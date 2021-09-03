第十四屆全運會在9月中舉行，但空手道項目再涉選拔爭議。負責設定遴選機制的空手道總會在上屆全運會亦同樣涉及選拔不公，在2018年被港協暨奧委會暫停會籍，當時亞運會遴選須交由獨立人士組成的臨時籌委會處理。

審計署在2020年亦有就事件發表報告，批評港協缺乏機制監察。港協暨奧委會在2019年暫時恢復空總會員資格，遴選工作交回空總決定，並到今年9月30日再審視。

但空總審視限期未到，再次爆出選拔爭議。今屆空總的執行委員會，有過半成員仍是上屆埶委會的班底，空總主席梁為文亦是上屆執委成員。



01偵查系列報道：

空手道總會全運會選拔再惹爭議 上屆銀牌、世界排名38鄭子文落選

空手道總會上屆全運會涉選拔不公 被港協DQ 過半執委過渡至現屆

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空手道總會在上屆全運會涉及選拔不公，在2016年至2019年期間，港協暨奧委會接獲107宗針對空總的投訴，內容包括行政失當、缺乏申報利益衝突的程序、選拔運動員混亂、不公及遴選不透明，但港協暨奧委會表示無權調查投訴個案。

第十四屆全運會在9月中舉行，但空手道項目再涉選拔爭議。負責設定遴選機制的空手道總會在上屆全運會亦同樣涉及選拔不公，在2018年被港協暨奧委會暫停會籍。（資料圖片）

2019年暫時恢復資格兩年 本月底屆滿

港協暨奧委會最終在2018年暫停空總會籍，並交由獨立人士組成的臨時遴選委員會，專責處理第十八屆亞運會空手道運動員的選拔事宜，以確保運動員權益不受損害。

港協暨奧委會其後在2019年10月，暫時恢復空總會員資格兩年，並派出兩名觀察員列席所有會議，遴選工作交回空總處理，並到今年9月30日再審視。

第十四屆全運會在9月中舉行，但空手道項目再涉選拔爭議。負責設定遴選機制的空手道總會在上屆全運會亦同樣涉及選拔不公，在2018年被港協暨奧委會暫停會籍。（資料圖片）

13人空總執委 過半擔任上屆執委

但是，空總審視限期未到，再次爆出選拔爭議。記者翻查空總最近兩屆的執委會成員名單，發現現屆13人的會員名單，有7人是擔任2015-2018年上屆的空總執委會，現任空總主席梁為文亦是上屆執委成員之一。

審計署在2020年亦有就暫停會籍一事發表報告，並指港協暨奧委會提名兩人以觀察員身份，列席所有會議，並出席其所有活動。如觀察員發現任何不當行為，可向港協暨奧委會匯報。

但是，審計署批評港協暨奧委會沒有機制確保總會遵守規定，並需探討設立機制以評估體育總會會員遵行規定的好處。