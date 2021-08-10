劉慕裳奪銅｜空手道「形女」返港：掛住家人　好想在港開車

空手道女將劉慕裳首度出征奧運，在女子個人形項目擊敗土耳其選手，為香港增添多一面銅牌，更獲委任為香港代表團閉幕禮持旗手，最後一次在奧運舞台亮相。

東京奧運完滿結束，劉慕裳周一（9日）晚與一批運動員及工作人員飛抵香港，經過檢疫程序後，在周二（10日）凌晨時分步出禁區。《香港01》直播。



在東京奧運空手道個人形項目奪得銅牌的劉慕裳（後）8月10日凌晨步出機場禁區，由於需往酒店檢疫，惟有與場接機的劉媽媽（前中）和其他親友，隔着鐵欄「遠距離」自拍。（羅君豪攝）

在周二凌晨約1時，港協暨奧委會會長霍震霆、奧運香港代表團團長貝鈞奇率先步出禁區，劉慕裳將奧運銅牌掛在頸上，推着行李緊隨二人之後。她在回答記者問題後，在隔離欄外舉起手機，與到場接機的劉媽媽和數位家人「遠距離」自拍，然後前往辦理往酒店檢疫手續。

劉慕裳：冇屋企人19年嚟支持 好難做全職運動員

劉慕裳乘搭的國泰東京返港航班在周一晚8時半抵港，由於要進行病毒檢測等程序，差不多4.5小時後才可步出禁區，「好想瞓個覺，好眼瞓，頭先入面等咗好耐，辛苦大家（記者）都等咗好耐，大家都好攰。」

她表示，自4月離港準備賽事後，至今才回來，「好掛住屋企……好掛住架車，好想在港揸車。」她說離港實在太久了，「耐到連張SIM卡都唔記得放入袋，所以依家冇電話用（不能打電話及上網）。」

望着接機的劉媽媽，劉慕裳說：「好掛住屋企人，第一佢哋都等咗好多個鐘，第二都等咗我好幾多個月返嚟，第三，一路以嚟我玩空手道19年，即由19年前開始，佢哋一路支持我踏上全職運動員呢條路，冇屋企人支持，好難踏上運動員呢條路，好多謝佢哋支持。」

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劉慕裳說，在完成酒店檢疫後即會再練習，以應付下月的全運會賽事，目前沒有壓力。她目標在11月的世界賽保持首三名，獲得獎牌，再於明年出戰亞運會。

劉媽媽：今次接機感受更多 就讓她繼續追夢

劉媽媽、哥哥劉知名、空手道師傅馮華強、香港空手道總會主席梁為文等周一晚9時許已到機場等候劉慕裳凱旋歸來。劉媽媽見到愛女一刻，二人馬上隔著欄杆合照，是四個多月再次見面。

劉媽媽說，並非首次接女兒機，但今次感受更多，也替女兒在奧運獲獎開心、雀躍，雖然等到周二凌晨才見上一面，也感值得等待。她又指，女兒變得消瘦，希望隔離完後一家人吃一頓飯，為女兒送上「靚湯」。

女兒下月將出戰全運會，意味短聚後又快暫別，劉媽媽表示不捨，但也諒解，「這是她喜歡的項目，她亦有這個能力繼續上，就讓她繼續追夢。」

▼空手道女將劉慕裳首度出征奧運▼



在宣布勝方時，劉慕裳眼眶含淚，望住天花不讓眼淚流下。（楊宇翹攝）

以0.42分力壓土耳其對奪銅牌

空手道在東京奧運首度納入奧運項目，但不被列入來屆巴黎奧運，意味今屆成「形女」劉慕裳爭奧運獎牌的唯一機會。她在8月5日初賽以小組第二名出線，排名賽面對美國的國米櫻及世界排名第一選手西班牙的珊齊絲，只以小組次名躋身銅牌戰。劉慕裳最終以0.42分之差，擊敗土耳其的保辛勇奪銅牌，成為香港史上首位空手道奧運獎牌得主。

▼劉慕裳母親辦「集氣會」撐愛女▼



▼劉慕裳為香港增添一面銅牌▼