新冠疫苗｜許樹昌稱第三針屬言之尚早　團隊將研同款針或溝針更佳

輝瑞和BioNTech藥廠早前計劃向監管機構申請授權，為民眾接種第三劑新冠疫苗。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，所有人需要打第三針的說法屬「言之尚早」，但暫時已有數據顯示，部份人士如做過器官或骨髓移植、患癌症病人、服食減低免疫力的病人，打針後產生的抗體較低，而其他人士不用急須打第三針，更指藥廠可能有商業考慮。

他又指，8月至9月將與團隊開展研究打第三針後的免疫反應，以了解打同一款藥廠的針抑或是「溝針」效果較佳。



研資局今年為2021/22年度主題研究計劃特別額外撥款1億。（盧翊銘攝）

許樹昌表示，目前陸續有研究跟進接種疫苗人士的抗體可維持多久，故接種疫苗後產生抗體六至九個月的說法，不代表抗體會消失，尚需時研究。

他續指，暫時無研究顯示，打針後的抗體水平達到多少，才能有效保護自己，故世衞無建議接種疫苗後需接受抗體測試，因不符經濟效益，只有出境人士才有需要做抗體測試。

許樹昌認為，所有人需要打第三針的說法屬言之尚早。（盧翊銘攝）

研究變種病毒分別及演變速度

另外，研資局今年為2021/22年度主題研究計劃特別額外撥款1億，資助兩項新冠肺炎相關研究。

許樹昌與港大公共衞生學院教授潘烈文等領導的團隊，獲資助約6,200萬，研究新冠肺炎的病毒學、免疫學和流行病學特徵。

項目分兩個主要部分，包括了解新冠病毒的基因和表型變化，掌握各變種病毒的分別、演變速度及危險性；其次是調查自然感染或打針後所產生的免疫反應。

潘烈文指，希望透過研究建立風險評估平台，一旦再有新類型病毒出現，能及早通知政府。（盧翊銘攝）

冀設疫情風險評估平台 及早通知政府

許樹昌表示，有關打針後的免疫反應研究，於今年四月起開始招募市民參加，並持續跟進三年或以上，調查他們的抗體和T細胞免疫反應。

另外，今年8至9月，將會集中研究已打科興但抗體表現不理想的人士，將安排一半參與者打第三劑科興，另一半人打第三劑復必泰，以了解接種那一款疫苗作為「補充劑」會較理想。

潘烈文指，希望透過研究建立風險評估平台，一旦再有新類型病毒出現，可評估判斷危險與否，並能及早通知政府。

冬雁統籌的研究項目，則研究新冠病毒的生態學、分子病毒學與致病學。（盧翊銘攝）

另一項由港大李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁統籌的研究項目，則研究新冠病毒的生態學、分子病毒學與致病學，以助提出新冠診斷、疫苗和治療的新方案。該項目獲研資局資助3800萬。