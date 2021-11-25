九華徑燒烤場｜五年逾200人次定罪　被通緝負責人有毒品犯罪紀錄

警方和食環署近日到無牌經營的九華徑燒烤場高調執法，有用安心出行的食客捱限聚令告票，亦有部份負責人被捕。其中兩人周三（24日）提堂時未有現身被通緝。記者翻查資料，發現其中一名被告，曾有多宗販毒、盜竊刑事紀錄。

食環署過去五年，到九華徑燒烤場執法163次，檢控或拘控243人次，202人次被定罪，即平均每星期拘捕一負責人。儘管多人定罪，但燒烤場依然經營18年屹立不倒，有大律師認為，若不控告董事，帶給公眾不良訊息。



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負責人未出席聆訊被通緝 一人曾藏毒、盜竊

美孚九華徑燒烤場上周遭警方巡查，並有多人被捕，兩名男負責人被控以無牌經營食肆，原於周三（24日）在九龍城法院首次提堂，惟兩人未有現身，裁判官按控方要求發出拘捕令。

兩名被告分別為黃志崇（54歲）及DE SOUZA Michael Anthony（56歲）。翻查資料，與DE SOUZA Michael Anthony同名人士，早於1994年有一宗藏毒刑事紀錄，另於2019年有一宗管有適合作吸服危險藥物器具罪及一宗盜竊罪的判刑紀錄。

《香港01》早前報道，「美孚九華徑燒烤場有限公司」其中一名股東兼董事，是社團「和勝和」前坐館招國強，綽號「雞腳黑」。

平均每星期拘捕一人 燒烤場依然18年屹立不倒

無牌燒烤場獲政府批出安心出行二維碼，食客光顧要捱限聚令告票，但為何無牌食肆可以屹立18年不倒？

食環署表示，一向關注九華徑兩個燒烤場涉及無牌經營食物業的情況，經常採取執法行動及突擊拘控，並按需要與相關政府部門採取聯合突擊行動。根據《食物業規例》，任何人無牌經營食物業，即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁6個月，另加每天罰款900元。

從2017年至今年截至11月20日，共到九華徑燒烤場執法163次，檢控或拘控無牌經營食物業的人士243人次，202人次被定罪，但無交代有無告經營的公司或董事。按五年平均計算，平均每星期拘捕一名負責人。

九華徑村地權涉及祖堂地、政府官地和地產商擁有，地權複雜。（資料圖片 / 香港01記者攝）

大律師：拘在場人士無意思 令公眾以為主腦可逍遙法外

大律師陸偉雄表示，若不告涉事公司董事，只控告受僱在場負責的人士是無意思，而且會向公眾帶出不良訊息，以為幕後主腦可以消遙法外。他舉例，海關及環保署的起訴個案，控告涉事公司及董事是十分常見。

前後經營燒烤場地公司，均有公司註冊，有完整的股東董事資料。（資料圖片 / 香港01記者攝）

燒烤場有公司註冊 備完整董事資料

目前及以往經營兩個燒烤場的公司，分別為「美孚九華徑燒烤場有限公司」、 「吉吉360有限公司」、 「美荔農莊有限公司」 ，均有於公司註冊處註冊。而申請「安心出行」二維碼，更要主動提交商業登記證。

所有註冊紀錄，均備有股東及董事的資料。對於是否已可以向有關人士起訴，陸偉雄認為單看文件並不足夠，但涉事燒烤場無牌營運十多年，只要執法部門於現場蒐集多些證據，便應該考慮控告相關公司的董事。