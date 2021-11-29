洗米華案｜周姓首腦經逾14小時偵訊　今清晨送路環監獄羈押

温州公安部門上周五晚（26日）公布，澳門太陽城博彩中介有限公司股東、董事周焯華涉及跨境賭博犯罪集團，溫州市人民檢察院依法對周焯華批准逮捕。澳門司警則於上周六（27日）偵破周姓男子為首的犯罪集團，拘捕11人。澳門傳媒今早（29日）引述消息指，經過超過14小時偵訊後，澳門刑庭法官接納檢方建議，於今早6時許，對周姓男子採取羈押強制措施，送往路環監獄。



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澳門傳媒今早引述消息稱，經過超過14小時偵訊，刑庭法官接納檢方建議，在清晨6時許對周姓男子採取羈押強制措施，送往路環監獄。

溫州市人民檢察院上周五依法對周焯華批准逮捕。（資料圖片）

澳門司警是於昨午（28日）召開特別新聞發佈，證實拘捕一名報稱商人的47歲姓周男子，同時拘捕另外10人，經初步盤問後，被捕人士承認海外架設網上平台進行有關犯罪活動，但對其他調查拒絕合作。

太陽城集團旗下的太陽娛樂集團早前透過聯交所發出公告，指澳門司警行動，與股東周焯華的個人事務有關，並認為溫州市公安局調查周焯華，對集團財務狀況、業務或營運沒有重大影響。