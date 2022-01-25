徐英偉年前知去留　林鄭勒令休假：失望依舊　官員不可令政府尷尬

15名高官在第五波疫情爆發之初，出席洪為民生日派對餘波未了，涉事官員已完成檢疫隔離、今日（25日）起復職，唯一例外的是民政事務局局長徐英偉，他將繼續休假至年初四，外界關注他會否問責下台。特首林鄭月娥今早出席行會前見記者，表示對涉事官員的調查已屆尾聲，將盡力於農曆年前公布後續行動。



林鄭在記者會上被三度問及徐英偉去留，她指個別官員的狀況不適宜透露，強調政府對對官員及公務員的要求定得很高，個人行為不可為政府帶來尷尬，將以此為標準處置涉事官員。她特別提到，自己事發後對徐「尤其失望」的看法至今不變。



處置官員標準：「不可為政府帶來尷尬」

林鄭表示，自己月初公開交代事件時，已對涉事官員逗留時間等細節有所掌握，當日表達在眾官之中對徐尤其失望，「可以講今日都仍然係呢個結論，但今日唔想零碎咁講每一個同事係點樣處理」，希望農曆年前可以全盤交代。她強調公眾大可放心，問責制及公務員制度對官員的要求「都訂得好高」，不單要有誠信、盡忠職守，亦要時刻對個人行為謹慎，不可為政府帶來尷尬，這些是她今次處理事件的標準。

徐身居防疫抗疫要職：不排除任何懲處

林鄭強調，徐英偉須繼續休假由她本人提出，明言徐身居防疫抗疫要職，但卻捲入事件是不能復職的原因。她說相關紀律調查，並不能將15名官員視為一個整體，「須逐一審視，牽涉何時抵達生日宴，逗留時間，何時離開，以及在派對中的參與程度及，這並非『同質群體』。」換言之，最終不會出現劃一的結論及劃一懲處：「我講過會不偏不倚處理這件事，也說過須對每一個涉事官員公允，所以他們並非一個整體。」

她說顯然而見，徐英偉是重點深入地調查的對象，牽涉到眾多因素：「他逗留了很久，我已經說了，他是其中一人留了相當長的時間，而且留到相當夜。當然亦因為他的職位『民政事務局局長』，是政府抗疫行動的參與者。我已經要求他調查完成、以至對外公布結果前，不要回來工作，不排除任何懲處措施。」