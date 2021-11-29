洗米華案｜周姓首腦經逾14小時偵訊　今清晨送路環監獄羈押

温州公安部門上周五晚（26日）公布，澳門太陽城博彩中介有限公司股東、董事周焯華涉及跨境賭博犯罪集團，溫州市人民檢察院依法對周焯華批准逮捕。澳門司警則於上周六（27日）偵破周姓男子為首的犯罪集團，拘捕11人。澳門傳媒今早（29日）引述消息指，經過超過14小時偵訊後，澳門刑庭法官接納檢方建議，於今早6時許，對周姓男子採取羈押強制措施，送往路環監獄。
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澳門傳媒今早引述消息稱，經過超過14小時偵訊，刑庭法官接納檢方建議，在清晨6時許對周姓男子採取羈押強制措施，送往路環監獄。
澳門司警是於昨午（28日）召開特別新聞發佈，證實拘捕一名報稱商人的47歲姓周男子，同時拘捕另外10人，經初步盤問後，被捕人士承認海外架設網上平台進行有關犯罪活動，但對其他調查拒絕合作。
太陽城集團旗下的太陽娛樂集團早前透過聯交所發出公告，指澳門司警行動，與股東周焯華的個人事務有關，並認為溫州市公安局調查周焯華，對集團財務狀況、業務或營運沒有重大影響。
洗米華案｜澳門司警證拘周姓商人等11人 被捕人認海外架賭博平台澳門司警偵破一非法賭博及洗黑錢犯罪集團拘11人 傳涉「洗米華」「洗米華」涉內地開賭 今早被澳門司警帶走 澳政府：將依法追究「洗米華」賭場起家 今年悉售太陽國際股份 戀Mandy Lieu受矚目