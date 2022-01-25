01直擊｜洪門宴餐廳重開　職員辯稱流水宴無限人數　林鄭曾批違規

港區人大代表洪為民1月3日生日派對爆疫，共有兩人確診。涉事的西班牙餐廳事隔21日，在今日（25日）重開。《香港01》下午到訪現場，只有幾名客人用膳，相當冷清。

記者查詢舉辦派對詳情，職員起初表示，雞尾酒派對可容納200多人，再指流水式派對無人數限制。惟職員及後稱，老闆暫不接受包場。

但特首林鄭月娥在11日曾公開指，該食肆以流水式作業，是不可能符合D類食肆的嚴格要求。



對比網上曝光的派對照片，洪為民生日派對當日持咪唱歌的位置應為餐廳近收銀台位置，而非VIP房。 （香港01記者攝）

餐廳約120座位 下午僅兩枱食客

兩名曾出席洪為民生日派對的賓客先後染疫，涉事餐廳Reserva Ibérica亦疑違反D類食肆的防疫要求，自1月7日起停業，至今日（25日）重開。記者到場視察，下午約兩時許，餐廳內只有兩枱客人，場面冷清。

對比網上曝光的派對照片，洪為民生日派對當日持咪唱歌的位置應為餐廳近收銀台位置，而非VIP房。 （香港01記者攝）

洪為民合照餐廳中央拍攝 應包場設宴

記者以顧客身份入坐，職員按規定，要求出示「安心出行」紀錄，才可進入餐廳。餐廳內分為C區及D區座位，一枱分別可坐4人及6人，如入坐D區坐位，職員亦要求檢查疫苗注射紀錄。

據記者觀察，餐廳一共提供約120個座位，設兩間VIP房間。對比現場環境，洪為民於生日派對上，一手搭第四界別選委曾鳳珠肩膀，另一手持咪唱歌的相片，是於餐廳中央位置拍攝。換言之，洪為民當晚應是包場設宴，而非只租用VIP房。

職員指餐廳可舉行240人的雞尾酒派對，又稱如果以流水形式進行，幾多賓客都可以。 （香港01記者攝）

▼洪為民生日派對涉事餐廳重開首日情況▼



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職員稱流水宴無限人數 雞尾酒派對限240人

餐廳現時仍被列作D類食肆，根據食環署指引，D類食肆設宴人數上限為240人，惟同時規定該類食肆的入座率，不得超過餐廳的通常座位數目。

記者向餐廳職員查詢，是否仍可包場舉行派對，職員表示，如賓客「坐低食嘢」，可容納一百多人，「桌子可以隨便移動，最多只可以八人一枱。」不過，職員又指，餐廳可舉行240人的雞尾酒派對：「如果以流水形式進行，幾多賓客都可以。」

據記者觀察，餐廳一共提供約120個座位，設兩間VIP房間，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。（01美術製圖）

職員20分鐘後稱暫停包場申請 無解釋原因

20分鐘後，記者再追問包場細節，職員方補充指，詢問老闆後，現時不接受包場，或至3、4月才重新接受包場申請，但未有解釋原因。

雖然餐廳暫停包場，但職員提到的雞尾酒派對及流水式宴會人數，均超餐廳的通常座位數目。再者，洪為民當日在餐廳場地舉行流水式生日派對，早已被質疑違反防疫規定。

▼洪為民生日派對涉事餐廳1月初爆疫後情況▼



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特首：流水式宴會不符D類食肆要求

特首林鄭月娥11日曾向傳媒表示，根據食環署提供的資料，涉事餐廳不符合D類食肆要求：「枱要一張、一張擺好，讓我們知道餐廳符合要求。餐廳如果並非擺枱，是以流水作業式，怎可能滿足到嚴格的D類食肆要求？」

洪為民生日宴中，賓客無戴口罩「滿場飛」的流水式運作涉防疫違例，每位賓客或被罰款5,000元。食肆違反規定可被檢控，一經定罪，負責人最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

事發後，衞生防護中心一直未能掌握出席當日生日會的實際人數，中心傳染病處主任張竹君曾表示，餐廳的閉路電視沒有運作。不過，記者12日重返現場，發現餐廳外至少有八個閉路電視鏡頭，部份鏡頭有亮燈，即有接通電源。

涉事餐廳去年12月開業，洪為民有送花籃道賀，老闆葉偉龍11日指自己非負責餐廳營運，拒絕回應記者查詢。

洪為民1月3日於灣仔灣景中心餐廳Reserva Ibérica，舉行生日派對，宴請逾200人，兩名出席的賓客後來先後確診Omicron變種病毒。民政事務局局長徐英偉、副局長陳積志、入境處處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤等15名高官，及16名立法會議員曾出席派對，須進行檢疫或於竹篙灣檢疫中心隔離。當中，徐英偉被特首林鄭月娥要求休假至年初四。

林鄭月娥25日出席行政會議前表示，就有關生日派對，對涉事官員的調查已屆尾聲，希望於農曆新年前公布後續行動，又指至今仍對徐英偉感到失望。

▼洪為民生日宴連日發酵▼

