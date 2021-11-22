九華徑燒烤場扮持牌食肆　律師稱被罰食客可索償東主　促圍封地段

美孚九華徑無牌燒烤場經營近20年，食環署上周五（19日）與警方採取聯合行動，拘捕17名負責人和職員，並票控82人違反限聚令，不少市民「呼冤」並不知道燒烤場是無牌經營。



律師梁永鏗今日（22日）在電台節目指出，市民在情理上可能感不公道，遭票控市民可向場地東主作民事索償，他指政府多年來的簡單執法並不理想，建議圍封場地勿死灰復燃。當區區議員林紹輝引述民政署指出，涉事地段屬祖堂地，業權分散，沒有負責代表，致多年來無法解決問題。



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律師梁永鏗在港台節目《千禧年代》表示，執法部門今次以違限聚令執法，毋須證明意圖即可票控食客，等同「違泊車輛無入錶，都唔需要證明意圖」，估計即使有抗辦理，都未必有幫助。

曾有不少遭票控食客表示，場地提供「安心出行」二維碼，而且經營多年，不清楚燒烤場屬公眾地方或食肆誤墮法網。梁永鏗認同情理上可能不公道，「係有少少唔着數」，他坦言「我都差啲走咗去（燒烤）」，認為今次事件要視乎法官會否酌情處理，但指遭票控市民可以向場地東主民事索償。

梁永鏗又指，政府過去多年已採取不少檢控及拘捕，反映單靠簡單執法行動不理想，建議食環署先以「封閉令」封鎖場地再作處理。

葵青石籬北區議員林紹輝在同一節目指出，多年來都收到不少居民投訴燒烤場造成光害、空氣及嘈音污染，違泊車輛亦是區內問題，他認為今次執法行動治標不治本，若疫情好轉毋須實施限聚令，燒烤場同樣會繼續有人光顧。

林指民政署曾在區議會會議上透露，涉事地段屬祖堂地，業權分散，一直沒有負責人擔任司理，未能解決無牌經營食肆問題，他建議政府可以收回土地方式處理。

市民陳先生「烽煙」表示，曾居住九華徑一帶，由於屬低層單位，時常受到嘈音影響，往往持續至凌晨兩、三點，最終難抵嘈音要搬屋。市民李先生批評，祖堂地地主容許有人無牌經營食肆，應同樣受檢控，促請政府盡快圍封場地。