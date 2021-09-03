第14屆全國運動會將在9月15日於陝西舉行。上屆全運會，空手道總會涉選拔不公，被港協暨奧委會暫停會籍，審計報告亦有批評。今屆選拔再有爭議。

上屆男子「個人形」銀牌得主、世界排名約在30名的鄭子文在選拔計分制落選，代表港隊的，是奧運銅牌得主劉慕裳的哥哥劉知名，目前世界排名127名。

選拔機制為每個運動項目總會，根據政府和體院精英運動員的指引釐定，但《香港01》發現，空手道總會無計算上屆全運會成績，與政府的準則不同；偷換體院計分概念；計分比例失衡；遴選準則遲出爐等多個問題，鄭子文因此落選。空總指整個遴選過程公平公正，並符合政府的「基本甄選準則」。



01偵查系列報道：

空手道總會全運會選拔再惹爭議 上屆銀牌、世界排名38鄭子文落選

空手道總會上屆全運會涉選拔不公 被港協DQ 過半執委過渡至現屆

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自己被這次事件影響很大，所以就有退役或轉換方向發展的念頭。 鄭子文（2017年全運會銀牌得主）

全國運動會自上屆加入空手道項目，今屆香港及澳門在每個項目只有一名代表出賽，空手道總會會根據全運會籌委會制定的「甄選基本準則」，再自行制定一份選拔準則，並提名運動員，由港府的全運會籌委會最終審核。但是今屆選拔機制再次傳出爭議。

今屆全運會代表香港參加男子「個人形」項目的是劉知名，其世界及奧運排名分別是127及105名，但上屆在男子「個人形」項目銀牌得主鄭子文則在累積計分機制中落選，其世界及奧運排名分別是38及29名，遠高於劉知名。

鄭子文為上屆全運會男子「個人形」銀牌得主，但在今屆選拔機制落選。（體院官方網頁圖片）

空總計分表：全運會獎牌有4分

今屆空手道總會採用累積計分制，計算運動員最近三年在海內外不同比賽的成績，最高級別的世界賽如奧運及世錦賽取得獎牌便可獲6分；亞運會取得獎牌、奧運或世錦賽「取得4至8名」，可得5分；亞錦賽或全運會獎牌可取4分；全國錦標賽取得獎牌可取得2分。

▼空總計分表、「精英訓練資助評核準則」及「精英資助評核準則─通用計分表」▼



只計三年成績 與政府指引不同 上屆銀牌不計分

雖然空總的選拔計分表上列明「全運會獎牌可獲得4分」，但由於空總只計算最近三年的成績，四年一屆的全運會，鄭子文的上屆銀牌成績便不會被計算。但根據全運會籌委會的「甄選基本準則」文件，上屆全運會的成績亦可作考慮批核運動員的參賽資格，總會的做法與指引有所不同。

空總先指參考體院「精英訓練資助」準則

除上屆全運會銀牌不被計分，「奧運、世錦賽9-16名成績」同樣不被考慮。翻查空總遴選指引，計分制是參考「精英訓練資助計算準則及體院的通用計分表」，當中體院的「精英訓練資助評核準則」文件便載有「世錦賽獎牌」、「世錦賽4-8名」及「世錦賽9-16名」成績，運動員符合當中載有的成績便可取得體院不同程度的資助。

空總遴選指引，計分制是參考「精英訓練資助計算準則及體院的通用計分表」，當中體院的「精英訓練資助評核準則」文件便載有「世錦賽獎牌」、「世錦賽4-8名」及「世錦賽9-16名」成績（黃色標示）。

空總計分又參考體院另一表格

空總回覆指，他們參考的卻是體院另一份叫「精英資助評核準則─通用計分表」，兩份文件的最大差異便是有否計算「奧運及世錦賽的9-16名成績」。

空總表示記者查閱載有「9-16名成績」的文件是沒有計算分數，故無「應獲4分的準則」，並指他們參考的文件籌委會甄選準則也有。

現年32歲的鄭子文無奈地說，本身仍想衝擊亞運會，但因今次全運會的落選產生退役的念頭，來年的資助很可能減少三分二，由3萬多元減至1萬元收入。（盧翊銘攝）

體院：空總參考文件是評核不同運動項目 非評個別運動員

體院則表示，空總所參考的「精英資助評核準則─通用計分表」，是用來評核運動項目是否屬精英運動，而非評核個別運動員。

劉知名最終憑9站全國錦標賽獎牌獲得20分，再加上世界超級聯賽第5名共取得23分。由於空總無計算「上屆全運會銀牌4分」及「世錦賽9-16名」成績，鄭子文最終得19分，以4分之差落選。參考的文件不一樣，直接影響運動員出賽。

選拔機制5月才「出爐」 運動員無法預早計劃

除了選拔計分準則被質疑外，今年5月才出爐的選拔準則也被批評。鄭子文表示，上屆全運會在2017年已結束，但今屆全運會遴選計分制度卻在比賽前三至四個月才發布。

「如果一早（公布），運動員及教練才可及早制定比賽計劃，不是現在突然才跟你說，我們要計回幾年前比賽的分數。」他慨嘆近年的比賽安排是衝擊東奧，因此打了很多世界賽，並缺席部份全國錦標賽的分站賽，最後他可惜地在東奧外圍賽出局，未能踏上東奧舞台。

劉知名最終憑9站全國錦標賽獎牌獲得20分，再加上世界超級聯賽第5名共取得23分，以4分之差勝出代表香港參賽空手道「個人形」項目。（資料圖片 / 梁煒陽攝）

打贏三次內地分站賽 與奧運奪牌同分

他坦言全國錦標賽每年有4個分站賽及1個總決賽，如取得獎牌便分別計2分及3分，即每年上述所有賽事獲獎牌便可取得11分，三年累積便可有33分，可取得很多分數。

因只計三年成績，四年一屆的奧運及世錦賽奪牌最多只有6分，鄭子文坦言打贏三場國內賽事，便等於最高級別的世界賽事奪牌。他指世界賽競爭也較激烈，但最高級別賽事9-16名成績也不納入計算，質疑累積計分機制能否如實反映運動員質素。

資助少三分二 或會退役

「我會覺得係一個無計劃，相對來說不是公平、公開、公正及透明的遴選機制。」現年32歲的鄭子文無奈地說，本身仍想衝擊亞運會，但因今次全運會的落選產生退役的念頭，來年的資助很可能減少三分二，由3萬多元減至1萬元收入。「自己被這次事件影響很大，所以就有退役或轉換方向發展的念頭。」

上屆全運會，空手道總會涉選拔不公，被港協暨奧委會暫停會籍，審計報告亦有批評。今屆選拔再有爭議。（資料圖片 / 梁煒陽攝）

空總認3月始商討選拔 強調公平公開公正

空總承認籌委會秘書處約在3月中才開始與他們商討選拔事宜，但強調整個遴選過程公開、公平、公正，並列出整個時間表，並指第二屋屆全國青年運動會選拔時也採用此機制，並指體育項目無一致國際排名方式，故不會用作評分準則。

全運會籌委會回覆指，空總提名名單符合籌委會甄選基本準則，惟強調體育總會管理的遴選機制及安排非執委會職權範圍，並知悉空總已駁回上訴人申請。

鄭子文則表示，二青會選拔競爭較少，青少年也較少參與世界賽，故未出現類似狀況，希望總會及康文署正視選拔機制的缺陷及漏洞。