為3月3日，位於北京的清華大學的學生在校內指定地點接種新冠肺炎疫苗。（中新社）

「我打三針的原因，是希望能有更高的免疫力，因為我出差比較多。」Z先生說，「我是一個好奇心很重的人，我很想知道會發生什麼，會不會抗體會好一些。」

他知道科興屬於滅活疫苗，復必泰屬於mRNA疫苗，外國和香港已有「溝針」研究，諮詢醫護朋友後決定打第三針。他坦言擔心有副作用，但打完針至今並無任何不適。

Z先生在北京打完兩針科興疫苗後，回港再打一針復必泰。他將經歷放在內地社交網站，又貼出抗體檢測報告，顯示抗體較高。（受訪者提供）

今年8月，Z先生在上海做過抗體測試，抗體水平比只打兩針科興的人高約三倍。

他將經歷放上內地社交網站「小紅書」，引起不少討論，更有在內地打了兩針的人表示，計劃在香港或外國打第三針。

Z先生6月在香港的社區疫苗接種中心，打復必泰（BioNTech）疫苗。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

疫苗接種專家委員會成員、中大教授許樹昌批評，這樣的行為是「騙針」：「他應該老實告訴接種中心，他是騙針打。健康人士不應該打第三針，第三針有更多副作用。」

許樹昌指，打完第三針抗體升高屬於正常，「我們正在研究，如果打兩針科興出不夠抗體，第三針用科興好，還是轉平台好。」他強調「溝針」屬於研究階段，絕不應該自行試驗。

許樹昌指，市民不應該自行溝針。（資料圖片 / 羅君豪攝）

食物及衞生局發言人表示，任何人士如果在外地已完成接種兩劑新冠疫苗，並刻意向醫護人員隱瞞有關事實，而在香港打第三針，可能涉及不誠實地取得接種疫苗的利益，構成刑事罪行，當局會調查並考慮採取法律行動，必要時起訴。局方又承認，政府無法事先準確掌握市民在本港以外地方的疫苗接種紀錄。

今年6月一名在港工作的新加坡男子在新加坡接種兩針莫德納（Moderna）疫苗後，在港隱瞞接種史下再打兩針復必泰。7月事件曝光，政府表明會追究，必要時起訴。